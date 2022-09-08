Биохакинг в Ижевске: профилактика старения и улучшение самочувствия

Современная медицина способна продлить молодость организма. Фото: Envato.
Как же нам не просто в бешеном современном ритме все успевать, да еще и поддерживать себя в постоянном тонусе! Как и любой механизм, организм человека постепенно исчерпывает свои ресурсы, и их нужно пополнять. Улучшить его работу и защитить от воздействия внешних факторов поможет биохакинг.
Это комплексный подход к профилактике старения. Этот все больше набирающий популярность метод улучшает работу организма и помогает стимулировать мозговую деятельность. Старение организма замедляется, и человек чувствует себя гораздо лучше. Он энергичен, бодр и готов к свершениям и победам. И это происходит благодаря применению специальных препаратов, выстроенной системы питания и тренировок и т.д.
С визита к врачу, конечно! Именно этим биохакинг отличается от обычного здорового образа жизни. Сначала врач должен обследовать пациента, понять состояние организма и его слабые места. Только тогда назначается индивидуальный комплекс необходимых процедур и точная дозировка препаратов.
В основе биохакинга лежат современные исследования и научные достижения!
В биохакинге чаще всего применяется инфузионная (внутривенная) терапия, которая быстро и более эффективно доставляет необходимые питательные вещества непосредственно в кровь.
В состав привычных нам капельниц входят:
- витамины и минералы;
- антиоксиданты;
- необходимые аминокислоты.
«Улучшение самочувствия и повышение уровня энергии уже после первой капельницы отмечают 70 % наших пациентов. 7 дней курса капельниц равен 3 месяцам приема обычных витаминов и БАДов в таблетках», - рассказала директор Центра неотложной помощи M-help (М- хэлп) в Ижевске Евгения Муртазина.
Жителям столицы Удмуртии доступны 11 видов полезной внутривенной терапии. У каждой свой уникальный состав и воздействие на организм.
Фото: Быстромед
- повысит внимательность и улучшит память;
- снимает чувство усталости, рассеянности и депрессивное состояние;
- устранит проблемы с дыханием, скачки артериального давления и т.д.
Фото: Быстромед
Антивозрастной коктейль, которые содержит широчайший спектр веществ, которые:
- замедляют процессы старения;
- нормализуют обмен веществ;
- справляются с окислительным стрессом;
- устраняют пигментацию кожи;
- активируют иммунитет;
- улучшают концентрацию внимания и память;
- ускоряют реабилитацию после болезней;
- показана при курении и чрезмерном употреблении алкоголя и т.д.
Фото: Быстромед
Очень популярное вещество в странах Евросоюза и за его пределами. Гептрал необходим для образования в организме глутатиона, полиаминов, таурина и АТФ.
- наладит пищеварение и работу печени;
- выводит шлаки и токсины;
- способствует снижению веса;
- защищает головной мозг и нервную систему от перегрузок;
- улучшает качество кожи, ее оттенок, осветляет пигментные пятна, нормализует выделение кожного сала, снижает склонность к аллергии и раздражениям и т.д.
Фото: Быстромед
А это настоящая палочка-выручалочка для спортсменов и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Витаминная терапия показана после интенсивных и стрессовых занятий спортом и соревнований. Придает мышцам дополнительный тонус, а организму выносливость, отличное самочувствие и хорошее настроение. Эффект заметен уже после 3-ей процедуры. В состав входят:
- цитофлавин;
- милдронат;
- актовегин.
Фото: Быстромед
Курс обычно назначают раз в год или полгода в зависимости от тяжести прогрессирования гипертонии. Капельницы поможет:
- восстановить сердечный ритм;
- отрегулировать артериальное давление;
- восстановить структуру тканей и стенок сосудов;
- вернуть тонус и эластичность сосудам;
- снять боли в сердце и за грудиной;
- справиться с одышкой;
- избавиться от головокружений и головных болей;
- избавиться от слабости в руках и ногах, в том числе после инсульта.
Для каждого, кто хотел бы привести организм в тонус, восстановиться после болезни, отсрочить старение, найдется свой уникальный состав.
В Центре неотложной помощи M-help (М- хэлп) по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 1а. В учреждении есть все необходимые специалисты, которые назначат именно тот курс, который нужен каждому конкретному пациенту.
Подробнее об услуге и стоимости можно узнать на сайте Центра неотложной помощи M-help (М- хэлп).
Наше здоровье в наших руках, а врачи клиники и эффективные препараты помогут восстановить жизненные силы организма.
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