Прогноз погоды на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

По заключениям синоптиков, неделя с 12 по 18 сентября будет немного отличаться своим легким прогреванием воздуха.

«По предварительному прогнозу, в середине следующей недели тенденция к слабому повышению температурного фона сохранится», − сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра на официальной странице «ВКонтакте».

О предстоящих погодных переменах на этой неделе:

Сегодня, 12 сентября, в Ижевске переменная облачность, дождь и до +13°С.

Во вторник, 13 сентября, по данным синоптиков, небо будет затянуто облаками, но с перерывом на ясную погоду. Воздух прогреется до +14°С, ветер восточный со скоростью 6 м/с. Ночью ожидается похолодание до +10°С.

14 сентября, среда. Утро задастся холодным, всего +8°С, но без осадков. Ветер поменяет свое направление на юго-восточное, 3м/с. Днем ожидается потепление до +17°С, скорость ветра составит 4 м/с. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +13, ветер 3 м/с.

15 сентября, в четверг, в Ижевске будет пасмурная погода. Утром, по данным Росгидрометцентра, температура достигнет +12°С, ветер юго-восточный, 3 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +18°С, а ближе к вечеру столбик термометра будет держаться отметки +13°С, ветер своего направления не поменяет, но достигнет скорости 6 м/с.

В пятницу, 16 сентября, по данным «Яндекс.Погоды» ожидается переменная облачность без осадков, станет теплее, до +13..+19°С. Ветер изменит свое направление на южное, скоростью 4 м/с и не изменится до следующего дня.

Суббота, 17 сентября. Утро начнется с пасмурной погоды и небольшого дождя. Температура воздуха составит +14°С, ветер южный, 4 м/с, но уже днем тучи рассеются и сменятся небольшими облаками. Воздух прогреется до +19°С и ветер поменяет свое южное направление на юго-западное, скорость снизится до 2 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, температура воздуха будет держаться +14..+21°С, ветер южный, 8 м/с. Вечером пасмурно, небольшой дождь, который продлится до следующего утра.

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