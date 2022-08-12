Безопасный город: 15 важных правил, о которых нужно рассказать своему ребенку

Фото: envato.com

В разгаре летние каникулы, когда многие дети практически целый день предоставлены сами себе. Да и с началом учебного года школьники будут ходить на уроки, играть с друзьями во дворе, ездить на занятия в кружки. Расскажем, какие риски подстерегают детей в большом городе, на что обратить особое внимание, чтобы свести их к минимуму, и как объяснить своему ребенку основные правила поведения за пределами квартиры.

В подъезде

1. Если кто-то незнакомый пытается заговорить с ребенком в подъезде или зайти вместе с ним в лифт, а дома никого нет, бежать нужно не в квартиру, а на улицу. Ребенок может обратиться за помощью к прохожим, зайти в магазин, аптеку или банк и попросить сотрудников побыть с ним, пока он звонит родителям.

2. Научите ребенка правилу, которое работало и в нашем детстве: при возникновении любой опасной ситуации в подъезде и невозможности убежать он должен кричать «Пожар!» и стараться стучать в двери квартир. Так гораздо больше шансов, что кто-то выйдет поинтересоваться, в чем дело.

Научите ребенка громко кричать и объясните, что это может помочь в опасной ситуации. Увы, часто дети стесняются привлекать к себе внимание и поднимать шум.

3. Даже если вы семья интровертов, советуем познакомиться с соседями, особенно если вы только недавно въехали в новую квартиру. Лучше всего обменяться телефонами с кем-то из пенсионеров или молодых мам, постоянно находящихся дома – вы сможете попросить их проверить вашего ребенка, если он один дома и долго не берет трубку. Кроме того, бдительные соседки обычно обращают внимание на любых незнакомцев, которые заходят во двор или в подъезд.

Во дворе и на детской площадке

4. Главная опасность на детской площадке – качели. Научите ребенка, что подходить к движущимся качелям можно только сбоку! Чем раньше малыш привыкнет, что зона вокруг качелей опасна, тем меньше шансов, что его, например, случайно заденет, если он будет просто пробегать мимо.

5. Регулярно осматривайте площадку, на которой гуляете, на предмет сколов, трещин, выступающих частей на горках и т.д. В идеале на каждой площадке должна быть размещена табличка с информацией о том, к кому можно обратиться, если что-то сломается. И, конечно, даже на новой и безопасной площадке может быть битое стекло и окурки, если у вас открытый двор или некультурные соседи.

Правильная детская площадка – это амортизирующее покрытие, безопасные и качественные игровые объекты и малые архитектурные формы, удобные дорожки и обязательно – скамейки, на которых с комфортом могут расположиться родители Фото: Сергей ГРАЧЕВ

6. Во дворе внимание ребенка может привлечь бродячая кошка или собака, но только ветеринар может сказать, безопасно ли животное. Поэтому объясните, что трогать и брать на руки уличных котят и щенят нельзя. И, конечно, в присутствии крупных собак, даже если у них есть хозяин, не стоит кричать или размахивать руками, чтобы не напугать их и случайно не спровоцировать.

Выстраивание безопасного пространства для вашего ребенка начинается на этапе выбора квартиры и жилого комплекса. Так, например, новый квартал на улице Шишкина в Ижевске создается в том числе с учетом потребностей семейной аудитории. В каждом из трех домов будущего квартала практически нет небольших квартир-студий, которые обычно приобретаются для сдачи в аренду случайным людям. Большинство жителей – это семьи с детьми, а значит, за вашим ребенком всегда будет кому присмотреть, а ему – с кем поиграть.

Новый квартал от компании «Талан» строится в зеленом сердце Ижевска – в районе Культбазы рядом с парком Березовая роща и долиной речки Карлутки

Двор в жилом квартале на Шишкина – это безопасное, огороженное пространство без машин, продуманное до мелочей. Попасть на придомовую территорию могут только сами жильцы и их гости, в каждом доме предусмотрено помещение для консьержа, а во дворе и в местах общего пользования будет работать система видеонаблюдения.

Проект детской площадки в новом квартале на Шишкина

Детские площадки в квартале на Шишкина проектируются с учетом последних трендов в психологии игр, проектирования дворов и взаимодействия возрастных групп, а это значит будет меньше конфликтов, само пространство двора будет формировать психологический комфорт и ощущение безопасности. А для озеленения двора застройщик отдает предпочтение растениям, которые точно не причинят вреда любопытным малышам.

