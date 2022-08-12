«Есть ритуал красть невест»: уроженка Екатеринбурга представила удмуртскую национальность на телеканале «Ю»

Девушка предстала в национальном костюме. Фото: телеканал «Ю»

На телеканале «Ю» вышел проект «Национальные истоки красоты» (16+), в котором котором показывают красоту женщин из разных республик.

Юлия Шамшиярова родом из Екатеринбурга, но на федеральном телеканале представила национальность «удмуртка». Ее родители раньше жили в одной из удмуртских деревень. Позже они переехали жить в Екатеринбург, где в 1991 году родилась Юлия. Сейчас девушка живет в Москве, работает в МХАТ.

«Я спрашивала у родителей, кто у меня по корням. Оказалось, что все были чистыми удмуртами», – делится она.

«Я – удмуртка!», – заявляет екатеринбурженка. Фото: телеканал «Ю»

Девушка рассказала, что удмурты любят танцевать петь – для каждого события у них найдется песня. Кроме того, Юлия заявила, что в республике крадут невест!

«У нас до сих пор не то чтобы крадут невест, но, так сказать, забирают их себе домой. Это как ритуал. Молодой человек, допустим, общается с девушкой. И в какой-то момент он может привести вечером домой к себе… И после этого она больше не уходит, на следующее утро знакомится с мамой, бабушкой и остается в этом доме», – рассказала она в эфире программы.

«Национальные истоки красоты» – проект об этническом многообразии, представленном через красоту женщин всех национальностей мира. Фото: телеканал «Ю»

Юля призналась, что всегда чувствовала, что живет в двух мирах одновременно.

«Один – в Екатеринбурге, где я ходила в школу. Другой – удмуртский мир, где я приезжала к бабушке в деревню и чувствовала полную свободу. Традиции, язык, как люди общаются, разговаривают друг с другом, – это было немного другое. Во мне это всегда было, и никуда это от меня не отходило. У меня все знали, что я удмуртка. Я всегда говорила: я – удмуртка!» – заявила она.

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