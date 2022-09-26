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Происшествия26 сентября 2022 16:09

Стрельба в школе №88 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция с места событий

В школе в Ижевске произошла стрельба, на месте работают экстренные службы
Полина Андрианова
26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой

26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям.

Первым, кто упал от пули мужчины, был охранник, он погиб на месте. Педагоги стали закрывать детей в классах, однако избежать жертв не удалось. Четверо раненых детей увезли на скорой, за их жизнь борются врачи.

10.59. В эти минуты стрелявший еще не был задержан. По словам очевидцев, выстрелы были слышны на втором этаже. Дети и учителя закрылись в классах. На месте работают экстренные службы

11.04. К месту ЧП прибыл глава республики Александр Бречалов.

- Человек проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей, есть раненые. По моей информации, сам он покончил с собой, - рассказал он.

11.14. Полиция подтвердила, что стрелявший покончил собой. Его тело нашли внутри школы. Эвакуация детей из школы продолжается.

11.21. Детей и учителей эвакуируют в соседний детский сад. Прямую видеотрансляцию ведут журналисты "КП-Ижевск" в ВКонтакте

11.40. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения в городе Ижевске Удмуртской Республики передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

СК сообщает, что по предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой.

11.43. Открыта горячая линия: 8-800-100-24-47 . По этому номеру можно узнать информацию близких, находящихся в школе в данный момент.

11.53. Сейчас формируются списки пострадавших при стрельбе в школе № 88, в течение часа они будут выложены на сайте Министерства здравоохранения УР. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается помощь.

Можно будет узнать где дети и их состояние

11.55. Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей, сообщили в СК.

12.06. До 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88.

Напоминаем телефоны горячих линий: 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06. Информация и психологическая помощь близким погибших и пострадавших.

12.20. Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей, заявили в СК РФ.

12.32. Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.

12.37. Очевидцы рассказали, что директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм- канале, что стрелявший был вооружен травматическим пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Официальных заявлений СК по этому поводу пока не было. Спецслужбы продолжают работать в школе.

12.38. СК показал труп мужчины, который устроил стрельбу в школе Ижевска.

12.57. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике траур по погибшим с 26 по 29 сентября.

13.05. Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске.

Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы.

В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

13.12. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв стрельбы.

14.13. Республиканская станция переливания крови попросила не приезжать на сдачу крови. «Все медицинские организации обеспечены компонентами крови, запасы имеются. Работаем в плановом режиме. Прием доноров осуществляется по предварительной записи», – пояснили в сообщении.

14.32. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере. Как он приобрел оружие – пока неизвестно.

15.40. У ворот школы №88 образовался стихийный мемориал из цветов.

16.07. Сотрудники спецслужб выламывают дверь в квартиру Артема Казанцева. Известно, что он жил в нескольких десятках метрах от школы, на ул. Карла Маркса.

16.31. Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения.

19.40. Главврач Первой Республиканской клинической больницы: «Сейчас в клинике находится 18 пациентов: 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек 9 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое взрослых пациентов также находятся в реанимации. Остальные – в состоянии средней степени тяжести».

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, всего в больницах города находятся 23 пациента: 21 ребенок, 2 взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

19.40. Так сейчас выглядит стихийный мемориал.

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

Как сейчас выглядит стихийный мемориал

19.32. Александр Бречалов, Игорь Комаров, Михаил Мурашко и Сергей Кравцов посетили 1-ю Республиканскую клиническую больницу, где находятся пострадавшие, а также возложили цветы к народному мемориалу возле школы.

20.05. В Ижевск приехал министр просвещения РФ Михаил Кравцов. Он заявил, что «всем пострадавшим будет оказана необходимая психологическая помощь».

21.28. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с 27 сентября муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования будут работать в штатном режиме.

Информация доводится до родителей через школьные чаты. Родители и дети, которым нужна психологическая помощь, могут обратиться в центр психологической поддержки - он развернут в лицее № 86 (ул. Холомогорова, 34). Это учреждение на время функционирования штаба психологической поддержки будет работать дистанционно.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛСтрельба в школе № 88 в Ижевске