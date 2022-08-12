Эксперты крупной сети агентств недвижимости расскажут о профессии риэлтора в Ижевске

Фото: envato.com

70% россиян хотят сменить работу в 2022 году! Это результаты исследования от сервиса «Работа.ру». Люди ищут хорошей жизни: 76% надеются, что их зарплата вырастет. Ради этого целых 40% опрошенных готовы сменить профессию.

Многие соискатели уходят в продажи, их привлекают высокие заработки. Чем дороже продаваемый товар — тем больше денег получает менеджер по продажам. Не удивительно, что часть «продажников» сразу идёт в недвижимость.

Профессия риелтора требует ответственности и компетентности по многим вопросам: настоящий эксперт разбирается в рынке недвижимости, инвестициях, юридических и ипотечных тонкостях и даже в налогах. Поэтому риелторам проще начинать карьеру с сильным федеральным брендом, где каждого специалиста по недвижимости поддерживают профильные эксперты: юристы, маркетологи, ипотечные брокеры, аналитики рынка и многие другие. Эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали в карточках всё, что нужно знать о продажах недвижимости.

Если вы хотели бы узнать другие факты о сфере недвижимости, взглянуть на нее изнутри, а также пообщаться с практикующими специалистами - приглашаем вас на День открытых дверей.

Мероприятие пройдет 17 августа в ТРЦ «Алые Паруса» (ул. Кирова, 142).

Узнать подробности и записаться на событие можно по телефону: 7-912-878-14-55 или в группе vk.com/izh.etagi

Реклама.

18+