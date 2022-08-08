Одни ставки растут, другие снижаются: стоит ли сейчас покупать жилье?

Фото: Спецзастройщик «Развитие»

22 июля ключевая ставка ЦБ была снижена на 1,5 пункта и составила 8 %. Что это означает для нас, потребителей? Прежде всего это отразится на стоимости кредитов, в том числе и жилищных. Условия для заемщиков станут более выгодными, и рынок недвижимости заметно оживится. А что дальше? Давайте разбираться.

Немного о самой ставке

Ключевая ставка Центробанка – это минимальный процент, по которому кредитные организации берут деньги у Банка России. Чем ниже ставка, тем меньше она будет и для конечного потребителя, то есть нас с вами.

В настоящее время средняя ставка по ипотеке в России составляет 9,5 %, максимальная – 15,75 %. Проценты зависят от разных критериев, в их числе наличие детей, работа в аккредитованной IT-компании и т.д.

Самые интересные предложения

Есть максимально выгодные предложения не только от банков, но и непосредственно от застройщиков, которые заключают договоры с кредитными организациями и субсидируют взятую покупателем ипотеку. То есть из своих средств выплачивают проценты за покупателя. В таком случае строительная компания может выплатить банку до 30 % стоимости квартиры.

Ставка в таких случаях составляет 1 %, а иногда и меньше. Благодаря этому существенно снижается ежемесячный платеж и итоговая сумма ипотечных выплат, особенно если ставка сохраняется на весь срок кредитования.

Один из таких положительных примеров – субсидированная ипотека от СК «Развитие», которая предусматривает ставку 0,1 % на любой срок до 30 лет. Учитывая, что квартира в новостройке при покупке еще на этапе строительства стоит дешевле, приобретать такую недвижимость очень выгодно.

А еще именно у этого застройщика можно купить квартиру без первоначального взноса. Кредит в этом случае выдается под залог имеющейся у вас недвижимости. Но есть и другие варианты покупки без первого взноса, о них лучше всего уточнять в офисе продаж.

Чего ждать дальше от рынка недвижимости?

Специалисты прогнозируют, что из-за снижения ключевой ставки ЦБ рынок недвижимости заметно оживится. Доступная ипотека подстегнет сделки и значительно увеличит их количество.

И некоторое время покупать квартиры будет действительно выгодно. А вот затем на оживление на рынке недвижимости отреагирует стоимость квартир, которая начнет расти. Поэтому, если вы задумались о покупке жилья, стоит осуществить мечты и планы именно сейчас, пока цены и ставки по кредитам не поползли вверх.

Экономия, комфорт и качество

Девелопер «Развитие» из Ижевска, который предлагает ипотеку по 0,1 % на весь срок кредитования, свои современные и комфортные дома с европейской архитектурой строит в микрорайоне «Богатыри». Он располагается в 500 метрах от Воткинского шоссе, в 12 минутах на автомобиле до улицы Удмуртской и в 22 минутах от Центральной площади. Проект сочетает преимущество городской и загородной жизни.

Здесь все под рукой: школа и садик, поликлиника и новая амбулатория. Кроме этого, в 2024 году в микрорайоне появится новая школа на 1100 мест.

Здесь есть кружки и секции для детей, а еще спортивный стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой. В 5 минутах ходьбы расположена хоккейная коробка, а в будущем построят еще 2 современных стадиона. Кстати, до ближайшего фитнес-центра с бассейном ехать на машине всего 4 минуты, столько же времени потребуется, чтобы добраться до магазина «Три банана».

С магазинами и организациями, оказывающими бытовые услуги, проблем также не будет. В основном они для удобства жителей будут располагаться на первых этажах домов. Все, что необходимо для комфортной жизни, будет под рукой и шаговой доступности.

А еще здесь есть пруд размером с три футбольных поля, окруженный естественным лесным ландшафтом. Внутри квартала расположены спортивные и детские площадки со специальным покрытием. Площадки для активных видов отдыха также вынесены за пределы двора, что обеспечивает дополнительную тишину.

А еще здесь всегда будут места для парковки. В ЖК «Богатыри» ими будет обеспечено практически 50 % от общего количества жителей. Все парковки вынесены за пределы дворов, поэтому в жилом квартале всегда будет тихо и спокойно. Кроме этого, такой подход гарантирует еще и безопасность для играющих детей и прогуливающихся взрослых.

Дополнительную информацию о домах и квартирах можно узнать на сайте компании «Развитие» 570-570.ru/#start.

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