В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты

Победителем стал Артемий Прозоров, 35-летний настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Ижевске свершилось долгожданное событие. Вечером 9 сентября подвели итоги грандиозного республиканского песенного проекта «Голос Удмуртии» (6+). На главной сцене Центральной площади встретились 30 исполнителей из разных уголков Удмуртии. Они сразились за главный приз – сертификат на путешествие по России стоимостью 300 000 рублей.

Отец Артемий получил главный приз Фото: Эдуард КАРИПОВ

Победителем стал Артемий Прозоров из села Селты – 35-летний настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены. Причем лидером Артемий стал и по признанию профессионального жюри, и по итогом зрительского голосования, которое проходило онлайн во время выступления.

Батюшка исполнил композицию «Я люблю тебя, жизнь» Фото: Эдуард КАРИПОВ

Батюшка выбрал для исполнения на конкурсе известную гражданскую композицию «Я люблю тебя, жизнь». Он признался, что считает ее великой песней, в словах которой «ни прибавить, ни убавить».

На Центральной площади Ижевска собралось несколько тысяч зрителей Фото: Эдуард КАРИПОВ

«Я посвящаю эту победу всем, кто был со мной рядом. Я сейчас чувствую успокоение и умиротворение. И радость от того, что люди поддержали, что людям понравилась эта песня. Я думаю, что мне помогал Господь – по-другому, наверное, никак, – конечно, мои близкие и родные, зрители. Я изначально сомневался, участвовать в конкурсе или нет – ведь я все-таки священник, но сейчас понимаю, что все правильно», – рассказал после конкурса отец Артемий.

Поделился победитель и своей мечтой: посетить города «Золотого кольца» и ближе познакомится с российскими святынями.

На конкурс поступило более 1200 заявок из 25 районов Удмуртии Фото: Эдуард КАРИПОВ

Петь отец Артемий начал, когда еще учился в воскресной школе, а со временем появился интерес и к академическому вокалу.

Победителями в номинациях конкурса также стали:

«Дети от 6 до 12 лет»: Филипп Фатфулин и Арина Иванова, исполяющая песню на языке жестов, проект «На равных», город Ижевск

«Дети от 13 до 17 лет»: Милана Хакимова, город Сарапул

«Лучший женский вокал»: Ольга Городских, город Можга

«Лучший мужской вокал»: Артемий Прозоров, священник, село Селты

«Серебряный голос»: Владимир Волков, село Вавож

«Лучший музыкальный коллектив»: группа «КузмиЧ», поселок Игра

«Лучшая авторская песня»: Алексей Шкляев, город Ижевск

«Мой родной»: Елизавета Третьякова, город Глазов

«Профи»: Эльвира Теребова, город Сарапул

Все победители получили от организаторов и спонсоров конкурса ценные призы.

Концерт транслировался в режиме реального времени Фото: Эдуард КАРИПОВ

Напомним, стартовал «Голос Удмуртии» три месяца назад, охватив все города и районы республики и объединив десятки творческих людей, исполнителей и авторов песен, талантливых вокалистов. Участие принимали дети и взрослые, а также пенсионеры и студенты; представители самых разных профессий: от бухгалтеров и менеджеров до священнослужителей, журналистов и военных. «Голос Удмуртии» показал: чтобы выступать перед огромной аудиторией на главной сцене республики, быть профессионалом не обязательно, главное – вкладывать сердце и душу!

Концерт посетили глава Удмуртии с супругой Фото: Эдуард КАРИПОВ

Всего на конкурс поступило более 1200 заявок из 25 районов Удмуртии. 328 участников преодолели этап слепых прослушиваний и выступили в полуфиналах, которые прошли в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Можге.

Выступления были очень яркими Фото: Эдуард КАРИПОВ

30 человек были отобраны в финал не только благодаря профессиональному жюри, но и благодаря симпатиям жителей всей республики. За понравившегося участника в каждой номинации можно было проголосовать всем желающим в группе радио «Адам» «ВКонтакте». Это была настоящая битва!

30 человек были отобраны в финал Фото: Эдуард КАРИПОВ

Увидеть финальный гала-концерт конкурса на Центральной площади Ижевска собралось несколько тысяч горожан и гостей столицы Удмуртии. За вечер прозвучали композиции разных жанров и на разных языках: на русском, удмуртском, башкирском и татарском. Были и авторские песни.

Прозвучали композиции разных жанров и на разных языках Фото: Эдуард КАРИПОВ

А те, кто не смог прийти на площадь 9 сентября, затаив дыхание, следили за выступлением участников у себя дома. Концерт в режиме реального времени транслировался на телеканале «Моя Удмуртия», а также «ВКонтакте» – в группах радио «Адам», IZHLIFE, и «Комсомольская правда – Ижевск».

Конкурс «Голос Удмуртии» проходил в рамках проекта «Культура малой Родины» при поддержке правительства региона. Организаторами конкурса стали компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru. 6+

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