Стрельба в школе №88 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция с места событий

26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям.

Первым, кто упал от пули мужчины, был охранник, он погиб на месте. Педагоги стали закрывать детей в классах, однако избежать жертв не удалось. Четверо раненых детей увезли на скорой, за их жизнь борются врачи.

10.59. В эти минуты стрелявший еще не был задержан. По словам очевидцев, выстрелы были слышны на втором этаже. Дети и учителя закрылись в классах. На месте работают экстренные службы

11.04. К месту ЧП прибыл глава республики Александр Бречалов.

- Человек проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей, есть раненые. По моей информации, сам он покончил с собой, - рассказал он.

11.14. Полиция подтвердила, что стрелявший покончил собой. Его тело нашли внутри школы. Эвакуация детей из школы продолжается.

11.21. Детей и учителей эвакуируют в соседний детский сад. Прямую видеотрансляцию ведут журналисты "КП-Ижевск" в ВКонтакте

11.40. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения в городе Ижевске Удмуртской Республики передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

СК сообщает, что по предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой.

11.43. Открыта горячая линия: 8-800-100-24-47 . По этому номеру можно узнать информацию близких, находящихся в школе в данный момент.

11.53. Сейчас формируются списки пострадавших при стрельбе в школе № 88, в течение часа они будут выложены на сайте Министерства здравоохранения УР. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается помощь.

Можно будет узнать где дети и их состояние

11.55. Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей, сообщили в СК.

12.06. До 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88.

Напоминаем телефоны горячих линий: 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06. Информация и психологическая помощь близким погибших и пострадавших.

12.20. Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей, заявили в СК РФ.

12.32. Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.

12.37. Очевидцы рассказали, что директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм- канале, что стрелявший был вооружен травматическим пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Официальных заявлений СК по этому поводу пока не было. Спецслужбы продолжают работать в школе.

12.38. СК показал труп мужчины, который устроил стрельбу в школе Ижевска.

12.57. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике траур по погибшим с 26 по 29 сентября.

13.05. Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске.

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы.

В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

13.12. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы.

14.13. Республиканская станция переливания крови попросила не приезжать на сдачу крови. «Все медицинские организации обеспечены компонентами крови, запасы имеются. Работаем в плановом режиме. Прием доноров осуществляется по предварительной записи», – пояснили в сообщении.

14.32. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере. Как он приобрел оружие – пока неизвестно.

15.40. У ворот школы №88 образовался стихийный мемориал из цветов.

16.07. Сотрудники спецслужб выламывают дверь в квартиру Артема Казанцева. Известно, что он жил в нескольких десятках метрах от школы, на ул. Карла Маркса.

16.31. Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения.

19.40. Главврач Первой Республиканской клинической больницы: «Сейчас в клинике находится 18 пациентов: 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек 9 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое взрослых пациентов также находятся в реанимации. Остальные – в состоянии средней степени тяжести».

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, всего в больницах города находятся 23 пациента: 21 ребенок, 2 взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

19.40. Так сейчас выглядит стихийный мемориал.

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

19.32. Александр Бречалов, Игорь Комаров, Михаил Мурашко и Сергей Кравцов посетили 1-ю Республиканскую клиническую больницу, где находятся пострадавшие, а также возложили цветы к народному мемориалу возле школы.

20.05. В Ижевск приехал министр просвещения РФ Михаил Кравцов. Он заявил, что «всем пострадавшим будет оказана необходимая психологическая помощь».

21.28. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с 27 сентября муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования будут работать в штатном режиме.

Информация доводится до родителей через школьные чаты. Родители и дети, которым нужна психологическая помощь, могут обратиться в центр психологической поддержки - он развернут в лицее № 86 (ул. Холомогорова, 34). Это учреждение на время функционирования штаба психологической поддержки будет работать дистанционно.