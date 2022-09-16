Колоритные дома, речка с рыбками и царство уличных котов: как живет микрорайон Бригада Самолет в Ижевске

Это городская черта, но от домов веет деревенским уютом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Бригада Самолет» – довольно необычное название. Люди неместные легко могут подумать, что так называется какая-нибудь рок-группа. Между тем это один из отдаленных микрорайонов Ижевска. Если вы там не бывали, «Комсомолка» с удовольствием познакомит вас с ним в рамках нового выпуска проекта «Вдали от центра».

Автобус – только по утрам и вечерам

Бригада Самолет – труднодоступный уголок Ижевска. От центра довольно далеко, даже если ехать на личном авто. А с общественным транспортом и вовсе беда: сюда ездят лишь несколько автобусов, причем курсируют они только утром и вечером. Жителям это доставляет много неудобств, но все уже, по-видимому, привыкли.

Чтобы добраться до района, нужно ехать в сторону Пирогово по улице Пойме. Фото: Яндекс.Карты

Мы с автобусом экспериментировать не стали, отправились на машине. До улицы Поймы ехали с комфортом, но после поворота в нужную сторону уже стало заметно трясти. Впрочем, центральная дорога под названием Самолетная еще оказалась в приемлемом состоянии. А вот дальше пришлось пробираться по щебенке, а то и по густо заросшим тропам. Зато названия улиц необычные, от них как будто веет прошлым: Ильинская, Тополиная, Ижовая…

Ощущение, что мы оказались в деревне: вместо дорог местами проложены тропинки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А на этой дороге еще есть остатки щебенки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Утром понедельника микрорайон казался сонным. Первое время нас даже преследовало ощущение, что мы попали в деревню: безлюдно и машин – ни одной. Тишину нарушал только собачий лай и крик петуха.

Естественно, мы не могли пройти мимо котиков. Да и общаться в середине буднего дня в районе больше не с кем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но мы не оставляли надежды познакомиться с местными жителями и расспросить их о том, как устроен здесь их быт. Тем не менее за целый час нам почти никто не встретился. Видимо, все уехали на работу. Несколько раз вдалеке мелькали велосипедисты, но они скрывались с глаз раньше, чем мы успевали их догнать или хотя бы окликнуть. Остановилась только девочка-подросток, с ней мы и поговорили.

Бригада Самолет – район контрастов. Рядом со сгоревшим деревянным домом появился коттедж в современном дизайне Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Переехали сюда, потому что папа построил здесь дом. Живем нормально, все здесь хорошо. А что от центра далеко – не страшно, можно за 15 минут на машине доехать. К тому же утром и вечером ходят автобусы», – рассказала нам юная велосипедистка. Потом попрощалась и тоже уехала по своим делам.

Здесь явно никто не живет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А мы продолжили гулять по Бригаде Самолет. Действительно, многие здесь селятся именно ради жизни в своем доме. А уж домов – каких тут только нет! На одной улице соседствуют основательные коттеджи и самые обычные деревянные постройки. Есть и совсем старенькие, непрезентабельные. А где-то – просто остались пепелища.

Попадаются и недострои Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сразу видно, что мы на улице Самолетной Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Особенно интересно рассматривать даже не сами дома, а украшающие их детали. Например, мы обнаружили ворота, по которым сразу понятно, в каком мы находимся микрорайоне.

Кто-то украшает дома наличниками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А кто-то повесил на ворота вот такое украшение Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А откуда, собственно, взялись бригада и самолет?

Бригада Самолет, конечно, интересный микрорайон, но не уникальный. Тут нет исторических объектов, да и особо важных событий здесь, по словам историка Максима Блинова, не происходило. А звучное название объясняется очень просто. Первая его часть осталась в память о колхозе, который был неподалеку, вторую дали из-за близости аэродрома «Пирогово».

Речку Пироговку можно найти на картах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пожалуй, основная достопримечательность микрорайона – это речка Пироговка. Хотя в этом месте она совсем узкая и заросшая. Зато в ней водятся рыбки.

Кстати, совсем неподалеку находится известный Пироговский пруд. Но сейчас он обмелел: все лето шел ремонт гидросооружений.

Если включить фантазию, то можно представить, что это речка из сказки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Нашли мы в Бригаде Самолет и «общественное пространство». Вернее, одну на весь микрорайон детскую площадку. Только ей явно давно никто не пользуется: у каждого дома свой двор, где играют дети. А площадка заросла травой – практически в наш рост. Туда мы залезать как-то не решились.

Детская площадка – это, конечно, здорово. Но это пространство явно больше подойдет для игры в прятки, а не в баскетбол Фото: Сергей ГРАЧЕВ

И все-таки Бригада Самолет – это по-своему уютный район. С одной стороны, он находится в городской черте, а с другой – сохраняет неповторимый деревенский уклад. И возможно, некоторые жители специально спрятались здесь, в тишине, от городской суеты и гула автотрасс.

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