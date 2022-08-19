В доме завелась мышь: чем это опасно и что делать

Нередко мыши и крысы проникают даже в городские квартиры. Фото: Амир Закиров.

К сожалению, грызуны в домах и складских помещениях – это не прошлый век, а суровая реальность. Домовая мышь и серая крыса – зверьки, которые уже практически не встречаются в дикой природе. Они настолько привыкли жить рядом с человеком и за счет человека, что вслед за нами перебрались из сел в города и освоили подвалы, склады и контейнерные площадки. Иногда они проникают и в квартиры. Что делать? Не паниковать и решать проблему исходя из ситуации.

Ситуация № 1. Мышь в квартире

«Когда нам звонят и просят избавить от мыши, внезапно появившейся в квартире, мы не принимаем такую заявку, а советуем поймать грызуна при помощи клеевой ловушки (они продаются в магазинах) и найти место, откуда он вылез. Мышь может проникнуть в квартиру лишь в одном случае – если где-то есть щель или отверстие. Обнаружив это место, необходимо его заделать – и проблема будет решена без нашего участия», – рассказывает генеральный директор ООО «Эко СЭС» Роман Ипатов.

Ловушку можно смастерить самостоятельно – инструкции по изготовлению есть в журналах и интернете. Самое главное, следует помнить, что с пойманным грызуном нельзя контактировать, так как он может являться переносчиком целого букета заболеваний: от гельминтов и кожных паразитов до геморрагической лихорадки, лептоспироза и сальмонеллеза. По этой же причине при обнаружении мыши следует обязательно провести генеральную уборку, особенно тщательно убрав в местах, где грызун жил, – обычно их легко узнать по помету и запасам пищи. Не забывайте о мерах предосторожности – маске и перчатках.

Грызуны в доме не только повреждают продукты и разносят инфекции, но могут также перегрызть поводку и вызвать пожар. Фото: ЭкоСЭС.

Ситуация № 2. Грызуны на даче

Если вы бываете на даче только в летний сезон, то по весне велика вероятность обнаружить там мышей или следы их пребывания. Чаще всего грызуны пытаются проникнуть в дома с наступлением осенних холодов. Конечно, идеальный вариант – это полностью изолированная постройка с зарешеченной вентиляцией, плотными дверями и оконными рамами. Но если мыши все-таки нашли лазейку и оккупировали жилье, лучше обратиться за помощью к специалистам.

«В этом случае следует подходить комплексно. Мы проводим не только дератизацию, но и дезинфекцию, чтобы обезопасить людей от переносимых грызунами болезней», – объясняет Роман Ипатов.

Понять, что в доме завелись мыши, очень просто. Вы вряд ли сразу увидите их самих, но можете услышать производимые ими звуки, заметить продукты их жизнедеятельности, а также погрызы на пище и предметах. Подробнее о том, как обнаружить мышь, мы уже писали в прошлом материале.

Ситуация № 3. Мыши и крысы в частном доме

Бывают ситуации, когда мыши селятся прямо в стенах частных домов. Они прокладывают ходы и устраивают гнезда в утеплителе под слоем гипсокартона, которым сейчас чаще всего производят внутреннюю отделку. Так как зверьки размножаются чрезвычайно быстро, жильцы очень скоро могут столкнуться с настоящим нашествием.

Если в квартиру проникла мышь, нужно отыскать место, где она погрызла ход. Фото: ЭкоСЭС.

Здесь потребуются совместные усилия. Специалисты грамотно разложат отравленную приманку – в зависимости от ситуации, используется зерно, пропитанное особым веществом, либо специальные ловушки. А обязанность хозяев – сделать так, чтобы жилье больше не привлекало грызунов. Жильцам следует поддерживать чистоту, хранить продукты в плотной упаковке и вовремя убирать мусор – не только из самого дома, но и с окружающей территории.

Иногда люди верят, что смогут справиться с проблемой при помощи всякого рода отпугивателей, но специалисты не подтверждают их эффективности.

Ситуация № 4. Грызуны в подвалах и на территории организаций

«Если проблема с мышами и крысами возникает у юридического лица, будь то склад, промышленный цех или школа, ситуация уже требует вызова бригады. Мы проводим обследование, выясняя, откуда приходят грызуны и где находится их кормовая база. Иногда источником оказываются мусорные баки, иногда – подвалы. После того как причина появления грызунов найдена, принимаются соответствующие меры. Борьба также ведется при помощи приманок и ловушек, распыление средств при дератизации не используется, так как это уже небезопасно для людей», – говорит генеральный директор ООО «Эко СЭС».

Службы «Эко СЭС» – это команда профессионалов. Фото: ЭкоСЭС.

В городе специалистам по дератизации чаще всего приходится иметь дело именно с такими заказами. Собственно, из подвалов и складов, где проблема не решена вовремя, грызуны и приходят в квартиры.

Как избавиться от грызунов

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