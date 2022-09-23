Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Андрей АБРАМОВ

Согласно данным синоптиков, теплая погода в Ижевске закончится уже к этому воскресенью. По предварительному прогнозу удмуртского гидрометцентра, сделанному в понедельник, 19 сентября, в выходные дни ожидалось поступление теплого воздуха из южных регионов России и кратковременное потепление, однако, по всей внятности, это произошло раньше. Теперь же Росгидрометцентр обещает только теплую субботу. Воскресенье будет еще не холодным, но уже более прохладным, а со следующей недели температурный фон может понизиться до +9..+11 °С днем и +3..+4 °С по ночам.

Теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 24 сентября, в Ижевске ожидается сплошная облачность, «Яндекс.Погода» предупреждает о небольшом дожде, но по прогнозу Росгидрометцентра будет сухо. Днем столбик термометра достигнет +19..+20 °С, а ночью будет около +12..+15 °С. «Яндекс» традиционно обещает более теплую ночь, Росгидрометцентр – более холодную. Ветер днем будет восточным, около 3 м/с, а ночью изменится на слабый северо-восточный.

В воскресенье, 25 сентября, похолодает до +15..+17 °С. Ожидаются дожди – небольшие и временами. Направление ветра останется северо-восточным, скорость не превысит 3 м/с. Ночь также будет холоднее предыдущей, около +8..+10 °С.

В начале следующей недели дожди продолжатся и, вероятно, усилятся. В понедельник ожидается температура всего лишь около +10..+11 °С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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