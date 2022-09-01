Синоптики пообещали жителям Удмуртии холода и дожди в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

После аномально жаркого августа жители Удмуртии не знают, что ожидать от сентября. Синоптики пока не обнадеживают: вероятнее всего, первый месяц осени нас баловать не будет.

Прогноз погоды на сентябрь вместе с экспертами традиционно разобрала «Комсомолка».

Октябрьская погода в сентябре

Как сообщили в пресс-службе удмуртского гидрометцентра, сентябрь начнется с теплой и ветреной погоды, которая, впрочем, скоро окончательно испортится.

«В ближайшие дни на территории Удмуртии ожидается похолодание за счет вторжения холодных арктических воздушных масс», – сообщил нам дежурный синоптик.

Когда придет бабье лето, пока сказать сложно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как поясняет старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, в течение августа над Удмуртией главенствовали среднеазиатские воздушные массы, а с сентября начинается мощное арктическое влияние.

«Прогноз на сентябрь в этом году октябрьский. Мягкого перехода от лета к осени не будет – резко наступит жесткая осенняя погода с дождями. Зима, по предварительному прогнозу, тоже будет аномально холодная. А вот на счет первых заморозков пока судить рано», – говорит эксперт. О бабьем лете тоже пока сложно говорить, но, по мнению Дмитрия Адаховского, оно придет, но не раньше середины сентября.

Розовым цветом на карте от Росгидрометцентра обозначена зона повышенной температуры, а голубой – зона пониженной; Ижевск находится на границе этих двух зон

Вместе с тем, по данным Росгидрометцентра, сентябрь в Удмуртии, скорее всего, пройдет без явных погодных аномалий. Однако, учитывая, что граница между областями повышенных и пониженных температур проходит прямо по Ижевску, определенные сюрпризы все-таки вероятны.

В конце сентября в Ижевске может пойти снег с дождем

В сентябре интернет-сервисы дружно прогнозируют в Ижевске переменную или сплошную облачность, а также довольно много дождей. Но вот в температурах разные сайты расходятся.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди начнутся уже со 2 сентября, но будут идти с перерывами в 1-2 дня. В первую декаду дневная температура воздуха будет держаться в пределах +12..+16 °С, во вторую и третью – не выше +14 °С, но и не ниже +12 °С. Лишь в самые последние дни месяца похолодает до +7..+8 °С. Ночные температуры останутся около +5..+10 °С.

По осадкам сентябрь компенсирует сухой август Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз сервиса «Погода Майл.ру» вновь очень напоминает прогноз «Яндекса», но, по традиции, показывает температурный фон чуть ниже – в среднем, +13 °С днем и +5..+7 °С по ночам.

По прогнозу «Гисметео» сентябрь в Ижевске будет крайне дождливым. В первую декаду месяца дневная температура составит около +12..+15 °С, во вторую – до +10..+15 °С с явным похолоданием после 18 числа. А третья декада, по данным «Гисметео», будет совсем холодной, около 0..+5. С 26 сентября пойдет снег с дождем. Ночные же температуры начнут заметно снижаться с 19 числа, и в конце месяца упадут ниже 0 °С.

Напомним, долгосрочные прогнозы на сайтах строятся на основе анализа данных прошлых лет.

О чем говорят народные приметы

Если верить народным приметам, то осень в Удмуртии действительно будет дождливой. Об этом говорят сухой август и большой урожай рябины. Кроме того, в народе верили, что гроза в сентябре предвещает затяжную осень. Сложно сказать, считается ли в данном случае гроза в ночь с 31 августа на 1 сентября, прогремевшая над Удмуртией.

Считается, что большой урожай рябины бывает перед дождливой осенью. Фото: Полина Андрианова

Еще раньше верили, что по погоде на День Степана (15 августа) можно судить о всем сентябре. В этом году 15 августа был довольно жаркий (около +26 °С) и солнечный день, поэтому маловероятно, что такая примета сбудется.

Также считается, что хорошая погода 4 и 5 сентября сулит погожую осень.

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