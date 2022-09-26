На месте происшествия работаю все экстренные службы Фото: из личного архива

В понедельник, 26 сентября, поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Мужчина, одетый во все черное, зашел в учебное заведение, выстрелил в охранника, а затем стал стрелять по детям.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, ранено несколько школьников. Как сообщают с места события журналисты «КП», известно, что у одного мальчика ранение грудной клетки, еще трое находятся в реанимации.

Одна из школьниц рассказала корреспонденту «КП», что их класс заперся в кабинете на ключ, ребята спрятались за шкафами.

- Вооруженный мужчина ходил по коридору, кричал что-то несвязное и стучался в дверь, - добавила девочка.

- По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Известно, что пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По данным СК РФ, 9 человек погибли, в топ числе пятеро детей и 20 пострадали при стрельбе, нападавший покончил с собой.

В Удмуртию отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия.

- Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы N88 в Ижевске, - прокомментировала начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева. - Этот случай требует от нас не снимать особое внимание безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА СТРЕЛЬБЫ В ШКОЛЕ № 88 В ИЖЕВСКЕ ПО ССЫЛКЕ.

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