Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале этой недели удмуртские синоптики обнадежили жителей Ижевска тем, что к выходным может стать прохладнее. Даже обещали дожди. Однако вскоре стало ясно, что аномальная жара накрыла Удмуртию всерьез и надолго.

«В период с 25 по 29 августа 2022 года на территории Удмуртской республики ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 °С и более», – сообщила пресс-служба республиканского гидрометцентра.

В эту субботу, 27 августа, по данным Росгидрометцентра в Ижевске ожидается до +29 °С, переменная облачность и никаких дождей. Сервис «Яндекс.Погода» дает такой же прогноз. Погода будет безветренной. Ночью до +14 °С (по «Яндексу» – до +20 °С). Поднимется небольшой южный ветер до 2 м/с.

Дождь возможен, но маловероятен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 28 августа, столбик термометра также поднимется до +29 °С, но уже вероятен небольшой дождь как днем, так и ночью. Это по прогнозу Росгидрометцентра. Однако, согласно данным «Яндекс.Погоды», снова будет солнечно и до +30 °С. Ночью +15..+22 °С. Направление ветра за сутки не изменится, скорость останется небольшой.

В начале следующей недели Росгидрометцентр обещает небольшое снижение температурного фона (до +25 °С) и осадки. «Яндекс.Погода» также прогнозирует около +25 °С, но без дождя.

Желаем всем удачного завершения пятницы и хороших выходных!

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