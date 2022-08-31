На мелководье можно видеть небольших рыбок; некоторые еще живы, некоторые погибли Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В последние дни августа жители Ижевска стали замечать массовые скопления погибающей рыбы у берегов городского пруда. 30 августа явление смог также заснять оператор «Комсомолки» – на мелководье у южной набережной собрались десятки небольших рыбок, хватающих воздух с поверхности.

Рыба в ижевском пруду страдает от недостатка кислорода Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как пояснили экологи, это, к сожалению, вполне ожидаемое явление, которое стало следствием небывалой августовской жары. На фоне повышения температуры воды пруд стал активно цвести – началось буйное развитие сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые всегда были проблемой для ижевского водохранилища.

Рыба собирается у поверхности, чтобы подышать Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теплая вода содержит меньше кислорода, чем прохладная, то есть жара уже сама по себе затрудняет рыбам дыхание. Но цветение сказывается на содержании кислорода в воде еще хуже. Дело в том, что в ходе этого процесса цианобактерии не только массово размножаются, но и массово отмирают. На разложение этой огромной биомассы и расходуется весь кислород. Кстати, по этой причине цветение также сопровождается неприятным запахом сероводорода, который сейчас замечают возле пруда многие ижевчане.

В этой части набережной ижевчане заметили мертвую рыбу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мелкие рыбы обитают в поверхностных слоях воды, и там же в первую очередь концентрируются сине-зеленые водоросли, так как в глубине для них слишком прохладно и темно. Рыбе не хватает кислорода, особенно страдают мальки», – объясняет старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Ближе к Воложке прудовая вода напоминает зеленый кисель Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Судя по видео, к берегу рыба подплывает именно подышать, так как здесь цветение менее выражено.

К сожалению, оказать какую-то помощь люди сейчас не в силах, остается лишь ждать, когда закончится жара, и количество цианобактерий начнет уменьшаться. Напомним, синоптики уже через несколько дней прогнозируют в Удмуртии похолодание. Тогда, по словам экспертов, гибель водных обитателей должна прекратиться.

Кстати, в последнюю неделю от ижевчан поступало много жалоб на неприятный запах неизвестного происхождения. Есть вероятность, что частично причиной являлся запах прудовой воды, по крайней мере, такие догадки высказывали жители в соцсетях.

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