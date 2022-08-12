Погода на выходные в Ижевске: переменная облачность и до +27°С

Изнурительной жара не будет Фото: Амир Закиров

В выходные дни жара в Удмуртии уже не будет такой сильной, как всю неделю. Температура воздуха не поднимется выше +27° С, сообщает Росгидрометцентр.

В субботу столбик термометра дойдет до +25°С, а в воскресенье воздух прогреется до +27°С. Также, в выходные синоптики прогнозируют нулевую вероятность осадков, переменную облачность и ветер до 4 м/с.

В жаркую погоду важно поддерживать гидробаланс Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А теперь подробнее о погоде в Ижевске на каждый день:

- В субботу, 13 августа, столбик термометра поднимется до +27° С. Небо будет облачным, но без осадков;

- в воскресенье, 14 августа, температура понизится до +24°С. Также, ожидается облачная погода с прояснениями;

- в понедельник, 15 августа, вернется жара. Воздух прогреется до +26° С, осадков не предвидится.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в город придет жара до +30° С. Дожди маловероятны.

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