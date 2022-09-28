Женятся перед отправкой и следуют семейным традициям: о чем рассказали мобилизованные жители Удмуртии на сборном пункте

В группу вошло порядка 40 человек Фото: Архив КП

Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта военного комиссариата Удмуртии на обучение в рамках указа о частичной мобилизации отправилась вторая группа жителей республики. Напомним, ранее на переподготовку из Ижевска отправились 10 человек.

В ходе подготовки некоторые бойцы получат новую военно-учетную специальность.

В группу вошло много жителей из районов Удмуртии. Большая часть – молодые мужчины, но есть и призывники старшего возраста. Кому-то пришла повестка, кто-то выступил добровольцем. Есть среди них и добровольцы, один из них – Евгений Матвеев, говорит, что защищать свою Родину – это обязанность каждого гражданина.

«Так как мы давали присягу когда-то, мы обязаны выполнять поставленные задачи, которые поставил наш президент. И родина же в опасности, надо защищать», – объясняет он.

С собой – теплые вещи, аптечка, кнопочные телефоны. Только самое нужное.

Один мужчина отправился на обучение вместе с пасынком.

«Я в глубине души ждал, когда наш главнокомандующий даст команду. Родители очень патриотичные, все прекрасно знают и понимают», – рассказал он.

А другой мобилизованный приехал на сборный пункт… фактически из ЗАГСа.

«Всего за полчаса женился, представляете? Я собирался спокойно, зачем о плохом думать. А вот она – неспокойно, наверное», – поделился с журналистом «Комсомолки» молодой человек.

Перед самой отправкой бойцов благословлял священник: сказал напутственные слова, окропил святой водой и выдал желающим маленькие иконы.

«Я сегодня пришел поддержать наших ребят, которые мобилизовались. Знаю, что это такое, когда ты оставляешь своих близких и выполняешь свой долг. Ни одно дело на Руси не начиналось без молитвы», – говорит руководитель отдела Ижевской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Роман Бывальцев,

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