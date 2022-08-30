Пока не приехал известный специалист-геохимик, жители, сделавшие находку, терялись в догадках, что бы это могло быть. Фото: Раиса Касимова

Недавно жительница деревни Кожило Балезинского района Удмуртии сделала на берегу реки Чепцы палеонтологическую находку. Это было нечто неправильной формы, покрытое бороздами. Предмет отмыли от ила под струей воды и забрали с собой. Возможно, он бы так и остался местной диковинкой, но, по удивительному стечению обстоятельств, примерно в это же время погостить в родных краях приехал известный российский геохимик Хикматулла Арсланов.

Продолжение истории мы узнали у жительницы Балезино Раисы Касимовой. Уроженец Удмуртии Заслуженный геолог Российской Федерации Хикматулла Арсланов оказался ее родственником, а девушка, сделавшая загадочную находку, – ее знакомой.

На фото изображена находка, по которой Хикматулла Арсланов уверенно определил, что это коренной зуб мамонта. Борозды на зубе служили животному для перетирания пищи. Фото: Раиса Касимова

«Я увидела в соцсетях, что на берегу Чепцы нашли что-то необычное. Мнения в комментариях были разные: кто-то говорил, что это просто кусок дерева, а кто-то утверждал, что моллюск. Меня заинтересовал этот факт, так как на днях на Родину должен был приехать дядя моего отца. А он практически всю свою жизнь посвятил изучению геологии и определению возраста геологических и археологических остатков радиоуглеродным методом», – рассказала Раиса.

По телефону Хикматулла Арсланов подтвердил «Комсомолке», что найденный образец действительно является зубом мамонта и имеет очень хорошую сохранность – практически полную.

«Мамонты жили в ледниковый период и вымерли с его окончанием – около 11 тысяч лет назад. Поэтому возраст образца составляет более 11 тысяч лет. Но он может быть и старше – и 20, и 30 тысяч лет. Все это время мамонты здесь жили. Зуб мамонта – довольно частая находка, так как это были самые распространенные животные ледникового периода», – рассказал специалист.

ФОТО. Хикматулла Арсланов осматривает находку из окрестностей деревни Кожило . Фото: Раиса Касимова

Также, по словам ученого, в данном случае мы можем смело говорить о том, что мамонт, которому принадлежал найденный зуб, жил именно здесь, в пределах современного Балезинского района. Дело в том, что зуб очень тяжелый – и река не могла унести его слишком далеко от того места, где животное обитало.

А возраст самого мамонта навскидку определить непросто. Как уточнил эксперт, без специальных исследований можно лишь утверждать, что зуб принадлежал взрослому зверю, а не детенышу. Сама по себе находка зуба мамонта в палеонтологии является нередким случаем.

ФОТО. Хикматулла Арсланов (крайний слева) присутствует на вскрытии мамонтенка Димы. Фото: предоставлено героями публикации

«Я как специалист по определению возраста органических остатков радиоуглеродным методом присутствовал на вскрытии мамонтенка Димы и работал с профессором Верещагиным, изучавшим мамонтовую фауну. По куску мяса, который отделили от туши при вскрытии, вместе сотрудниками лаборатории Ленинградского университета определил возраст Магаданского мамонта – он составил около 39 тысяч лет, плюс-минус тысяча», – вспоминает Хикматулла Арсланов.

Сейчас мамонтенка Диму можно увидеть в зоологическом музее Санкт-Петербурга. Кстати, дальнейшая судьба образца из деревни Кожило тоже определена. Нашедшая его девушка собирается передать найденный зуб мамонта местному музею, где увидеть его смогут все желающие.

ФОТО. Хикматулла Арсланов в молодости. Фото: предоставлено героями публикации

Справка КП:

Арсланов Хикматулла Адиевич, геохимик, доктор геолого-минеральных наук, профессор, заслуженный геолог Российской Федерации. Труженик тыла, Ветеран труда.

Родился 25 августа 1932 года в д Кестым, Балезинского района, УАССР.

В 1956 г окончил Ленинградский государственный университет.

С 1957–1960 гг. – аспирант в Радиевого института Академии наук СССР;

С 1960–1964 гг. – младший научный сотрудник Радиевого института Академии наук СССР;

С 1964–1967 гг. – старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института города Ленинграда;

С 1967–2013 гг. – заведующий лабораторией палеогеографии, исследования эволюции природной среды в научно-исследовательском институте географии Санкт-Петербургского университета.

В 1997–2001 гг. организовал радиоуглеродную лабораторию в Нагойском университете в Японии.

С 2013 г. по 2020 – главный специалист научно-исследовательской части института Наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета.

Данная статья посвящается 90-летию со дня рождения и 60-летию научной работы Арсланова Хикматуллы Адиевича.

Редакция выражает благодарность Марату Арасланову за помощь в подготовке материала и предоставленные фото.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».