В поисках чистой воды: что пьют ижевчане и сколько денег на это приходится тратить

Какая питьевая вода обходится дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи советуют выпивать по 2,5-3 литра жидкости в сутки. Но не менее важен вопрос качества этой жидкости. И здесь мы сталкиваемся с распространенной проблемой: любое качество сейчас стоит денег. Так можно ли пить чистую воду и экономить?

Можно ли пить из-под крана?

Возьмем в качестве примера семью из двух человек. Если учитывать готовку и заваривание чая, то в сутки такая семья будет потреблять до 8-10 литров воды.

Врачи советуют выпивать по 2,5-3 литра жидкости в сутки, но, конечно, не враз Фото: Евгения ГУСЕВА

Безусловно, самый дешевый вариант – это кипячение воды из-под крана. По действующему тарифу стоимость кубометра холодной воды в Ижевске составляет около 38 рублей, поэтому стоимостью самой питьевой воды можно даже пренебречь.

Данные по открытым источникам Фото: Архив КП

Считается, что вода из-под крана в целом подходит для питья, однако если учесть повышенное содержание солей и путь по трубам, не все из которых находятся в идеальном состоянии, ее как минимум нужно кипятить. В целом, это был и остается самый бюджетный вариант. Но есть у него и существенный минус – кипяченая вода имеет специфический вкус. Кроме того, от ряда примесей, в том числе от ржавчины, кипячение не избавит.

Какой фильтр лучше?

Часто ижевчане используют фильтр-кувшин, так как складывается впечатление, что он обходится дешевле. Однако если вода из-под крана бежит не слишком чистая, менять картриджи придется часто – они будут быстро забиваться. Итого в год такой фильтр будет обходиться более чем в 4 тыс. рублей, не считая стоимости самого кувшина. Почти такие же затраты повлечет обслуживание стационарного фильтра из трех секций. При этом воду из кувшина иногда все равно приходится кипятить, а вода, прошедшая через три ступени очистки, уже похожа на бутилированную.

Покупать воду в магазине – довольно дорогое удовольствие Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоит стационарный фильтр в среднем от 4,5 тыс. рублей плюс установка, то есть в течение 1-2 лет он окупится. Дороже обойдется система обратного осмоса, но она нужна лишь в том случае, если к качеству воды есть большие претензии.

«Мы привыкли пользоваться кувшином, но воду из него все равно кипятим. Не сказать, что он удобный, иногда картридж за неделю забивается, тогда начинает работать очень медленно. Чтобы чаю попить полчаса ждешь. Подумываем перейти на стационарный фильтр. У родителей такой – они раз в 7-8 месяцев меняют картриджи, тоже почаще, чем в инструкции, но зато воду можно пить просто так», – рассказал ижевчанин Андрей.

Иногда выбор очень непростой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проточные фильтры с накручивающейся на кран насадкой, на первый взгляд выглядят как достойная альтернатива более дорогим системам – там два картриджа, а не один, как в кувшине, и менять их нужно гораздо реже. Тем не менее далеко не всегда такой фильтр вырабатывает указанный в инструкции объем воды, и на практике менять картриджи приходится чаще, чем раз в год.

«У нас когда-то был такой, пользовались, но не очень удобно на кран каждый раз насадку было привинчивать. А еще сложно понять, когда картриджи уже загрязнились – напор не падает, потому что он такой же, какой в кране. Мне кажется, мы часто забывали менять их вовремя», – признается ижевская хозяйка Людмила.

«Готовая к употреблению» вода

Но в любом случае, фильтрация будет дешевле, чем покупка воды в бутылках, даже если речь идет о 18-20-литровых емкостях или воде на розлив.

Бутилированную воду можно не кипятить Фото: Алексей БУЛАТОВ

«К воде я всегда была очень привередлива. Домой заказываем питьевую воду в больших бутылях по 20 литров, а для приготовления еды и чая приношу пятилитровки из соседнего киоска с водой, эту воду обязательно кипятим, в среднем хватает пять бутылей на 7 дней, на одну тратим 20 рублей», – рассказала ижевчанка Полина.

А вот такой «бесплатный» источник воды, как родники и скважины, вызывает много сомнений. Они должны хотя бы раз в год исследоваться. Крайне редко вода оказывается без превышения по тем или иным показателям, так что для подстраховки ее все-таки лучше будет кипятить.

Опрос проводился 19 августа в группе «ВКонтакте» IZHLIFE | Новости Ижевска | Ижлайф, проголосовали 383 человека Фото: Архив КП

Кстати, по результатам опроса, большинство ижевчан (27 % опрошенных) отдают предпочтение именно многоступенчатым фильтрам. Чуть больше 18 % опрошенных покупают воду в киосках. По 14 % используют фильтры-кувшины и покупают бутилированную воду. Родниковую и из-под крана почти не пьют.

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