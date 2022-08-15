Что скрывает земля в Ижевске и зачем нужно собирать пазлы: 7 вопросов к профессиональному археологу

Какие тайны могут скрываться под слоем холодной земли? Фото: vk.com/club1112626

15 августа отмечается День археолога. Археология — сложная наука. Она включает в себя долгий кропотливый труд множества людей. Благодаря их стараниям открывается яркая картина жизни прошлых поколений. В честь праздника «Комсомолка» отправилась на раскопки, проходящие в самом центре Ижевска, и пообщалась с настоящими знатоками старины.

Мы задали несколько вопросов профессионалу своего дела — Светлане Перевозчиковой, руководителю археологических раскопок на улице Красная, государственному эксперту в сфере сохранения культурного наследия и старшему научному сотруднику Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ.

Что, а главное зачем раскапывают в центре Ижевска?

Раньше у ижевских археологов не было возможности проводить масштабные исследования — Ижевск считался достаточно молодым городом и не представлял особого интереса в этом плане. Однако в 2017-ом году был выявлен памятник археологического наследия, известный как поселение «Ижевский завод». После этого в исторической части города начались раскопки, которые теперь проходят весьма регулярно. Задача ученых – воссоздать картину жизни Ижевска до 21-го века.

Правда ли, что археологи ходят в разведку?

Удивительно, но да! Есть разные виды археологических работ, и не все из них правильно называть раскопками.

Вскрытие балластного слоя. Фото: Дана Солнцева

Первое, это разведка — когда выходит небольшая группа работников и ищет новые памятники археологии или наоборот смотрит состояние старых.

Наблюдения — когда при помощи техники вскрывают верхние слои земли. Или, как его называют археологи «балластный слой», для поиска возможных объектов археологических исследований.

Собственно раскопки — когда обнаруживается новый археологический памятник. Его откапывают в ручную с использованием лопат и вспомогательных инструментов.

Раскопки нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить возможные находки Фото: vk.com/club1112626

Почему археологи не берут в помощники всех желающих?

На раскопках работают только действующие студенты УдГУ, а также его выпускники под присмотром руководителя. Волонтеров не зовут никогда, и тому есть причина.

«Я стараюсь не привлекать волонтеров. Я вообще стараюсь не привлекать кого-либо не из УдГУ. Потому что никогда не знаешь на кого попадешь. У нас очень много черных археологов», — поделилась с нами руководитель группы.

Мелкие находки достают при помощи тонких инструментов, чтобы не допустить свежих повреждений Фото: vk.com/club1112626

Кроме того, важно соблюдать технологию, а не просто старательно копать. Студентов учат не только тому, как необходимо обращаться с найденными артефактами, но даже тому, как правильно держать лопату, чтобы не повредить возможный объект исследования.

Что можно найти под землей в Ижевске и как глубоко нужно копать?

Объекты могут быть абсолютно разными по глубине залегания, поясняет эксперт. От 20 сантиметров до 3 метров, если речь идет, например, о каком-то старом подполье. Это могут быть дома, бани, хозяйственные постройки и даже ямы от деревьев.

Чаще всего находят кусочки керамики фарфора или стекла, остатки предметов быта. Гораздо реже — целые предметы.

Запись обнаруженных находок в полевой журнал. Фото: vk.com/club1112626

Можно ли в Ижевске найти что-то по-настоящему древнее?

«В Ижевске ситуация уникальна. Тут нет больших культурных напластований. Все, что мы вскрываем сверху, это 20 — 21 века. А вот когда мы копали в Сарапуле, то нашли более древние культурные напластования. Это город конца 16-го века. Поэтому, конечно, на территории набережной, слои копать можно на глубине 5 метров. Единственное, Кама не позволяет это сделать», — поясняет Светлана Перевозчикова.

Маленький конек. Обнаружен в Балезинском могильнике Фото: vk.com/club1112626

Что происходит с находками дальше?

Все что археологи находят — это, как правило, не целые предметы, а всего лишь фрагменты. Их достают, отмывают. Потом начинают собирать в так называемые «пазлы». Вот так, путем кропотливого труда специалистов, из кучи маленьких черепков складываются предметы быта из былых времен: тарелки, супницы, даже сервизы.

Найденные фрагменты керамики Фото: Дана Солнцева

После, в течение трех лет после раскопок, по 73-му федеральному закону, всю коллекцию передают в музей.

Бутылочка из Казанской аптеки Ф.Х. Грахе, конца 19-го века. Найдена при раскопках на Красной. Фото: Дана Солнцева

Как профессионалы относятся к археологам-любителям?

Раскопки часто проводятся рядом с объектами строительства, поэтому они находятся под охраной. Но увы, меры предосторожности не всегда могут спасти от посторонних.

«Любители археологии с металлодетекторами могут проникнуть по ночам. Всегда видно, что они тут работали. Это больная тема для археологов, поскольку многие из таких «энтузиастов» считают, что спасают историю и помогают. Но это не так. Ученые и их помощники на объекте смотрят на находки и, образно выражаясь, вписывают их в человеческую жизнь. А черные археологи нарушают культурные слои», — объясняет эксперт.

Работа над обнаруженными фрагментами с Воткинского Нагорного кладбища. Фото: vk.com/club1112626

Дело в том, что главная ценность находки — даже не сама находка, а ее место расположения. Только зная его, можно понять, с каким историческим периодам связан артефакт и какую роль играл в жизни людей прошлого.

Целая находка - отдельный праздник Фото: vk.com/club1112626

Археологи УдГУ делают очень важную работу, изучая, восстанавливая и сохраняя для потомков картину жизни нашего родного края. «Комсомолка» желает им удачи в исследованиях и поздравляет всех археологов с профессиональным праздником.