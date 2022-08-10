Центральную мечеть Ижевска открыли 6 лет назад

Показали, как выглядит мечеть Ижевска внутри Фото: Архив «КП» в Ижевске

10 августа 2016 года, ровно шесть лет назад, в Центральной мечети Ижевска на улице Карла Маркса прошел первый официальный намаз. Его совершил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Рассказываем и показываем, как мечеть выглядит внутри.

Главный мусульманский храм республики заложили в 2003 году. Работы вели благодаря пожертвованиям: более 20 тысяч мусульман из Удмуртии, Казани, Елабуги, Набережных Челнов даровали на стройку 42 млн рублей. Рассказывают, что были случаи, когда женщины приносили свои кольца и серьги, а мужчины завещали квартиры и дома в пользу мечети. Среди пожертвователей есть и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он перечислил 1 млн рублей. В целом строительство обошлось в 110 млн рублей.

Строительство мечети длилось целых 13 лет. Фото: izhevsk-mechet.ru

Работы вели на пожертвования мусульман Удмуртии и Татарстана. Фото: izhevsk-mechet.ru

Центральная мечеть - четырехэтажная с тремя минаретами. Фото: izhevsk-mechet.ru

В Центральной мечети Ижевска два главных минарета и один минарет поменьше. Архитектор Айрат Шавалиева предложил исключительную деталь и теперь крышу здания украшает удмуртский солярный знак.

Внутри здания расположены четыре молельных зала, мужские и женские. Главный женский зал отделен от мужского матовым стеклом. Кроме этого, в святилище есть библиотека, кухня и обеденный зал. В месяц Рамадан здесь принимают пищу несколько сотен людей.

Почти все годы стройкой мечети руководил Каюмов Нагим-хазрат. Фото: izhevsk-mechet.ru

По правилам ислама здесь нет ни одного изображения человека и даже Аллаха. Изнутри главный купол оформлен гипсовой лепниной и арабской вязью с сурами из Корана. Стены расписал ижевский художник Вадим Столяров.

Любой мусульманин может свободно зайти сюда и помолиться. Рассказывают, что по пятницам заполнены все четыре зала и даже коридоры. Повсюду совершают намазы. Это при том, что общая вместимость залов - около 1,5 тысяч человек.

При мечети открыты несколько десятков учебных групп, отдельно для женщин и мужчин. По словам имамов мечеть сейчас похожа на клуб, где молодым мусульманам разъясняют общие принципы вероучения.