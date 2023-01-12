В Удмуртии 600 школьников проходят курсы программирования на базе университета «Синергия»

Фото: пресс-служба университета "Синергия"

Старшеклассники по всей стране уже получают бесплатно полезные знания в области программирования благодаря проекту «Код будущего» по изучению языков программирования, который запустило Минцифры РФ. В нем принимают участие многие российские вузы.

Ученики 8–11 классов в Удмуртии также могут получать новые знания по востребованным IT-специальностям. Школьники научатся создавать сайты и приложения, а также смогут освоить языки программирования: Java, JavaScript, Python, С++ и PHP*. Курсы уже начались на базе университета «Синергия».

Новые знания помогут старшеклассникам успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ, а также продемонстрировать их на олимпиадах и конкурсах.

Обучаться можно как очно, так и дистанционно (онлайн). Занятия очно в Ижевске проходят по адресу: улица 30 лет Победы, дом 2.

После окончания курсов ученики получают сертификаты, а желающих и дальше идти в этом направлении университет может зачислить в колледж при вузе или в Университет на факультет «Программирование».

Согласно планам федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию около 1,2 миллиона школьников.

«Подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных IT-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — пояснил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

*Джава, Джава скрипт, Пайтон, Си++, ПиЭйчПи