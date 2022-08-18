Ипотека: субсидированные ставки на новостройки

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Разберемся вместе с руководителем отдела по работе с застройщиками агентства недвижимости “Этажи” Анастасией Яранцевой.

Что такое субсидированная ставка?

Это партнерская ставка застройщика и банка. При этом банк одобряет вам ставку ниже рыночной, а разницу платит застройщик.

Зачем это застройщику?

Это выгодно как клиенту, так и застройщику. Для первого — это реальный шанс сэкономить на выплаченных банку процентах, для второго — короткий срок реализации проекта.

«Многие покупатели сегодня выбирают программы с двойным субсидированием ставки — часть процентов оплачивает государство, а часть — застройщик. При этом цена квартиры может немного увеличиться, но при длительном сроке кредитования это окупается. Кроме того, существенно снижается ежемесячный платеж — а это очень важный момент при покупке строящегося жилья», — считает Анастасия Яранцева.

Эксперт отметила, что еще один плюс — это защита вложений. Все средства закладываются на эскроу-счет и вернутся покупателю при нарушении обязательств застройщиком. При стандартном кредитовании выплаченные проценты не компенсируются.

Однако, по словам Анастасии, большое разнообразие субсидированных программ становится и недостатком. Условий и параметров слишком много, чтобы разобраться в них самостоятельно, к тому же они постоянно меняются. Поэтому нужно всё считать индивидуально со специалистом, по специальным ипотечным калькуляторам. Не редкость, когда другие ипотечные программы могут оказаться выгоднее.

Сравнить ипотечные предложения ведущих банков и подобрать наиболее выгодную для вас программу помогут специалисты компании «Этажи».

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