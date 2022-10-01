Житель Ижевска стал героем программы «Живая еда» на НТВ

Денис - бизнес-консультант Фото: личный архив героев

Бизнес-консультант Денис Гончаров из Ижевска принял участие в съемках программы на НТВ «Живая еда» (12+). Он рассказал о своем опыте «Комсомолке».

Денис ведет свой блог. У него 28 тысяч подписчиков. И однажды он написал пост о тостах.

«Полтора года назад я написал статью про хлеб, что его нужно есть умеренно, что с появлением тостера мы начинаем есть хлеб в 4 раза больше. Написал – и забыл. Прошло полтора года. И этим летом мне звонят редакторы из НТВ. Рассказывают про передачу, вспоминают мою душераздирающую историю про тостер, и приглашают сняться. Я им: «Конечно! Я за любую движуху и любой новый опыт!», – поделился Денис.

Так мужчина попал на телевидение. К нему приехал оператор. Он и снимал, и задавал вопросы. Единственное условие, которое поставил герой программы – рассказывать не о том, как он набрал вес, а как он его сбросил.

«Еще меня попросили подготовить к съемкам кухню. Например, нужно было убрать все продукты, на которых есть бренды, – чтобы ни одна марка не попала в кадр. Попросили разгрузить шкафы и убрать лишнее. Я им переслал фото кухни – они сказали, что хорошая, для съемок пригодная! А я как раз ее 2 месяца назад отремонтировал, и мне ее хотелось засветить», – рассказал Денис.

Съемки длились три часа. В эту субботу программа вышла на НТВ.

«С оператором мы сразу нашли общий язык, постоянно смеялись и шутили. Я съел очень много тостов, потому на каждый новый дубль приходилось делать новые. Снимали с разных ракурсов, потом отдельно засняли, как я бегаю в Козьем парке», – описывает съемки Денис.

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