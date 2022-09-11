Известный оборонный завод АО «ИЭМЗ «Купол» увеличивает ассортимент гражданской продукции

АО «ИЭМЗ «Купол». Механосборочный цех Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») известен своими ЗРК «ТОР» не только в России, но и в мире. Однако выполнением оборонных заказов предприятие не ограничивается. Здесь ищут, как продвинутые военные технологии применить к изделиям гражданского назначения.

О новых технологиях, исключительных компетенциях и импортозамещении – читайте в материале «КП-Ижевск».

Ламельные теплообменники Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новинки для промышленников

На предприятии осваивают новое направление – серийный ремонт и модернизацию оборудования. На «Куполе» делают пилотную партию систем с ЧПУ с полностью отечественными комплектующими. Первые 40 единиц выйдут уже в ноябре 2022 года.

Эти разработки уже были представлены Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Он отметил их как пример импортозамещения и технологического суверенитета и посчитал очень важным продолжать их развивать.

После ознакомления в том числе с инновационной продукцией Глава региона Александр Бречалов сделал вывод, что предприятия республики быстро адаптируются к новым условиям и показывают уверенный рост, несмотря на колоссальное санкционное давление.

Еще одной новинкой с хорошей коммерческой перспективой стал первый товарный образец газовой системы лучистого обогрева (ГСЛО) «светлого типа». При прогреве больших помещений с помощью радиаторов или тепловых пушек ресурсы тратятся на то, чтобы повысить температуру во всем помещении. Благодаря ГСЛО «светлого типа» можно поддерживать комфортную температуру точечно, например, на рабочем месте в промышленном цехе. Как заметил исполнительный директор – директор проекта «Промхолод» АО «ИЭМЗ «Купол» Рафаил Аглиулин, эта система – подарок финансовому директору любого производства.

Образец газовой системы лучистого обогрева «светлого типа» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Судовое оборудование

В проекте предприятия – поставки оборудования для флота. Без необходимых систем вентиляции на воду не может выйти ни одно судно. Изделия «Купола» предназначены поддерживать обмен воздухом на корабле и в случае чрезвычайных ситуаций закрывать воздуховоды, чтобы люди на борту не задохнулись.

Завод готов начать поставку оборудования для российских судов в самое ближайшее время. Перед серийным запуском свое заключение должны дать эксперты федерального Морского регистра. Как ожидается, это произойдет в середине осени 2022 года.

АО «ИЭМЗ «Купол». Вентиляционное оборудование для российских судов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ламельные теплообменники

Основное гражданское направление завода – производство теплообменного оборудования, в том числе для рециркуляционных установок атомных электростанций с высоким классом безопасности (в частности, для турецкой атомной станции «Аккую»). Новая технология изготовления ламельных теплообменников обеспечивает высокую энергоэффективность и продлевает срок службы изделий до 60 лет.

АО «ИЭМЗ «Купол». Раствор для ручного перитонеального диализа для людей с почечной недостаточностью Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Широкий диапазон

«Купол» занимается и другими гражданскими изделиями. Сферы их применения – от медицины до атомной промышленности.

Дочернее предприятие завода ЗАО «Рестер» известно растворами для перитонеального диализа. Их производство – совместный проект с немецким фармацевтическим холдингом «Фрезениус». В России оно не имеет аналогов. В настоящее время «Рестер» обеспечивает 45% российских пациентов, которым показана ПД-терапия. И есть техническая возможность удвоить объемы производства и закрыть до 90% потребностей российского рынка.

Производство оребренных труб для теплообменной аппаратуры с исключительными характеристиками потребовало модернизации станков. В итоге результат превзошел ожидания заказчика. Главный конструктор по гражданской продукции АО «ИЭМЗ «Купол» Михаил Поткин объяснил это усердием высокопрофессиональной команды, готовой на самые смелые эксперименты.

АО «ИЭМЗ «Купол». Оребренные трубы для теплообменной аппаратуры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новая площадка

Для запуска новых проектов предприятие ведет реконструкцию седьмой площадки. Строительные работы в двух корпусах уже завершены. Идет монтаж необходимого оборудования, в частности установлена 20-тонная кран-балка. После ввода в эксплуатацию здесь запустят производство холодильных установок и корпусных изделий для атомной промышленности. Следующим этапом станет реконструкция корпуса для производства станков с ЧПУ.

Набор специалистов для работы в новых цехах готовятся открыть в 2023 году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».