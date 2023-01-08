Предсказания чертика и ребенок при бесплодии: четыре истории жительниц Ижевска о гаданиях, которые сбылись

Истории ижевчан, которым удалось заглянуть в будущее Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Период с 7 по 19 января считается идеальным для гаданий. Кто-то относится к этому как к интересному времяпрепровождению. Но истории этих ижевчанок доказывают, что иногда предсказания сбываются.

Нагадала ребенка при бесплодии

Эту историю нам рассказала жительница города Зоя*. Когда-то на ее работе была коллега, которая безумно хотела родить ребенка. Однако прогнозы врачей были неутешительные: у коллеги было бесплодие.

Однажды в самый обычный день коллега пришла попить кофе и начала разговор о том, как сильно она желает забеременеть. За разговорами она выпила всю чашку, и на дне осталась гуща, которую та начала рассматривать. Вот только она не понимала, какие очертания вырисовываются.

Кофейная гуща показала правду Фото: Мария Бакланова

Зоя заглянула в чашку и увидела изображение эмбриона. Коллега сказала, что это не может быть правдой: ведь врачи поставили неутешительный диагноз. Тем не менее, чудо случилось. В тот же год коллега родила малыша, и теперь она счастлива.

Сбывшиеся гадания у всей большой компании

Жительница Ижевска Наталья* гадает с подругами всю жизнь. Раньше она жила в деревне, и обряд обставляли как положено: устраивали процесс в бане и при свечах. Излюбленных гаданий было три: на картах, по тени от сожженной бумаги и с чертиком. В последнем варианте создавали круг с буквами, цифрами и ответами «да-нет», а в центр ставили иголку. Гадальщицы призывали чертика и задавали ему вопросы. Дату выбирали всегда одну и ту же: 13 января. Считается, что это самый сильный день по энергетике.

Однажды у подруг случился год, когда сбылись абсолютно все гадания. Например, сама Наталья в тот год очень хотела переехать из деревни и задавала чертику вопросы об этом.

«Я спрашиваю: «Переедем ли мы?» Он говорит: «Да». «Город или деревня?» – «Город». «Большой или маленький?» – «Средний». И все именно так и сбылось! В конце сентября мы перебрались как раз в средний городок», – рассказывает Наталья.

Сбылось у всей компании Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Другая подруга в тот год нагадала себе ребенка. Они с мужем давно мечтали завести второго, но не получалось. Врачи говорили о проблемах со здоровьем. Тем не менее, вопрос чертику девушка задала, и тот ответил, что беременность наступит. А затем еще одно гадание, по сожженной бумаге, подтвердило прогноз: тень показала закутанного малыша.

«Подруга ждала этот ответ, но отнеслась скептически: мол, врачи не знают, а чертик знает. Но через несколько месяцев она прибежала с радостным криком: «Я беременна!» В декабре родила мальчика», – рассказывает Наталья.

Третья подруга рано родила дочку, но при этом не была замужем. В тот год она нагадала себе супруга. Предпосылок, что она выйдет замуж, тоже не было: в деревне – ни одного свободного мужчины, а выбиралась в райцентр она пару раз в год. Но именно тогда местность посетил предприниматель из Перми, который искал, у кого можно найти ягоды на продажу. Вспыхнула искра, и в тот же год девушка перебралась к нему жить.

Нагадала дочку по игрушке в «Киндере»

Ижевчанка Алена* однажды в год Тигра получила в подарок шоколадное яйцо. И она решила погадать по игрушке. Ей достался розовый заяц.

Гадать можно даже при помощи шоколадного яйца! Фото: Евгения ГУСЕВА

«Тогда я даже не поняла, что это значит, и вскоре забыла об этом гадании», – говорит Алена.

Однако гадание сбылось. После года Тигра идет год Кролика. И именно в этот год у Алены родилась дочка. Неспроста игрушка оказалась розовой!

Предсказала судьбу парню, который возвращался из армии

Жительница Ижевска Нина* к мистике относится серьезно. У нее даже есть отдельная колода карт, которая предназначена только для гаданий.

Однажды девушка встретила Новый год в поезде. Ее попутчиком оказался парень, который как раз возвращался домой из армии. Нина достала колоду карт, попутчик предложил поиграть. Но девушка возразила, что карты предназначены только для гаданий. И парню захотелось, чтобы соседка предсказала его судьбу.

«Я увидела, что по возвращении его ждут неприятные известия, а затем дальняя дорога. Он отнесся к этому довольно скептически. Мы обменялись адресами, чтобы переписываться (телефонов тогда не было), и я забыла об этом происшествии», – делится Нина.

Гадание на картах сбылось Фото: Мария Бакланова

Однако вскоре ей пришло письмо от того самого молодого человека. Он рассказывал, что все нагаданное сбылось в точности. Когда тот вернулся домой, оказалось, что его не дождалась девушка. Вот только родные берегли юношу от неприятных новостей.

А затем знакомый позвал друга в другой город, чтобы организовать бизнес. Судьба парня в итоге сложилась счастливо.

* Имена героев изменены.

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