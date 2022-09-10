8 эмоциональных фото участников финала соревнований «Гвардия» в Ижевске

В финале боролись 10 школьных и 6 студенческих команд Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В пятницу, 9 сентября, в столице Удмуртии состоялся финал Республиканской военно-патриотической спартакиады «Гвардия» на Кубок имени М.Т. Калашникова, об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

Спартакиада объединила 1 700 спортивных ребят со всей республики. Ранее в ней принимали участие только школьники, но в этом году присоединились студенты училищ и колледжей.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

В финал вышли лучшие из лучших – победители муниципальных и зональных этапов, преодолевшие полуфинал. 10 школьных и 6 студенческих команд боролись за кубок.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

Соревнования проходили на стадионе «Динамо» в Ижевске. Юным участникам предстояло пройти 12 уникальных испытаний на силу, ловкость и выносливость. Высокая наклонная стена, сеть, натянутая над бассейном, рукоход и сдача нормативов на тренажерах – и это еще далеко не все препятствия, которые пришлось преодолеть ребятам. А после всех зачетов прошел суперфинал, в котором две лучшие команды состязались на время.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

«Я уверен, что проект будет развиваться и объединять еще больше единомышленников. Здорово, что болельщики из районов приехали поддержать свои команды. Старты были настолько эмоциональными, что можно смело сравнивать их с международными соревнованиями. Патриотизм – это не инструкции, а эмоции, которые сегодня зашкаливали. Сейчас очень важно укреплять мотивацию подростков к занятию спортом, здоровому образу жизни, поддерживать молодежные инициативы и престиж наших внутренних соревнований. Не обязательно быть профессионалом, чтобы заниматься спортом, достаточно любить свое дело и упорно идти к поставленной цели. Поэтому, ребята, независимо от того, как распределились призовые места, вы все здесь – победители», – сказал присутствовавший на соревнованиях Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

Победители и призеры среди школьников:

1 место. Команда «50-калибр» Устиновского района города Ижевска;

2 место. Команда «Родина» Балезинского района Удмуртии;

3 место. Удмуртский кадетский корпус города Воткинска.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

Победители и призеры среди студентов СПО:

1 место. Команда Можгинского педагогического колледжа имени Т.К. Борисова;

2 место. Команда Ижевского индустриального техникума имени Е.Ф. Драгунова;

3 место. Команда Асановского аграрно-технического техникума.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии

Кстати, в пошлом году спартакиада «Гвардия» проводилась в первый раз и сразу стала победителем Национальной премии «Патриот-2021» – в номинации «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни».

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