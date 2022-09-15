Какие знаменитости выступят в столице Удмуртии до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элвин Грей

Заслуженный артист Башкортостана, похититель женских сердец и обладатель многочисленных музыкальных премий покажет зрителям настоящее шоу и исполнит новые композиции.

Дата и время: 19 сентября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 1100–2000 рублей

0+

Концерт на Кельтской арфе Alizbar & Ann’ Sannat

Для любителей завораживающей и проникающей в душу музыки в Удмуртской Филармонии выступит венгерский композитор Alizbar (Элизбар) вместе с группой Ann’ Sannat («Энн Саннат»).

Дата и время: 23 сентября в 19:00

Место проведения: Удмуртская государственная филармония, Пушкинская, 245

Стоимость билета: 500–1500 рублей

12+

ВИА «Самоцветы»

Их шлягеры помогают вернуться то золотое время, о котором мы часто вспоминаем. С артистами знаменитого вокального ансамбля можно отправиться обратно в лихие 90-е под песни «Все, что в жизни есть у меня» и «Мой адрес – Советский Союз».

Дата и время: 2 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 800–2200 рублей

12+

Александр Розенбаум

Его песни помнят и знают многие. Не упустите шанс встретиться с поистине народным артистом Фото: Архив КП

Песни Александра Розенбаума поют по всей стране, а его голосом восхищаются от мала до велика. Прикоснуться к прекрасному можно будет в ДК «Аксион».

Дата и время: 10 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 2000–6000 рублей

6+

Митя Фомин и Анна Семенович

«…Все будет хорошо» вместе с солистами групп Hi-Fi и «Блестящие» – Митей Фоминым и Анной Семенович. ДК «Аксион» наполнится песнями, которые поет весь мир. У вас есть шанс присоединиться к голосам артистов и спеть самые известные хиты.

Дата и время: 14 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 1500–3700 рублей

12+

Хор Турецкого

«Мне 60, и это ЗДОРОВО» – новая программа юбилейного шоу Михаила Турецкого и арт-группы «Хор Турецкого». Со сцены зрители услышат любимые песни разных эпох.

Дата и время: 18 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 2000–5000 рублей

12+

Григорий Лепс

Манящие звуки голоса и любовь к импровизации – отличающие черты этого певца Фото: Архив КП

Никто не поет о женщинах так, как это делает Григорий Лепс. Его манера исполнения впечатляет миллионы, а концерты остаются в памяти долгое время.

Дата и время: 21 октября в 19:00

Место проведения: Государственный цирк Удмуртии

Стоимость билета: 3000–13 000 рублей

12+

RENE DE LA GARDE (Рене де Ла Гард)

Любители французской эстрады смогут насладиться мелодичностью голоса композитора, певца и поэта Рене де Ла Гарда. Помимо собственных композиций, в его репертуар входят произведения Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля и других.

Дата и время: 22 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 800–2500 рублей

На это мероприятие можно пройти по «Пушкинской карте».

6+

Stand Up Show (Стендап-шоу)

Искрометный юмор – лучшее лекарство Фото: Диля Ахмадишина

Злободневные шутки, в которых находишь отражение себя, – главное оружие популярного комедийного жанра Stand Up. Это сатира, которая всегда будет актуальна.

Дата и время: 24 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Металлург»

Стоимость билета: 1400–3500 рублей

18+

Александр Шоуа и «НеПара»

«Сквозь туманы дорог что-то манит меня. Мне надо туда…» – пел в своих песнях Александр Шоуа. Обновленный дуэт «НеПара» выступит с юбилейным концертом в Ижевске, где участники исполнят как старые, так и новые композиции.

Дата и время: 27 октября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 1000–3600 рублей

12+

Валерий Семин

Встретим золотую осень вместе с заслуженным артистом России. В его репертуаре множество композиций, исполняемых на баяне.

Дата и время: 29 октября в 18:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 800–1700 рублей

6+

Дима Билан

Любимец прекрасных дам готов отметить с вами свой юбилей! Фото: Диля Ахмадишина

Юбилеи нужно отмечать широко. Вот и Дима Билан выступит с программой «40» для всех поклонников в ДК «Металлург».

Дата и время: 10 ноября в 19:00

Место проведения: ДК «Металлург»

Стоимость билета: 3000–7000 рублей

6+

Звери

Если нет жары за окном, значит, будет в «Олимпийце». Группа «Звери» объединит несколько поколений духом свободы и бунтарства.

Дата и время: 13 ноября в 19:00

Место проведения: Ледовый дворец «Олимпиец»

Стоимость билета: 1500–6000 рублей

12+

РОК-ШОУ CONCORD ORCHESTRA (Конкорд Оркестра)

ДК «Аксион» посетит первый в мире танцующий симфонический оркестр. Рок-шоу «Рождение мира» отправит зрителей в незабываемое путешествие по миру музыки с использованием национальных инструментов разных народов.

Дата и время: 14 ноября в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 1600–4000 рублей

6+

Оркестр Sonorus (Сонорус)

Sonorus – симфонический камерный оркестр Московской консерватории. Их концерт создаст вокруг зрителя волшебную атмосферу, благодаря которой можно будет окунуться в мир Гарри Поттера.

Дата и время: 16 ноября 19:00

Место проведения: ДК «Металлург»

Стоимость билета: 700–2500 рублей

6+

КняZz

Готовьтесь погрузиться в мрачные сказки, в которые невозможно не влюбиться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Даже если исчезнет рок, он все равно будет жить в новой концертной программе «Сказочник» группы «КняZz». Услышать хиты прошлых лет и композиции из «Домашнего альбома» можно в ДК «Металлург».

Дата и время: 20 ноября в 20:00

Место проведения: ДК «Металлург»

Стоимость билета: 1100–3200 рублей

12+

Марина Девятова

Широта русской души – отличительная черта Марины Девятовой, а ее народное творчество на тематических вечерах никого не оставит равнодушным.

Дата и время: 6 декабря в 19:00

Место проведения: ДК «Аксион»

Стоимость билета: 700–2500 рублей

6+

Эпидемия

Немногим удается увидеть или услышать что-либо в числе самых первых. Однако именно вы можете открыть завесу тайн рок-группы «Эпидемия» и узнать об их новом альбоме.

Дата и время: 9 декабря 19:00

Место проведения: ДК «Металлург»

Стоимость билета: 1100–3000 рублей

12+

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