В одном из домов квартала на Шишкина будет предусмотрена детская игровая комната прямо в холле. Здесь юные жители дома смогут играть, если на улице дождь, а родители – оставлять своих детей, если, например, они что-то забыли в квартире, и им нужно вернуться.

На улице

7. Дети, особенно младшие школьники, могут легко поддаться на уговоры незнакомца, особенно если он вызывает доверие. Регулярно объясняйте ребенку, почему важно уметь говорить «нет», и обязательно показывайте (а не только рассказывайте), как вести себя в ситуации, если его пытаются увести силой. Научите его громко кричать и привлекать внимание прохожих фразой «Я не знаю этого человека!».

8. Чтобы ребенок не потерялся в городе, всегда объясняйте ему точные маршруты и следите за тем, чтобы его телефон был полностью заряжен перед выходом из дома. При необходимости можно купить специальный браслет с маячком или установить на смартфон приложение, отслеживающее перемещения ребенка, – конечно, только если он сам не против этого.

9. Помогите ребенку выучить наизусть номер телефона кого-то из родных. Это может пригодиться в опасной ситуации, если его смартфон все-таки разрядился.

10. Научите ребенка спрашивать у прохожих дорогу на случай, если он заблудится. Потренируйтесь вместе с ним, чтобы он преодолел возможную стеснительность.

На проезжей части

11. Научите ребенка быть особенно внимательным на парковке и на дороге рядом с домом. Дети очень легко забывают об опасности, когда находятся в привычной среде, а потому, заигравшись или на что-то отвлекшись, могут выскочить на проезжую часть и попасть под колеса автомобиля. Обращайте их внимание также на риски при выходе из автомобиля, если рядом дорога.

12. Обязательный пункт в воспитании ребенка – изучение правил дорожного движения. Не полагайтесь только на школу и детский сад. Показывайте, как вести себя в той или иной ситуации, на личном примере. Переходя дорогу, выходя из транспорта, ожидая автобус на остановке, проговаривайте все свои действия и объясняйте, почему вы делаете именно так.

На прогулке и в парке

13. Объясните ребенку, что по пешеходным дорожкам могут ездить велосипедисты, поэтому ему нужно быть внимательным и уступать им дорогу. Также регулярно напоминайте ему, что в городе лучше передвигаться без наушников, чтобы слышать возможные предупреждения об опасности и гудки автомобилей.

14. Если ребенок катается на велосипеде, роликах или самокате, обязательно купите ему защитный шлем и наколенники и следите, чтобы он надевал их на прогулку.

15. В солнечный день детям до 10-11 лет не стоит выходить на долгую прогулку без солнцезащитного крема, иначе велик риск получить ожоги.

Чем меньше в вашем районе крупных магистралей, тем безопаснее здесь жить с детьми – в том числе и с точки зрения экологии. Хороший пример – район Культбазы, где строится новый квартал от компании «Талан». Он расположен рядом с улицей Удмуртской, но при этом отделен от нее долиной речки Карлутки. Внутри район пересекают только небольшие дороги, оборудованные пешеходными переходами, а также трамвайные пути. Здесь нет промышленных предприятий и относительно мало автомобилей, но много зелени: сады частного сектора, парк Березовая роща, знакомый многим ижевчанам как Козий парк, и Тимирязевский лес.

Культбаза – один из самых зеленых и тихих районов Ижевска. Будущим жителям квартала на Шишкина будет приятно здесь жить, растить здесь детей и вместе с ними любоваться окружающей красотой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

От нового квартала на Шишкина до Козьего парка – ровно пять минут пешком. Он идеален для прогулок: здесь нет машин, есть пешеходные дорожки, скамейки, места для подвижных игр и пикников.

Фото: Сергей Грачев

Речка, протекающая в нижней части Березовой рощи, со стороны тропинки огорожена перилами. При этом парк отлично просматривается, так что ребенок всегда будет на виду. А вот Тимирязевский лес более «дикий», но и гораздо более интересный – здесь можно легко увидеть, например, белку.

Фото: Сергей Грачев

Прямо сейчас для покупателей квартир в новом квартале на улице Шишкина действует специальное предложение – ипотека от 0,01% для семей с детьми. Подробности – на официальном сайте компании «Талан».

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