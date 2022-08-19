Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Мария Бакланова

Уходящая неделя выдалась в Ижевске довольно прохладной. Как сообщили в гидрометцентре Удмуртии, на характер погоды влиял обширный антициклон. Северные и северо-восточные воздушные потоки принесли в республику прохладный воздух, особенно свежо стало по ночам. Однако уже с пятницы в регион начнет возвращаться потепление.

«В последующие дни температурный фон начнет повышаться», – прогнозируют синоптики республиканского гидрометцентра на официальной странице «ВКонтакте».

В эту субботу, 20 августа, по данным Росгидрометцентра в Ижевске ожидается переменная облачность, до +28 °С днем и до +14 °С ночью. Ветер северный, 2 м/с. По-прежнему обойдется без осадков – сухая погода продлится все выходные и, по предварительному прогнозу, всю следующую неделю.

В воскресенье, 21 августа, будет еще жарче. Столбик термометра поднимется до +29 °С днем, ночью также до +14 °С. Погода обещает быть солнечной, с небольшой облачностью. Направление ветра изменится на северо-восточное, скорость останется небольшой.

Ориентировочно такая же погода ожидает ижевчан и в начале следующей недели. Есть даже вероятность повышения температур до +30..+31 °С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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