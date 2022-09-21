Игровые или в усиленном корпусе: подборка недорогих мобильных телефонов для жителей Удмуртии

Какие бюджетные модели смартфонов предлагает рынок жителям Удмуртии Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Кажется, мы уже не мыслим свою жизнь без смартфона, и очень многие привыкли регулярно менять свое устройство на более новую и более умную модель. Но цены постоянно растут, особенно сейчас, когда подскочила стоимость комплектующих. Реально ли отыскать на современном рынке достойный смартфон стоимостью до 20 тыс. рублей? «Комсомолка» узнала, что есть в магазинах Удмуртии.

Tecno

Tecno Mobile, Китай. Этот производитель входит в десятку крупнейших поставщиков умных устройств в мире. Он более ориентирован на рынок Индии и Африки и держит довольно демократичные цены.

Модель: Pova-2

Смартфон с мощной батареей для повседневных задач. Фото: dns-shop.ru

На российский рынок Pova-2 вышла в 2021 году, сейчас она стоит около 14 тысяч рублей. Экран – 6,95 дюйма, тяжелый аккумулятор на 7000 мА/ч, а также модуль оплаты NFC и 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85 – старого поколения, но довольно надежный и хорошо справляется с повседневными задачами. 48 Мпк – разрешение основного модуля камеры, есть три дополнительных камеры (2 + 2 + 0,8 Мпк). 4 Гб оперативной памяти, встроенная память – 64 или 128 Гб. На устройство установлены отечественные приложения от Яндекса и система бесконтактных платежей Mir Pay.

Модель: Pova-3

Продолжение линейки Pova. Более мощный, современный, игровой. Фото: mvideo.ru

Новая модификация предыдущей модели, которая вышла на рынок в 2022 году и стоит порядка 16 тысяч рублей.. Объем аккумулятора и диагональ экрана те же, но частота обновления увеличена до 90 Гц, что позволяет смотреть видео в лучшем качестве. Более быстрый 8-ядерный процессор от MediaTek – Helio G88. Оперативная память – 6 Гб. Внутренняя встроенная – 128 Гб.

Также в смартфон установили новый модуль камеры на 50 + 2 + 0,8 Мпк.

Модель: Camon-19 Pro

Стильный смартфон с хорошей камерой – это смартфон из данной серии. Фото: Camon fonearena.com

Это модель линейки Tecno считается флагманской, на российском рынке появилась в 2022 году и стоит примерно 20 тысяч рублей.

В отличие от Pova она позиционируется как премиальная, отличается более мощным процессором и качественной оптикой.

Диагональ экрана составляет 6,78 дюйма, частота обновления 120 Гц, это говорит о высоком качестве анимации изображений. Аккумулятор на 5000 мА/ч стандартный для современных смартфонов, модуль NFC, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96, подходящий для работы с фото. Основной модуль камеры имеет разрешение 64 Мпк , два дополнительных на 50 Мпк и 2 Мпк. «Оперативка» – 8 Гб. Внутренняя встроенная память – 128 Гб.

Установлены российские сервисы от Яндекса.

Infinix

Гонконгский бренд, который появился в 2013 году в результате покупки французского производителя Sagem Wireless. Благодаря исследовательским центрам, оставшимся во Франции, компания может производить европейские экспертизы качества.

Infinix находится в топ-5 производителей смартфонов в странах ближнего Востока и Азии (Египет, Пакист, Нигерия и т.д.). Это позволяет даже на передовые модели держать достаточно низкий ценник.

Модель: Infinix Note 10 Pro

4 Бюджетный смартфон с хорошей производительностью. Фото: notebookcheck-ru.com

Это большой смартфон, который относится к флагманам бренда. Он вышел на рынок в 2021 году сейчас стоит около 17 тысяч рублей.

У пользователей зарекомендовал себя как игровой телефон, подходящий и для активной жизни современного горожанина.

Экран имеет диагональ 6,95 дюйма и частоту 90 Гц, позволяющую плавно отображать анимацию. Аккумулятор рассчитан на 5000 мА/ч и может держать заряд целый день даже при активном использовании. Модель оснащена 8-ядерным игровым процессором MediaTek Helio G95. Основной модуль камеры на 64 Мпк, плюс три дополнительных – для создания эффекта макросъемки и боке 8 + 2 + 2 Мпк. «Оперативка» – 8 Гб, внутренняя память – 128 Гб.

Xiaomi

Эта китайская компания не нуждается в дополнительном представлении. Популярность она завоевала, главным образом, благодаря своей продуманной экосистеме умных гаджетов.

Модель: Xiaomi Redmi Note 10S

Красивый и достаточно бюджетный смартфон. Фото: mi.com

Это небольшой бюджетный смартфон, который комфортно лежит в руке. Он появился на рынке в 2021 году. Стоимость порядка 17-20 тыс. рублей, в зависимости от объема встроенной памяти.

Имеет свою оболочку MIUI на платформе «Андроид». Экран – 6,48 дюйма, 60 Гц. Аккумулятор на 5000 мА/ч, 8-ядерный игровой процессор MediaTek Helio G95. Основной модуль камеры имеет разрешение 64 Мпк, три дополнительных – 8 + 2 + 2 Мпк. Камеры имеют неплохую цветопередачу. Оперативная память составляет 6 Гб, внутренняя встроенная – 64 или 128 Гб. Имеется модуль NFC.

