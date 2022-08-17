Где в Ижевске погулять с детьми? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналист «Комсомолки» недавно гуляла с ребенком 5 лет и задалась вопросом: если детская площадка в собственном дворе наскучила малышу, а жильцы соседних новостроек с красивыми игровыми комплексами огородились забором от случайных прохожих, куда можно пойти?

Итак, мы нашли семь открытых площадок в разных точках города, куда можно прийти с ребенком.

Карта открытых площадок. А какие знаете вы? Фото: Яндекс.Карты

Вишневый сквер (угол улиц Кирова и Пушкинской)

Одно из любимых мест отдыха горожан, расположенное при этом в самом центре города. Сюда удобно добираться на общественном транспорте – сквер устроен рядом с остановкой «НИТИ "Прогресс"». Здесь часто проводят время жители ближайших домов, молодые семьи и студенты. В сквере есть хорошая детская площадка, где могут порезвиться юные сорванцы.

Небольшой и уютный сквер на углу Пушкинской и Кирова Фото: Фото автора.

Рябиновый сквер (за домом ул. 9 Января, 177)

Рябиновый сквер появился в Ижевске сравнительно недавно. Прогулочная зона очень приглянулась жителем района Буммаш: она находится во дворах на ул. 9 Января. Здесь очень комфортно малышам 3-4 лет, но и детям постарше будет не менее интересно: в сквере обустроили сразу две площадки для детей разных возрастов и даже установили несколько аттракционов.

Комфортный детский городок в новом сквере спального района Фото: Фото автора.

Сквер Победы (напротив дома площадь 50 лет Октября, 11)

У Вечного огня, в сквере Победы, ежедневно собираются любители прогулок по городу и местная детвора. Местная площадка нравится родителям дошколят: она оснащена специальным покрытием, защищающим ребенка от травмирования.

Здесь много свободного места и есть лавочки для родителей Фото: Фото автора.

Открытый сад (напротив дома Северный переулок, 45)

Несколько лет назад по соседству с администрацией города открылась необычная зона отдыха – открытый сад. Жителей Ижевска привлекает сюда интересное архитектурное исполнение площадки. Сделан тут и деревянный городок для детей, где малыши не заскучают, пока родители, например, будут наслаждаться выступлениями городских музыкантов на открытой сцене.

Необычное и концептуальное место для отдыха с семьей и друзьями Фото: Фото автора.

Эспланада Центральной площади

Интересное место для детей было построено и в не самом ожидаемом месте – на эспланаде Центральной площади. Здесь поставили небольшую площадку с каруселью, батутами и местами отдыха для родителей. Сюда стоит заглянуть во время прогулки по центру города с детьми.

Небольшая площадка эспланады стала местом для игр с необычными решениями Фото: Фото автора.

Сквер около бассейна «Сила воды» (ул. Советская, 35а)

В спортивном квартале, неподалеку от нового бассейна на ул. Советской, открылось хорошее место для прогулок жителей Ижевска. В сквере установили уютный деревянный городок для детских игр. Сюда стоит прийти и вечером, чтобы полюбоваться на красивую подсветку электрическими гирляндами.

Открытое пространство и деревянные элементы исполнения придают этому месту шарм Фото: Фото автора.

Детская площадка на ул. Берша (между 31-ым и 29-ым домом)

Рядом с новыми домами на ул. Архитектора Берша создали уютное место для родителей с детьми. Площадки предусмотрены для ребят разного возраста: тут есть аттракционы как для совсем малышей, так и для тех, кто постарше. Продуманы и места отдыха для родителей.

Просторный двор с зонами для разных групп детей Фото: Диля Ахмадишина

А какие хорошие открытые площадки для детей знаете вы? Напишите нам о них в сообщения группы «ВКонтакте».