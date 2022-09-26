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В Ижевске в школе №88 на улице Пушкинской произошла стрельба. Об этом сообщил источник «КП-Ижевск».

Стрелявший, одетый в черное, ворвался в школу и открыл стрельбу. Охранник был убит практически в упор. Есть раненные среди детей.

Учителя спрятали школьников в классах. Стрелявший некоторое время продолжал стрельбу на втором этаже.

Предварительно сообщали, что пострадали четверо школьников, за их жизнь борются врачи. К месту ЧП сразу же прибыл глава республики Бречалов.

Трансляцию с места событий ведет корреспондент "КП"-Ижевск" в группе ВКонтакте.

11.13. МВД республики Удмуртия сообщило, что полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется.