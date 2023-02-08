Проездные в Ижевске 2023: виды и цены

Сколько стоят проездные в Ижевске в новом году? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевске действуют для разных групп граждан, и запутаться в их стоимости и порядке получения может каждый. Поможем разобраться! Кстати, ездить без проездного тоже можно – сейчас проезд за наличный расчет в любом виде общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 29 рублей. Если расплачиваться картой – 28 рублей. Данные соответствуют и для провоза багажа.

Какие бывают проездные в Ижевске?

Используя транспортную карту, можно неплохо сэкономить. Также некоторое время назад появились транспортные карты нового образца и не только в виде привычного нам пластика, но и браслета, и брелока. Проходил конкурс, где ижевчане могли выбрать символику нового проездного – победил «СтрИж». По сути, карты нового и старого образца отличаются лишь дизайном и тем, что карта «СтрИж» имеет QR-код, наведя на который можно пополнить баланс через Сбербанк Онлайн за несколько секунд. Сейчас расскажем о видах и ценах на проездные.

Сколько стоит проездной в Ижевске?

Проездной на один вид транспорта (автобус, 90 поездок) по карте «СтрИж» можно приобрести за 1 518 рублей. Столько же стоит проездной на 90 поездок на трамвае и троллейбусе. На два вида – за 2 189 за 110 поездок, на три – 2 903 рублей за 130 поездок. Цены на проездной для студентов составляют 1 062, 1 196 и 1 459 рублей соответственно.

Карты для школьников теперь стоят 478 рублей на один вид транспорта, 537 рублей – на два, 612 рублей – на три. Подробнее о видах и ценах по ссылке.

Ежемесячная транспортная карта

На данную транспортную карту не распространяются какие-либо льготы, а также она имеет лимит поездок. Пополнить карту можно с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего – актуально для гражданской, студенческой, школьной карт.

Транспортные карты для студентов и школьников

Льготные карты для студентов и школьников безлимитные, но средства на них нужно вносить с 20 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца.

Кстати, приобрести и пополнить школьный или студенческий проездной можно и без предоставления студенческого билета или билета школьника. Например, если у подростка нет времени и возможности пополнить транспортную карту, то это за него может сделать родитель.

Но при оплате проезда школьник или студент, используя льготную карту, обязан предъявить документ, подтверждающий предоставление льготы. Такие документы должны быть продлены на соответствующий учебный год.

Важно знать, что студенты-первокурсники могут и не оформлять новую транспортную карту, а перевести школьную в студенческую. При необходимости можно поменять виды транспорта. Сделать это можно как в пунктах пополнения ИПОПАТ и ИжГЭТ, так и самостоятельно в терминалах оплаты КИВИ:

- Приложить карту к считывателю и нажать «Пополнение транспортной карты»;

- Выбрать раздел «Прочие билеты», затем из предложенных тарифов выбрать «Студенческий» и нужный вид транспорта;

- Пополнить карту, внеся в терминал необходимую сумму. Если вдруг вы внесете сумму, превышающую месячный платеж, то остаток не сгорает и переносится на следующий месяц.

А еще школьники могут не покупать проездной, если у них есть школьная карта, которую они используют в качестве пропуска в учебное заведение и для оплаты питания. Чтобы начать пользоваться такой картой как проездным, нужно зайти в Личный кабинет, который родителям подключали при выдаче школьной карты, и активировать услуги транспорта. Виды транспорта выбирать не нужно – система сама рассчитает тариф.

Электронный кошелек

«Электронный кошелек» – разновидность транспортной карты. Он действует на все виды транспорта: автобус, трамвай, троллейбус. Ижевчане могут пополнить «Электронный кошелек» на неограниченную сумму, которая не «сгорит» в конце месяца.

Стоимость одной поездки с использованием «Электронного кошелька» – 28 рублей. Удобно, что остаток средств указывается на билете. Также с помощью такого проездного можно оплатить проезд сразу нескольких пассажиров и багаж. Количество поездок ограничено лишь балансом вашей карты.

Тариф «Таймер»

С помощью тарифа «Таймер» пассажиры могут совершать неограниченное количество бесплатных пересадок в течение 30 бонусных минут. К сожалению, тариф действует лишь при проезде в трамваях и троллейбусах.

Пользоваться картой «Таймер» просто. Вы совершаете проезд в трамвае или троллейбусе. Кондуктор, в свою очередь, списывает 28 рублей со счета вашей карты. Именно с этого момента и включается «таймер», который начинает отсчет периода, в течение которого вы можете пересесть в другой трамвай или троллейбус, совершив новую поездку без дополнительной оплаты.

Но в течение второй поездки вы также должны предъявить транспортную карту кондуктору и получить проездной билет. При этом средства со счета карты повторно списываться не будут. Узнать, сколько минут осталось до окончания бесплатного периода, можно на билете, который вам выдаст кондуктор. Единовременно оплачивать проезд можно только за одного пассажира. Если же вы обнаружили, что до окончания бесплатного периода со счета вашей карты списались средства, необходимо сообщить об этом по телефону 51-10-58.

Тариф «Проездной билет Автобус 90х30»

Новый тарифный план, разработанный специально для автобусов.

Карта активируется на 30 дней с момента оплаты проездного. На карту записывается дата окончания действия и баланс поездок – 90. Баланс поездок доступен в течение всего периода действия включительно по дату, указанную на билете. Например, если вы пополнили карту 1 марта, то использовать ее можно весь месяц, включая 30-е число.

Остаток поездок и окончание срока действия всегда можно проверить на билетах, выдаваемых кондуктором.

Пополнить карту можно по адресам: ул. Буммашевская, 5 и ул. Ленина, 4а, а также самостоятельно в любом терминале КИВИ. Для этого вам нужно выбрать на мониторе «Пополнение транспортных карт», далее кнопку – «Изменить тарифный план» и из списка тарифов выбрать «Автобус 90x30», а далее пополнить карту на 1 518 рублей.

Транспортная карта пенсионера

Такой транспортной картой могут пользоваться пенсионеры Ижевска, не получающие других мер социальной поддержки (пенсионеры по возрасту), при предъявлении пенсионного удостоверения или справки ПФР и паспорта.

Транспортную карту пенсионера возможно бесплатно получить и поменять в многофункциональных центрах по месту жительства, уточнить адреса которых можно по телефонам:

- Первомайский район: 908-435

- Ленинский район: 908-126

- Октябрьский район: 908-073

- Устиновский район: 908-540

- Индустриальный район: 908-091

Этот проездной рассчитан на 40 поездок на городских маршрутах и активизируется автоматически после первой оплаты у кондуктора.

Социальный проездной билет

Такой бумажный проездной предназначен для льготных категорий граждан (ветераны, инвалиды и некоторые другие категории, относящиеся к региональному и федеральному регистрам). Он не имеет ограничения по количеству поездок и распространяется на все виды транспорта. Стоимость - 435 рублей. Приобрести социальный проездной билет можно в отделениях Почты России, предъявив документы, предоставляющие право на льготу.

Где пополнить проездной?

В киосках и пунктах пополнения ИПОПАТ и ИжГЭТ

Пункты пополнения карт:

- ул.Буммашевская, 5 (АО ИПОПАТ), проходная со стороны ул. Холмогорова

пн-пт: с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00

- ул.Маяковского, 7 (МУП ИЖГЭТ)

пн-чт: с 8:30 до 17:30, обед с 12:00 до 12:48

пт: с 8:30 до 16:30

сб-вс: выходной

- билетные киоски на конечной остановке трамвая «Буммаш» и на конечной остановке троллейбуса «Центр»

с 28 по 3 число каждого месяца режим работы:

пн-пт: с 7:30 до 18:30, технологические перерывы с 11:00 до 11:15 и с 15:00 до 15:15

выходные: с 9:00 до 17:00

- ул. Ленина, 4а (здание ж/д касс в центре)

пн-пт: с 8:00 до 18:30, технологические перерывы с 11:00 до 11:15 и с 15:00 до 15:15,

обед с 12:00 до 13:00

сб-вс: с 10:00 до 16:00

Наличными в терминалах QIWI

Пополнить транспортные карты всех типов можно в платежных терминалах QIWI (КИВИ). В Ижевске более 150 терминалов, расположенных в большинстве супермаркетов. Чтобы пополнить транспортную карту, необходимо:

1.Приложить ее любой из сторон к считывателю и не убирать до окончания всех действий по пополнению.

2.Выберите пункт меню «Пополнение транспортной карты», далее следуйте согласно инструкции на экране.

3.Убедитесь, что в квитанции стоит номер вашей карты и отсутствует надпись: «Карта не была записана».

Если терминал не распечатал чек, то вы можете сделать дубликат в любом терминале этой сети (прим. кнопка «История платежей»).

Если сумма пополнения больше, то остаток будет использован при следующем пополнении.

Через Сбербанк Онлайн и в банкомате Сбербанка

Примечание: Если вы впервые пополняете карту через сервис Сбербанка, то обратитесь за помощью к свободному консультанту.

Через сайт или мобильное приложение «Фрисби»

Пополнить картой любого банка через сайт или мобильное приложение «Фрисби» (frisbi24.ru) в офисе Датабанка по адресу:

г. Ижевск, ул. Ленина, 30 (касса № 3)

Режим работы:

будние дни: с 8:30 до 19:00 без перерыва

суббота: с 9:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:30

воскресенье: выходной день

Где купить транспортную карту?

В нашем городе можно купить необходимую транспортную карту без дополнительной платы по адресу: улица Ленина, 4а.

Приобрести транспортную карту «Таймер» можно по адресу:

г. Ижевск, ул. Маяковского, 7 (ИЖГЭТ)

пн-чт: с 8:30 до 17:30

пт: с 8:30 до 16:30

сб-вс: выходной

Приобрести транспортную карту «СтрИж» можно по адресу:

г. Ижевск, ул. Буммашевская, 5, проходная со стороны ул. Холмогорова АО «ИПОПАТ»

пн-чт: с 8:00 до 17:00

пт: с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48

сб-вс: выходной

г. Ижевск, ул. Ленина, 4а (здание ж/д касс в центре)

пн-пт: с 8:00 до 18:30, обед с 12:00 до 13:00

сб-вс: с 10:00 до 16:00

А также в офисе Датабанка:

г. Ижевск, ул. Ленина, 30 (касса № 3)

пн-пт: с 8:30 до 19:00, без перерыва

сб: с 9:30 до 16:30, обед с 12:00 до 13:00

вс: выходной

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 57 (Qiwi терминал)

пн-вс: с 8 до 22:00

г. Ижевск, городок Машиностроителей, 42 (Qiwi терминал)

пн-вс: с 8:00 до 22:00

г. Ижевск, ул. Восточная, 7 (Qiwi терминал)

пн-вс: с 8:00 до 22:00

Оплата банковской картой

С развитием технологий стало возможным оплачивать проезд при помощи бесконтактной банковской карты VISA, MasterCard или МИР. При оплате банковской картой стоимость проезда так же составляет 28 рублей.

Как восстановить проездной?

Если вы вдруг потеряли или испортили свой проездной билет, то можете воспользоваться услугой по его восстановлению. Сделать это можно в кассе Службы сбора выручки по ул. Буммашевская, 5. Стоимость восстановления проездного составит 50 рублей.

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