Биохакинг в Ижевске: профилактика старения и улучшение самочувствия

Современная медицина способна продлить молодость организма. Фото: Envato.

Как же нам не просто в бешеном современном ритме все успевать, да еще и поддерживать себя в постоянном тонусе! Как и любой механизм, организм человека постепенно исчерпывает свои ресурсы, и их нужно пополнять. Улучшить его работу и защитить от воздействия внешних факторов поможет биохакинг.

Что такое биохакинг?

Это комплексный подход к профилактике старения. Этот все больше набирающий популярность метод улучшает работу организма и помогает стимулировать мозговую деятельность. Старение организма замедляется, и человек чувствует себя гораздо лучше. Он энергичен, бодр и готов к свершениям и победам. И это происходит благодаря применению специальных препаратов, выстроенной системы питания и тренировок и т.д.

С чего начать?

С визита к врачу, конечно! Именно этим биохакинг отличается от обычного здорового образа жизни. Сначала врач должен обследовать пациента, понять состояние организма и его слабые места. Только тогда назначается индивидуальный комплекс необходимых процедур и точная дозировка препаратов.

В основе биохакинга лежат современные исследования и научные достижения!

Какие препараты применяются?

В биохакинге чаще всего применяется инфузионная (внутривенная) терапия, которая быстро и более эффективно доставляет необходимые питательные вещества непосредственно в кровь.

В состав привычных нам капельниц входят:

- витамины и минералы;

- антиоксиданты;

- необходимые аминокислоты.

«Улучшение самочувствия и повышение уровня энергии уже после первой капельницы отмечают 70 % наших пациентов. 7 дней курса капельниц равен 3 месяцам приема обычных витаминов и БАДов в таблетках», - рассказала директор Центра неотложной помощи M-help (М- хэлп) в Ижевске Евгения Муртазина.

Жителям столицы Удмуртии доступны 11 видов полезной внутривенной терапии. У каждой свой уникальный состав и воздействие на организм.

Восстановление после COVID-19

Фото: Быстромед

- повысит внимательность и улучшит память;

- снимает чувство усталости, рассеянности и депрессивное состояние;

- устранит проблемы с дыханием, скачки артериального давления и т.д.

Anti-age (анти-эйдж)

Фото: Быстромед

Антивозрастной коктейль, которые содержит широчайший спектр веществ, которые:

- замедляют процессы старения;

- нормализуют обмен веществ;

- справляются с окислительным стрессом;

- устраняют пигментацию кожи;

- активируют иммунитет;

- улучшают концентрацию внимания и память;

- ускоряют реабилитацию после болезней;

- показана при курении и чрезмерном употреблении алкоголя и т.д.

С гептралом

Фото: Быстромед

Очень популярное вещество в странах Евросоюза и за его пределами. Гептрал необходим для образования в организме глутатиона, полиаминов, таурина и АТФ.

- наладит пищеварение и работу печени;

- выводит шлаки и токсины;

- способствует снижению веса;

- защищает головной мозг и нервную систему от перегрузок;

- улучшает качество кожи, ее оттенок, осветляет пигментные пятна, нормализует выделение кожного сала, снижает склонность к аллергии и раздражениям и т.д.

Атлетик-спорт

Фото: Быстромед

А это настоящая палочка-выручалочка для спортсменов и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Витаминная терапия показана после интенсивных и стрессовых занятий спортом и соревнований. Придает мышцам дополнительный тонус, а организму выносливость, отличное самочувствие и хорошее настроение. Эффект заметен уже после 3-ей процедуры. В состав входят:

- цитофлавин;

- милдронат;

- актовегин.

Для сердца и сосудов

Фото: Быстромед

Курс обычно назначают раз в год или полгода в зависимости от тяжести прогрессирования гипертонии. Капельницы поможет:

- восстановить сердечный ритм;

- отрегулировать артериальное давление;

- восстановить структуру тканей и стенок сосудов;

- вернуть тонус и эластичность сосудам;

- снять боли в сердце и за грудиной;

- справиться с одышкой;

- избавиться от головокружений и головных болей;

- избавиться от слабости в руках и ногах, в том числе после инсульта.

Для каждого, кто хотел бы привести организм в тонус, восстановиться после болезни, отсрочить старение, найдется свой уникальный состав.

Где пройти процедуру биохакинга в Ижевске?

В Центре неотложной помощи M-help (М- хэлп) по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 1а. В учреждении есть все необходимые специалисты, которые назначат именно тот курс, который нужен каждому конкретному пациенту.

Подробнее об услуге и стоимости можно узнать на сайте Центра неотложной помощи M-help (М- хэлп).

Наше здоровье в наших руках, а врачи клиники и эффективные препараты помогут восстановить жизненные силы организма.

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