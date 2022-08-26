«Будем спать на полу, зато вместе»: семья из Ижевска мечтает забрать овчарку, которая предотвратила пожар

В первом пожаре у семьи из Ижевска сгорело все имущество. Второй пожар, который мог перекинуться на весь район, предотвратила овчарка Палерма Фото: личный архив героев

Три месяца назад мы рассказывали о семье Псаревых, у которых сгорел дом. Но кто знает, какими были бы последствия, если бы не овчарка Палерма. На следующий день после пожара могло случиться еще одно возгорание, которое предотвратила именно она.

26 августа, в День благодарности собаке, «Комсомолка» встретилась с Полиной Псаревой, хозяйкой умной собаки, чтобы узнать больше о ее питомце и о том, как сейчас живет семья.

«Она как будто всегда жила с нами»

Немецкой овчарке Палерме три года. В щенячьем возрасте ее привезли из Самарского питомника. Она очень активная и добрая девочка, которая обожает общаться с людьми и с первых дней поразила Псаревых своей добротой.

Первый день маленькой Палермы в семье Псаревых Фото: личный архив героев

«Она вообще никого не может обидеть. Максимум до смерти залижет или напрыгнет по-доброму. Когда мы ее привезли, нам показалось, будто она всегда жила в нашей семье. Была радостной, сразу залезла на диван с нами спать!», – делится приятными воспоминаниями Полина.

Палерма обожает детей Фото: личный архив героев

До этого в семье Псаревых жила другая овчарка. Она была полной противоположностью добрейшей Палерме – суровой и боевой. При этом между ними оставалось кое-что общее. Обе собаки родились 25 мая.

Жизнерадостная и веселая девочка обожает свою семью и постоянно улыбается Фото: личный архив героев

Спасла хозяев и соседей от второго пожара

Семья Псаревых жила в районе вокзала. О большом доме они мечтали всю жизнь, и ничего не жалели для обустройства своего гнездышка. Но все разрушил страшный пожар, который произошел в ночь на 15 мая.

Беда случилась в годовщину знакомства родителей. Все собрались на чаепитие, как вдруг раздались два хлопка. Тут же вспыхнула беседка, а через пару минут пламя захватило все жилье. Палерма от страха забилась в угол вольера, отец семейства выносил ее на руках. Огонь тушили до восьми утра.

Полина как раз была с телефоном в руках, когда загорелось пламя Фото: личный архив героев

На следующий день на пепелище приехали Полина и отец в поисках уцелевших вещей. Тогда же овчарку оставили в чудом сохранившемся вольере: увезти ее с собой не было возможности.

Уцелел кухонный гарнитур и посуда из него. Но есть из нее уже невозможно Фото: Амир Закиров

А днем Псаревым, временно разместившимся у родственников, позвонили соседи и рассказали удивительную историю. Собака каким-то образом прогрызла решетку вольера, перепрыгнула через забор и начала бегать по соседним участкам, словно призывая на помощь. Люди всполошились и увидели, как от пепелища шел дым.

«У нас был матрас. И он, видимо, тлел внутри. Его вскрыли, и он вспыхнул от поступившего кислорода, опять начался пожар. Мы не стали вызывать никаких пожарных, тушили сами с соседями. Каждый с ведрами бегал. А совсем рядом была деревянная баня. Кто знает, куда мог переброситься пожар, не подними Палерма тревогу?» – вспоминает Полина.

Матрас, из-за которого огонь мог разгореться вновь Фото: Амир Закиров

Хозяева ждут встречи с собакой и ищут пропавших кошек

Сейчас семья снимает квартиру и строит новый дом. Героическую овчарку на время взяли на передержку в добрые руки. Хозяева постоянно общаются с ней, навещают, водят на специальные тренировки, чтобы она не теряла форму, выгуливают и очень скучают без своей любимицы.

Выход на тренировку вместе с близкими людьми – важная часть жизни Палермы Фото: личный архив героев

«Мы уже ждем не дождемся, когда сможем ее забрать. Начали строить дом. Как только стены появятся и уже можно будет туда заезжать, заберем ее обратно. Пускай будем спать на полу, зато вместе», – делится с нами Полина.

Четвероногий друг с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться домой Фото: личный архив героев

Помимо овчарки, в доме жили две кошки, которые пропали. Полина на протяжении всего этого времени вместе с семьей продолжают искать их.

«Каждый день я выкладывала объявления в различные группы. Примерно в 20 групп по поиску животных по Ижевску. Никаких результатов. Расклеивала объявления, по полдня сидели с кормом около дома. Я очень надеюсь, что еще найдутся или что они в добрых руках. Потому что очень тяжело и грустно осознавать, что питомца, члена семьи, которого ты очень любил, больше нет…», – делится Полина.

Возможно, вы видели этих кошек? Их очень ждут дома Фото: личный архив героев

После того, как «Комсомолка» рассказала историю Псаревых, их поддержало множество замечательных людей. Ее семья бесконечно благодарна за помощь всем откликнувшимся.

«Мы были удивлены, что незнакомые люди так помогали. И финансово, и кто-то даже писал, спрашивая чем помочь. Действительно, мир не без добрых людей», – рассказывает Полина.

Собаки – преданные существа, всегда искренне ждут хозяев и до последнего верят в людей Фото: личный архив героев

Помочь семье может любая сумма или иная помощь. Им очень нужно построить новый дом. Перевести деньги можно на карту «Сбербанка» Псаревой Юлии Юрьевне.

Номер карты: 2202 2011 1838 5406

Номер мобильного банка: 8 912 762 1324

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