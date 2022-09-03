Почему врачи настаивают на ревакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии продолжается быстрый рост заболеваемости коронавирусом. В последние дни августа количество положительных ПЦР-тестов почти каждый день увеличивалось примерно на 100 по сравнению с предыдущими сутками. В начале сентября число заболевших превысило 900. С чем это связано, в очередной раз разбиралась «Комсомолка».

Три таких разных лета

Уже почти на исходе третий год пандемии. Три лета мы пережили с новым коронавирусом, и каждый раз он вел себя по-своему. Летом 2020 года и заболеваемость и смертность были довольно небольшими, так как инфекция еще недостаточно распространилась в регионе. Кроме того, ее сдерживала локдаун и строгий масочный режим – прививок на тот момент не было, и других способов защититься от малоизученного на тот момент ковида люди не знали.

Сейчас больных с тяжелым течением ковида меньше, чем год назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето прошлого, 2021-го, года было совсем другим. Суточная заболеваемость в июле составляла 130 человек и более, а к августу достигала уже около 200. Смертность также увеличивалась в течение лета: в августе ежедневно умирали 5-10 человек.

Летом 2022 года картина вновь получилась иной. До начала августа заболеваемость оптимистично держалась на уровне лета 2020 года, а затем резко пошла вверх, побив августовские рекорды двух прошлых лет.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Ситуация была бы крайне настораживающей, к счастью, на данный момент заболеваемость – это единственный возросший показатель. Так, в конце августа – начале сентября 2022 года на несколько сотен заболевших приходится не более 50 госпитализированных в сутки. В тяжелом состоянии пребывают от 12 до 15 пациентов, нуждаются в подключении к ИВЛ и умирают – единицы. В период с мая по начало сентября от ковида скончались менее 40 жителей Удмуртии, тогда как в прошлом году более 150 человек умерли за один только июль-месяц.

Как ранее рассказали врачи, такой резкий рост заболеваемости к концу лета объясняется частично свойствами штамма «Омикрон», частично возвращением людей из отпусков, частично – проявлением у ковида сезонности, свойственной другим ОРВИ. При этом наблюдалось уменьшение иммунной прослойки – у многих жителей подошел срок ревакцинации, но далеко не все торопились сделать новую прививку.

Введут ли масочный режим в Удмуртии

Ситуация сейчас складывается неоднозначная. С одной стороны, подъем заболеваемости налицо, с другой – бывало и хуже. Вспомнить хотя бы февраль 2022-го. За сутки тогда заболевали более трех тысяч жителей Удмуртии и по 300 с лишним попадали в больницу, а количество летальных случаев составляло от 10 до 15 в день. На тот момент в республике еще циркулировал опасный штамм «Дельта», дававший высокую смертность, и одновременно быстро распространялся «Омикрон», увеличивающий общее число заразившихся.

Масочный режим в Удмуртии пока остается рекомендательным Фото: Мария Бакланова

Сегодняшнему уровню заболеваемости примерно соответствует начало марта 2022 года с 800-900 положительными ПЦР в сутки. При этом госпитализированных тогда было больше, чем сейчас – около 80-90 в день, а «тяжелых» больных – до 200 одномоментно. Вероятно, люди болели тяжелее на фоне зимы, когда действие инфекции усугублялось холодами и сезонным снижением иммунитета.

Сейчас, согласно данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, пневмония развивается менее чем у 1 % заболевших, почти 93 % болеют с симптоматикой ОРВИ и около 7 % переносят коронавирус бессимптомно.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Речи о возвращении обязательного масочного режима пока не идет, однако Роспотребнадзор рекомендует его соблюдать лицам старше 65 лет в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, так как именно старшее поколение наиболее уязвимо перед инфекцией.

Есть ли в Удмуртии новые штаммы коронавируса

Наверное, больше всего разговоров в последнее время – о новых штаммах коронавируса. Некоторые из жителей Удмуртии уже находят у себя их симптомы. Например, отличительной особенностью подвида «Омикрона» под названием «Кентавр» называют ломоту в теле и резь в глазах. Тем не менее врачи призывают не заниматься самодиагностикой. Действительно, у разных штаммов есть различия в тяжести протекания и симптоматике, однако это не означает, что мы имеем дело с чем-то принципиально новым. Проблемы с глазами и ушами, реакция лимфоузлов, кишечные расстройства, высыпания на коже и ощущение ломоты в той или иной степени были присущи почти всем штаммам ковида.

По официальной информации, новые штаммы в Удмуртии если и встречаются, то не массово.

Для появления надежной иммунной прослойки жителям Удмуртии нужно прививаться от ковида каждый год Фото: Мария Бакланова

«В ходе молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции, проводимого в лаборатории Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, установлено, что в структуре возбудителя SARS-CoV-2 на территории Удмуртской Республики доминируют штаммы вируса «Омикрон» ВА.4 и ВА.5. Управление не располагает информацией о наличии или отсутствии разновидности штаммов SARS-CoV-2 «Кентавр», «Дельтокрон», «Ниндзя», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Справедливости ради отметим, что линии BA.4 и BA.5 также являются относительно новыми – это разновидности «Омикрона» из Южной Африки, информация о которых стала появляться в мае 2022 года. Эти штаммы отличаются высокой заразностью, но при этом болезнь протекает довольно легко.

Однако, как отметили в Минздраве Удмуртии, существующие вакцины эффективны в отношении всех разновидностей «Омикрона», циркулирующих в Удмуртии, поэтому прививка по-прежнему остается как никогда актуальной.

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