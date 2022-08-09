Семь самых масштабных граффити Ижевска: три богатыря, богини и знаменитость

А вы знаете, где изображены эти граффити? Фото: Мария Бакланова

Может, кто-то и считает, что граффити занимаются лишь вандалы. Мы же уверены, что стрит-арт делает город привлекательнее и ярче. «Комсомолка» прогулялась по Ижевску и сделала фото самых больших, самых красивых, самых-самых граффити на улицах города. Кстати, везде указан адрес, где были сделаны фото, так что никто не помешает вам повторить наш маршрут и полюбоваться на современное городское искусство и сделать на их фоне пару снимков.

ТРИ БОГАТЫРЯ

Рисунок сделан во всю длину многоэтажного дома. Фото: Мария Бакланова

Персонажи из мультфильма о трех богатырях расположились по адресу ул. Коммунаров, 199. Такой детальный и яркий рисунок – реклама Центра раннего развития. Но именно такой рекламы хочется видеть больше!

И дом, и граффити немного поистрепались со временем. Фото: Мария Бакланова

Детали рисунка впечатляют. Фото: Мария Бакланова

СПАСИБО ВРАЧАМ ЗА ТРУД

Автором является Дмитрий Костицин. Фото: Мария Бакланова

Эти граффити на хозкорпусе по улице 40 лет Победы наверняка видели многие. Они появилось два года назад как благодарность врачам. Тогда в мире бушевал коронавирус. Помните такой?

ЦАРИЦА ИЗ МОРСКОЙ ПУЧИНЫ

Серьезная мадам будто сошла со страниц национальной сказки. Фото: Мария Бакланова

Образ девушки с гордым взглядом, поднимающейся из морских волн, можно увидеть во дворе дома № 173 по улице Вадима Сивкова. Возможно, этим рисунком с удмуртскими элементами хотели привлечь внимание к Национальному центру декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртии, а также художественно-выставочному салону, находящимся внутри здания.

ТВОРИ ДОБРО, БРО

На граффити – популярная цитата Децла. Фото: Мария Бакланова

Ну и как же обойтись в подборке граффити без одного из самых популярных граффити Ижевска? Лицо рэпера украсило стену дома на улице Карла Маркса, 275 после смерти певца в 2019 году. Практически сразу его испортили хулиганы, но художник Антон Нырков исправил свое творение. Похожие неприятные ситуации с рисунком происходили еще несколько раз. Но спустя 4 года граффити все еще на своем месте, хоть немного и облупилось вместе с краской дома.

СДЕЛАН С ЛЮБОВЬЮ

Из-за прошедших лет только присмотревшись можно понять, что на рисунке – младенец. Фото: Мария Бакланова

Граффити малыша с соской появилось еще в 2011 году на стене трансформаторной будки около бывшего кинотеатра «Аврора» в Металлурге. Автором стал известный нам по стрит-арту с врачом Дмитрий Костицын. Он рассказал, что рисунок был подарком девушки своему молодому человеку. Вероятно, так она объявила ему и всему Ижевску о появлении на свет сына.

МАТЬ-ПРИРОДА

Девушка похожа на богиню природы. Фото: Мария Бакланова

На стрит-арте по улице Удмуртской, 269а «живет» настоящая богиня. Златокудрая девушка держит на руках горы и водопад, а вокруг нее летают бабочки. Доподлинно не известно, кто выступил художником картины и почему она там появилась. Но кто задумывается об этом, когда при прогулке взгляд падает на такую красотищу…

ПРИНЦ СПАСАЕТ ПРИНЦЕССУ ИЗ ЛАП ДРАКОНА

Коса Рапунцель появилась здесь пару лет назад. Фото: Мария Бакланова

Все жители Буммаша видели яркую картину из сказочного сюжета на сооружении по адресу Буммашевская, 66а. Волосы принцессы и дракона нарисовали еще зимой 2021 года, а картину путников, идущих через лес с факелами, стали делать лишь спустя полгода – осенью 2021-го. Но стрит-арт так и не закончили. На данный момент стена все еще полностью не раскрашена, но это не помешало граффити стать одной из достопримечательностей Буммашевского района.

А вот путники, идущие через дремучий лес, появились лишь в прошлом году. Фото: Мария Бакланова

Дракон защищает покой принцессы. Фото: Мария Бакланова

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