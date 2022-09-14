Какой прогноз на сезон ОРВИ дают врачи в Удмуртии? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три года пандемии коронавируса мы стали забывать о других инфекциях, и совершенно зря. В конце этого лета медики с тревогой заговорили о том, что свои позиции может начать отвоевывать грипп. Стоит ли ждать эпидемии в Удмуртии и что будет, если грипп объединится с коронавирусом, мы спросили у экспертов.

Будет ли эпидемия гриппа в Удмуртии?

Действительно, есть мнение, что грипп в этом году будет довольно активен. Однако врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина пока не видит поводов для излишнего волнения.

«Осенью заболеваемость начнет повышаться, но так бывает каждый год, ничего нового не ожидается. По крайней мере, о новых штаммах гриппа речи не идет», – пояснила она.

Тем не менее, как подчеркивает специалист, ситуация напрямую будет зависеть от итогов прививочной кампании против гриппа, которая стартовала сравнительно недавно. Если прививку сделают 50–60 % жителей региона, значительного подъема заболеваемости гриппом, скорее всего, удастся избежать. Напомним, прививка не может гарантировать абсолютную защиту от заражения, однако переболеет привитый человек очень легко и быстро.

Есть вероятность, что в этом году грипп будет довольно активен Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали в Минздраве Удмуртии, в этом сезоне у жителей региона грипп пока не регистрировался.

Какие штаммы гриппа ожидаются в Удмуртии в сезоне 2022/2023?

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, на сезон 2022/2023 рекомендован следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин: грипп A серотипов H1N1 («свиной») и H3N2 («Гонконгский»), а также грипп B линий «Виктория» и «Ямагата». То есть ожидается, что именно такие вирусы будут циркулировать в России, и вакцины должны быть против них эффективны.

В государственных клиниках взрослые жители Удмуртии уже могут привиться от гриппа вакциной «Совигрипп». Для детей и беременных женщин предусмотрена вакцина «Ультрикс Квадри».

Можно ли самостоятельно отличить по симптомам грипп и коронавирус?

Терапевт может поставить диагноз и по симптоматике, хотя без лабораторного подтверждения могут остаться сомнения. Поэтому при обращении в поликлинику с признаками ОРВИ анализ на коронавирус вам назначат в любом случае. На грипп в больницах начинают тестировать по распоряжению Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется по эпидемической ситуации. Это обосновано с точки зрения четкой сезонности данного недуга.

Высокая температура сейчас более характерна для гриппа, чем для коронавируса, но возможны исключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Удмуртии распространен штамм ковида «омикрон», отличающийся довольно легким течением. Так что высокая, резко подскочившая до 38–40 градусов, температура скорее соответствует гриппу. Однако это еще не повод ставить себе диагноз. Хотя бы потому, что в сентябре еще сохраняется возможность заразиться имеющей похожие на грипп начальные симптомы геморрагической лихорадкой. А коронавирус, несмотря на то что кажется нам уже вдоль и поперек изученным, остается довольно непредсказуемой инфекцией. Рецепт один: если заболели, отправляйтесь к врачу.

Можно ли заразиться одновременно ковидом и гриппом?

Вопрос довольно интересный. Еще в начале пандемии появилась информация о таких случаях, но они были довольно редки. Во-первых, их не всегда выявляли, а во-вторых, два предыдущих года грипп был в принципе малораспространенным заболеванием, так как меры профилактики ковида сдерживали и другие респираторные инфекции.

Есть также мнение, что в большинстве случаев заразившийся ковидом человек уже не может заболеть гриппом и наоборот. Но, как считает Наталья Ижболдина, это скорее связано с тем, что заражение двумя инфекциями враз маловероятно. Однако остается вариант последовательного заражения, когда организм уже ослаблен борьбой с предыдущим недугом.

Инфекция может протекать непредсказуемо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В любом случае одновременное инфицирование Covid-19 и гриппом может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя информации о подтвержденных случаях такой микст-инфекции в Удмуртии пока нет.

Можно ли сейчас привиться одновременно от гриппа и коронавируса?

Жители Удмуртии могут пройти вакцинацию как от гриппа, так и от ковида в поликлинике по месту жительства. Кроме того, медработники выезжают по заявкам на вакцинацию организованных коллективов – в садики, школы и на производство.

Прививку от ковида и гриппа можно сделать в один день: препараты вводят в разные плечи. Но если требуется вакцинироваться в разные дни, то интервал должен составлять не менее 1 месяца. Такова рекомендация Минздрава России. Как поясняют врачи, это связано с особенностями формирования иммунного ответа: организму проще либо сразу «принять двойной удар», либо формировать полную защиту сначала от одной инфекции, а потом от другой.

Лечение от ОРВИ назначает только врач Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Это действительно связано со скоростью выработки антител. Им лучше формироваться одновременно либо последовательно. Во втором случае нужно дать первой вакцине возможность сработать, и лишь затем вводить другую вакцину», – объясняет Наталья Ижболдина.

Вакцина от гриппа уже есть во всех медучреждениях Удмуртии, первая партия поступила в регион во второй половине августа. Пришло более 291 тыс. доз, но будут еще поступления. За этот сезон планируется привить 60 % населения Удмуртии – это почти 900 тыс. человек, или более 640 тыс. взрослых и более 240 тыс. детей.

Кто может привиться от гриппа бесплатно

«Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в рамках мероприятий Национального календаря профилактических прививок», – напоминают в пресс-службе республиканского Минздрава.

Сейчас можно одновременно привиться от ковида и от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи рекомендуют вакцинацию от гриппа всем группам населения, но особенно в ней нуждаются дети с 6 месяцев, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, военные и призывники, а также работники медицины, образования, сферы обслуживания и транспорта.

Когда в этом году закончится вакцинация против гриппа

Прививку против гриппа следует делать до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период сентябрь – октябрь.

Почему от гриппа прививают осенью, а от ковида – круглый год?

Грипп – это хорошо изученное заболевание, имеющее неизменную сезонность, поэтому прививочную кампанию можно провести заблаговременно. Это позволяет снизить риск введения вакцины уже заболевшему человеку. С коронавирусом ситуация иная. Вакцинация в период пандемии проводится не планово, а по эпидемическим показаниям, так как у ковида еще нет устоявшейся сезонности. Определенная вероятность, что явившийся на прививку человек уже заражен, имеется, но в большинстве случаев предшествующий осмотр позволяет избежать таких ситуаций.

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