«Вы тут лауреаты сидите, а из какого вы теста?»: учитель из Ижевска рассказал об участии во всероссийском конкурсе и разговоре с Владимиром Путиным

Педагог из Ижевска Артем Малинин также стал обладателем специального приза от социальной сети «ВКонтакте». Фото: предоставлено героем

Попасть в число в 15 лучших педагогов по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России» – это серьезно. И впервые за 15 лет преподавателю из Удмуртии удалось достигнуть такого успеха.

Вернувшись домой, в столицу Удмуртии, он поделился с «Комсомолкой» спецификой проведения конкурса, послевкусием от пройденных испытаний и эмоциями от беседы с президентом.

Экзамен на лучшего

Буквально на днях педагог истории из ижевской гимназии им. Кузебая Герда Артем Малинин прошел финальные испытания всероссийского, став одним из лучших учителей в стране.

88 участников со всей России прошли предварительный отбор и собрались вместе, чтобы побороться за звание лучшего. Перед ними предстал ряд заданий. Проведение открытых уроков с незнакомыми детьми, образовательное мероприятие (новинка этого года – необычный 20-минутный классный час, когда дети не только слушают, но и активно участвуют в процессе), мастер-класс и большая пресс-конференция для родителей, коллег и журналистов.

Готовиться к федеральному этапу конкурса «Учитель года России» педагог из Ижевска начал еще весной. Фото: предоставлено героем

Когда все испытания были пройдены, жюри озвучили имена наиболее отличившихся. Уроженец Ижевска был среди них.

Мемы как метод обучения

Во время конкурса Артем Малинин получил не только приз и титул одного из 15 лучших преподавателей России, но также и специальный приз от социальной сети «ВКонтакте» за умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в школе.

На уроках ученики Малинина запоминают новые темы, используя приложение Kahoot (познавательные игры на основе викторин). А во время выполнения домашнего задания делают мемы.

«О призе «ВКонтакте» я ничего не знал. Они просто сами командой наблюдают за всеми участниками, смотрят уроки, медиавизитки. Специальной подготовки никакой у меня не было. Я в принципе так веду уроки. Мемы – это то, про что школьникам вообще ничего не нужно объяснять. Они сами вам объяснят, как они работают, какие там смыслы. Это их язык, с которым они взрослеют. Мемы, интернет-среда – это не только развлечения, это еще и классный образовательный посыл», – поделился педагог.

Педагог из Удмуртии стал одним из 15 лучших в стране Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Интернет-инструменты для 30–летнего Артема Малинина это неотъемлемая часть бытовой жизни. Члены жюри отметили культуру общения и манеру подачи педагога из Удмуртии.

Поговорили с президентом Путиным о восстании Пугачева

По окончании испытаний Артема ждал новый сюрприз. Традиционная встреча 15 лауреатов конкурса «Учитель года России» с президентом страны неожиданно обернулась не обсуждением испытаний, а долгой беседой о восстании Емельяна Пугачева

«С одной стороны волнительно, не каждый день с главой государства общаешься. Но с другой – на конкурсе к тому времени столько всего уже произошло, что встреча с главой государства с точки зрения стресса уже была привычна, я к ней был готов», – поделился Артем.

Перед видеоконференцией с Владимиром Путиным всех лауреатов предупредили, что президент любит интересоваться конкурсантами, задавать вопросы. Но никто не ожидал какой-то обратной связи по вопросу Артема о театрах.

«После завершения видеоконференции организаторы все в один голос похвалили меня. Экзамен я выдержал, и педагогическое сообщество представил достойно. Владимир Владимирович не просто так задает вопросы, он проверяет «вы тут лауреаты сидите, а из какого вы теста?», – рассказал Артем.

Кстати, ученики Артема очень поддерживали его в течение всего конкурса. Писали и те, кого он обучает сейчас, и те, кто уже выпустился. 6 октября дети встретили своего учителя в аэропорту. Уже сегодня он возвращается к урокам в родной гимназии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.