«У нас стрельба, я тебя люблю»: ученики школы № 88 в Ижевске рассказали, как произошло нападение на учреждение

Место происшествия оцепили экстренные службы Фото: Мария Бакланова

«БОЖЕ, ТАМ БЫЛИ КРИКИ». ОЧЕВИДЦЫ О СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ № 88 В ИЖЕВСКЕ

Правоохранители разбираются в обстоятельствах стрельбы в школе № 88 в Ижевске. По информации МВД, известно о 6 погибших и не менее 20 пострадавших. Ученица учреждения Наталья И. (личные данные изменены) рассказала «Комсомольской правде» о том, как началось нападение. Она узнала о случившемся от своей подруги, находившейся на месте событий.

- У нас в школе стрельба сейчас, я тебя люблю, - такое трогательное сообщения сразу после вторжения вооруженного незнакомца в СОШ оставила Кристина С. (личные данные изменены).

Родители школьников уже прибыли по адресу трагедии Фото: Мария Бакланова

- Какая стрельба, что происходит?

- ОМОН уже тут. Все хорошо. Но если что - я тебя люблю.

Все это случилось примерно в 10:50. Кристина не видела нападавшего, но из разговоров сразу стало понятно, что кто-то пришел в школу с оружием. Вскоре это стало очевидны.

- Там были выстрелы. И крики. Боже, там были крики! - рассказывает она.

ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ В ШКОЛЕ № 88В ИЖЕВСКЕ ДЕТИ ПРЯТАЛИСЬ ПОД ПАРТАМИ

В момент переписки с подругой Кристина находилась вместе с другими учениками в кабинете. Преподаватель закрыл их там в надежде спрятать от убийцы.

Школьники сразу делились эмоциями друг с другом Фото: из личного архива

- Сначала просто были какие-то странные звуки, непонятные хлопки. А потом соц педагог начал орать матом и сказал - «Бегом в кабинет и под стол!», - делится девочка. - Я не знаю, вывели ли преступника, но соц педагог ревет и говорит, что у ее дочери сегодня день рождения.

Как говорят очевидцы, сейчас «вся школа» в крови. Детей и сотрудников эвакуировали и отвели в соседний детский сад. Известно о том, что приостановлена работа и других образовательных учреждений города.

Согласно информации правоохранителей, в результате нападения погибли 13 человек. Из них семеро - дети. Пострадавших - не менее 20. Подозреваемый покончил с собой. Известно, что он прятал лицо за балаклавой, а также был одет в черную маску с нацистской символикой.

По факту убийства двух и более лиц, а также незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. В регионе уже до 29 сентября объявлен траур по погибшим. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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