POCO

Дочерний бренд компании Xiaomi для рынка Индии, ставший независимым в 2020 году. Выпускает бюджетные устройства с неплохими камерами и чипами-процессорами хорошего качества.

Модель: POCO M4 Pro 5G

Телефон, который не нагревается при использовании тяжелых приложений. Фото: xi.express

Это смартфон 2021 года, стоит 17-19 тыс. рублей в зависимости от объема памяти. Поддерживает сети нового поколения. Экран – 6,6 дюйма, 90 Гц. Аккумулятор на 5000 мА/ч, и 8-ядерный игровой процессор MediaTek Dimensity 810. Чип очень мощный, он подходит для игр работы с фото. Основная камера на 50 Мпк, дополнительная на 8 Мпк. Младшая версия имеет 4 Гб «оперативки» и 64 Гб встроенной памяти. У старшей версии 6 и 128 Гб соответственно.

OPPO

Довольно крупная китайская компания известная хорошей оптикой.

Модель: OPPO A55

Строгий дизайн и хорошая камера. Такой смартфон пригодится в повседневной жизни и деловых поездках. Фото: oppo.com

Бюджетный камерофон с корпусом из приятного на ощупь пластика. Эта модель на рынке с 2021 года, цена на нее от 14 до 19 тыс. рублей, смотря каков объем строенной памяти.

Экран – 6,51 дюйма, 60 Гц, сложную анимацию не очень тянет. Аккумулятор на 6000 мА/ч, держит заряд 1,5–2 дня при средней яркости экрана. 8-ядерный процессор MediaTek Helio G35. Не слишком мощный, но для повседневных задач хватает. У смартфона один основной модуль камеры на 50 Мпк и два дополнительных на 2 Мпк. Оперативная память – 4 Гб, внутренняя – 64 или 128 Гб.

Realme

Это подразделение компании OPPO, работающее над развитием своей экосистемы умных гаджетов. Сейчас бренд является одним из самых быстрорастущих на рынке.

Модель: Realme C25S

Стильное и тонкое устройство, которое сможет выдержать удары судьбы Фото: gizguide.com

Небольшой, но надежный смартфон из бюджетного сегмента. Вышел на рынок в 2021 году, стоит от 13 до 16 тыс. рублей. Сборка и материалы позволяют выдержать падение на асфальт.

Экран – 6,5 дюйма и 60 Гц. Аккумулятор на 6000 мА/ч, который может продержаться 1,5 дня на одном заряде при условии средней яркости экрана. Имеет 8-ядерный игровой процессор MediaTek Helio G85, камеру на 48 Мпк +и два дополнительных модуля для размытия 2 + 2 Мпк. «Оперативка» – 4 Гб, встроенная память – 64 или 128 Гб. Есть также модуль NFC.

Модель: Realme Narzo 50A

Простой и удобный. Подойдет для студентов и школьников. Фото: ixbt.com

Narzo вышел на рынок в 2022 году, сейчас стоит около 14 тыс. рублей. Это шустрый и компактный игровой смартфон.

Экран 6,5 дюйма, 60 Гц. Аккумулятор на 6000 мА/ч, заряд держит 1,5–2 дня. У устройства 8-ядерный игровой процессор MediaTek Helio G85. Сложные игры, скорее всего, не пойдут, но небольшие – запросто. Основной модуль камеры имет разрешение 50 Мпк, два дополнительных – 2 + 2 Мпк. Оперативная память – 4 Гб, внутренняя – 128 Гб. Есть модуль NFC.

DOOGEE

Китайский бренд, считающийся довольно бюджетным. Обрел популярность за счет телефонов с усиленной защитой корпуса.

Модель: DOOGEE S59 Pro

С этим смартфоном можно остаться на связи в походах и делать яркие снимки Фото: doogee.com.ru

Это смартфон в хорошо защищенном корпусе из резины с металлическими вставками, не боящийся падения с высоты. Вышел на рынок в 2020 году, но до сих пор не утратил актуальность для пользователей. Удобен для походов или работы в экстремальных условиях. Сейчас стоит порядка 17 тыс. рублей.

За счет корпуса модель кажется весьма объемной, а вот диагональ экрана у ее небольшая – всего 5,71 дюйма. Телефон не очень удобно держать в руке или носить в кармане.

Аккумулятор на 10 050 мА/ч держит заряд до трех суток даже при очень активном использовании. Как заявляет производитель в режиме ожидания устройство будет работать без подзарядки 32 дня, при разговоре – более 2 дней.

8-ядерный процессор Helio P22 MT6762 больше подходит для звонков и мессенджеров, чем для сложных приложений. Основной модуль камеры имеет разрешение 16 Мпк, есть три дополнительных для макросъемки и эффектов (8 + 8 + 2 Мпк). Оперативная память составляет 4 Гб, внутренняя – 128 Гб. Имеется модуль NFC.

Сяоми, Самсунг, Техно Мобайл, Пова, ЭнЭфСи, МедиаТек Гелио Джи85, Мир Пэй, Кэмон-19 Про, Инфиникс Ноут 10 Про, Редми Ноут 10Эс, Поко М4 Про 5Джи, Оппо А55, Риалми Цэ25Эс, Нарзо 50А, Дуги Эс59 Про.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.