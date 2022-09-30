Ижевск будущего: три причины переехать жить на Культбазу

Как изменится район Культбазы, и какие новые локации для жизни здесь появятся?

Проект «Ижевск будущего» посвящен тому, как меняется столица Удмуртии. В первом выпуске нового сезона расскажем, за что стоит полюбить район Культбазы и покажем, какие новые локации для жизни появятся здесь в ближайшие годы.

Какие жилые комплексы разбираем на этот раз?

Новый квартал на улице Шишкина, который вернет вас в детство и окунет в атмосферу беззаботного лета. Три дома в зеленом сердце района, буквально в пяти минутах от парка «Березовая роща».

Жилой комплекс «Утро на Репина» – три дома цвета кофе с молоком возле Тимирязевского леса, идеальная локация для тех, кто хочет впустить в свою жизнь немного романтики и вдохновения.

Первый дом будущего микрорайона «Чехов квартал», невероятно комфортный и продуманный до мелочей. Изюминка проекта – элегантная архитектура Чикагской школы.

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