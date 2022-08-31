Почему в Удмуртии массово засыхают пихты и в середине лета желтеют тополя

Осень еще не наступила, но некоторое деревья почему-то уже готовы расстаться с листвой Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Этим летом многих жителей Удмуртии волновал вопрос о состоянии деревьев в лесополосах и городской черте. Например, люди обращали внимание на большое количество пожелтевших и даже сбросивших хвою пихт и елей в национальном парке «Нечкинский» и его окрестностях. А ижевчане традиционно замечают аллеи пожухлых тополей в историческом центре города. Что же губит деревья? «Комсомолка» решила узнать об этом у специалистов.

Почему страдают хвойные деревья в Удмуртии

Как объяснили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, причин гибели хвойных деревьев несколько, и они действуют в комплексе.

Так, часть деревьев повреждена лесными пожарами, которые в 2021 году были нередким явлением из-за жаркой погоды. Если говорить о «Нечкинском», то от огня прошлым летом пострадало 87 га леса (это почти 60 стадионов «Динамо» в Ижевске). В этом году специалисты Управления Минприроды республики провели в той местности обследование деревьев.

Этот участок мертвого леса замечен в 2022 году на Славянском шоссе под Ижевском. Эксперты Минприроды здесь также подозревают вспышку каких-то вредителей, возможно, лубоедов Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Лесные насаждения относятся к сильно ослабленным и усыхающим: наблюдаются признаки массового заселения стволовыми вредителями», – указано в заключении. То есть, даже те из затронутых огнем деревьев, которые выжили, оказались в очень плохом состоянии. Спасти их уже нельзя, предстоит (а местами уже началась) санитарная рубка.

Санитарной она называется неспроста. Дело в том, что трухлявое дерево, которое может цепляться за жизнь годами, уже не может побороть накинувшихся на него вредителей за счет собственного ресурса, например, залить короедов смолой – у истощенного растения ее будет слишком мало. Такое дерево становится источником заражения для соседей, проще его убрать и взамен высадить новое.

Если же говорить о вредителях, то их у хвойных много. Например, хвою сосен и елей повреждают сосновые пилильщики, а древесину – личинки жуков-усачей. Время от времени у них отмечаются вспышки численности. Есть и нежелательные «гости» из других регионов. Так, в 2014-2016 годах серьезная угроза для хвойных исходила от сибирского шелкопряда, а в 2019 году пришла новая напасть – жучок уссурийский полиграф, который на сегодняшний день уже считается одним из самых распространенных в регионе вредителей. Кстати, именно он сейчас становится причиной гибели огромного числа хвойных деревьев.

Уссурийский полиграф и урон, который он причиняет. Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

«Это небольшой жучок питаться свежей смолой. Жуки уссурийского полиграфа выедают лубяную ткань, по которой от корневой системы дерева поднимается влага. Как только жуки уничтожают эту ткань на стволе дерева по всей окружности, питание кроны дерева от корней прекращается, и оно засыхает», – поясняют эксперты Минприроды.

Чаще всего уссурийский полиграф поражает деревья, которые уже чем-то заражены, например, паразитическими грибами. Кстати, жучки и сами переносят на себе грибные споры.

«В основном, полиграф, конечно, поражает пихту – по всей Удмуртии, включая Ижевск и пригороды. Сильно пострадали пихтовые леса вдоль Камы. Я наблюдал даже маленькие пихты, зараженные этим вредителем», – рассказал наш постоянный эксперт Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ.

Почему листья тополей в центре Ижевска пожухли в середине июля? Фото: Дана Солнцева

А вот с шелкопрядом сейчас ситуация спокойная.

«Сибирский шелкопряд у нас встречается довольно часто, но просто как элемент биоразнообразия. В отличие от Сибири, он не дает вспышек. В Удмуртии может давать вспышку другой вид – непарный шелкопряд, который поражает практически все древесные породы. Но, к счастью, пока этого не наблюдается. Хотя в соседней Башкирии в этом году из-за него все березняки стояли голые», – рассказывает Дмитрий Адаховский.

Что происходит с тополями в центре Ижевска

А в Ижевске уже многие годы существует другая проблема. Листва тополей, высаженных вдоль улиц в центре города, начинает чахнуть уже в июле, задолго до осени. Многие ижевчане грешат на выхлопные газы и загрязнение почвы, но если посмотреть на такие же тополя, к примеру, на улице 10 лет Октября, они будут выглядеть зелеными и пушистыми, несмотря на то, что также растут вблизи оживленной трассы.

Оказывается, «обожженный» вид тополя чаще всего приобретают также из-за вредителей. В историческом центре Ижевска находится многолетний очаг распространения тополевой моли-пестрянки. Как уточняли в публикации 2008 года энтомологи УдГУ Иван Ермолаев (кандидат биологических наук, доцент) и Алексей Трубицин (студент), территория ограничена с севера улицей Кирова, с востока – улицами Удмуртской и Орджоникидзе, с юга – улицей Чугуевского и Промышленной, с запада – улицей Горького. Меньшие очаги обнаружены в районах Малиновой горы, Ижевского металлургического завода, в городке Металлургов, а также по улицам 30 лет Октября, Гагарина, Грибоедова и Камбарской.

Хронический очаг тополевой моли в Ижевске 2002–2010 гг. Иллюстрация из статьи И. В. Ермолаева

Тополевая моль относится к так называемым минерам – это насекомые, чьи личинки развиваются внутри листовых пластинок, выедая ткани листа изнутри. Тополя как правило из-за нее не погибают, но приобретают неприглядный вид. Бороться с молью сложно, особенно в городских условиях. Постоянный поток машин в центре повышает температуру воздуха зимой. Насекомые в таких условиях лучше перезимовывают, быстрее просыпаются весной и сразу приступают к размножению.

Кроме того, свой негативный вклад сейчас вносит жара, ослабляющая деревья. Такая ситуация наблюдалась в Ижевске и прошлым летом.

«В этом году за счет жаркой погоды многие древесные породы чувствуют себя не очень хорошо. Часто можно видеть фотохимические ожоги – листья становятся по краю коричневыми. Особенно это заметно в центре города, где много асфальта и машин. В Ижевске вдоль центральных улиц сейчас высохли многие липы. Это дерево малоустойчиво к загрязнению воздуха и жаре. Ослабленные деревья поражаются вредителями – судя по всему, в случае липы это какие-то жуки-листоеды. Что касается тополей, то моль-пестрянка действительно у нас давно укоренилась и ежегодно в той или иной численности себя проявляет», – говорит Дмитрий Адаховский.

Эти два фото тополей сделаны в конце августа в разных частях Ижевска – одно дерево здоровое, второе повреждено молью. Фото Екатерина Ардашева, Дана Солнцева

Также несколько лет подряд в Ижевске клены и липы страдают от нашествия тли, из-за чего их листья покрываются блестящими каплями так называемой пади – сахаристых выделений насекомых.

А весной 2022 года в Удмуртии произошла «незапланированная» вспышка численности майских жуков, которые серьезно повредили рябины, березы и даже сосны.

К сожалению, борьба с насекомыми-вредителями пока остается открытым вопросом. Как пояснил Дмитрий Адаховский, применение ядохимикатов нецелесообразно. На городских улицах они будут угрожать здоровью людей и домашних животных, а в масштабах леса могут нанести непоправимый ущерб экосистемам.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».