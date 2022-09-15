Какие знаменитости выступят в столице Удмуртии до конца 2022 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Заслуженный артист Башкортостана, похититель женских сердец и обладатель многочисленных музыкальных премий покажет зрителям настоящее шоу и исполнит новые композиции.
Дата и время: 19 сентября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 1100–2000 рублей
0+
Для любителей завораживающей и проникающей в душу музыки в Удмуртской Филармонии выступит венгерский композитор Alizbar (Элизбар) вместе с группой Ann’ Sannat («Энн Саннат»).
Дата и время: 23 сентября в 19:00
Место проведения: Удмуртская государственная филармония, Пушкинская, 245
Стоимость билета: 500–1500 рублей
12+
Их шлягеры помогают вернуться то золотое время, о котором мы часто вспоминаем. С артистами знаменитого вокального ансамбля можно отправиться обратно в лихие 90-е под песни «Все, что в жизни есть у меня» и «Мой адрес – Советский Союз».
Дата и время: 2 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 800–2200 рублей
12+
Его песни помнят и знают многие. Не упустите шанс встретиться с поистине народным артистом
Фото: Архив КП
Песни Александра Розенбаума поют по всей стране, а его голосом восхищаются от мала до велика. Прикоснуться к прекрасному можно будет в ДК «Аксион».
Дата и время: 10 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 2000–6000 рублей
6+
«…Все будет хорошо» вместе с солистами групп Hi-Fi и «Блестящие» – Митей Фоминым и Анной Семенович. ДК «Аксион» наполнится песнями, которые поет весь мир. У вас есть шанс присоединиться к голосам артистов и спеть самые известные хиты.
Дата и время: 14 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 1500–3700 рублей
12+
«Мне 60, и это ЗДОРОВО» – новая программа юбилейного шоу Михаила Турецкого и арт-группы «Хор Турецкого». Со сцены зрители услышат любимые песни разных эпох.
Дата и время: 18 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 2000–5000 рублей
12+
Манящие звуки голоса и любовь к импровизации – отличающие черты этого певца
Фото: Архив КП
Никто не поет о женщинах так, как это делает Григорий Лепс. Его манера исполнения впечатляет миллионы, а концерты остаются в памяти долгое время.
Дата и время: 21 октября в 19:00
Место проведения: Государственный цирк Удмуртии
Стоимость билета: 3000–13 000 рублей
12+
Любители французской эстрады смогут насладиться мелодичностью голоса композитора, певца и поэта Рене де Ла Гарда. Помимо собственных композиций, в его репертуар входят произведения Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля и других.
Дата и время: 22 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 800–2500 рублей
На это мероприятие можно пройти по «Пушкинской карте».
6+
Искрометный юмор – лучшее лекарство
Фото: Диля Ахмадишина
Злободневные шутки, в которых находишь отражение себя, – главное оружие популярного комедийного жанра Stand Up. Это сатира, которая всегда будет актуальна.
Дата и время: 24 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Металлург»
Стоимость билета: 1400–3500 рублей
18+
«Сквозь туманы дорог что-то манит меня. Мне надо туда…» – пел в своих песнях Александр Шоуа. Обновленный дуэт «НеПара» выступит с юбилейным концертом в Ижевске, где участники исполнят как старые, так и новые композиции.
Дата и время: 27 октября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 1000–3600 рублей
12+
Встретим золотую осень вместе с заслуженным артистом России. В его репертуаре множество композиций, исполняемых на баяне.
Дата и время: 29 октября в 18:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 800–1700 рублей
6+
Любимец прекрасных дам готов отметить с вами свой юбилей!
Фото: Диля Ахмадишина
Юбилеи нужно отмечать широко. Вот и Дима Билан выступит с программой «40» для всех поклонников в ДК «Металлург».
Дата и время: 10 ноября в 19:00
Место проведения: ДК «Металлург»
Стоимость билета: 3000–7000 рублей
6+
Если нет жары за окном, значит, будет в «Олимпийце». Группа «Звери» объединит несколько поколений духом свободы и бунтарства.
Дата и время: 13 ноября в 19:00
Место проведения: Ледовый дворец «Олимпиец»
Стоимость билета: 1500–6000 рублей
12+
ДК «Аксион» посетит первый в мире танцующий симфонический оркестр. Рок-шоу «Рождение мира» отправит зрителей в незабываемое путешествие по миру музыки с использованием национальных инструментов разных народов.
Дата и время: 14 ноября в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 1600–4000 рублей
6+
Sonorus – симфонический камерный оркестр Московской консерватории. Их концерт создаст вокруг зрителя волшебную атмосферу, благодаря которой можно будет окунуться в мир Гарри Поттера.
Дата и время: 16 ноября 19:00
Место проведения: ДК «Металлург»
Стоимость билета: 700–2500 рублей
6+
Готовьтесь погрузиться в мрачные сказки, в которые невозможно не влюбиться
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Даже если исчезнет рок, он все равно будет жить в новой концертной программе «Сказочник» группы «КняZz». Услышать хиты прошлых лет и композиции из «Домашнего альбома» можно в ДК «Металлург».
Дата и время: 20 ноября в 20:00
Место проведения: ДК «Металлург»
Стоимость билета: 1100–3200 рублей
12+
Широта русской души – отличительная черта Марины Девятовой, а ее народное творчество на тематических вечерах никого не оставит равнодушным.
Дата и время: 6 декабря в 19:00
Место проведения: ДК «Аксион»
Стоимость билета: 700–2500 рублей
6+
Немногим удается увидеть или услышать что-либо в числе самых первых. Однако именно вы можете открыть завесу тайн рок-группы «Эпидемия» и узнать об их новом альбоме.
Дата и время: 9 декабря 19:00
Место проведения: ДК «Металлург»
Стоимость билета: 1100–3000 рублей
12+
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