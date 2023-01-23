Прогноз погоды в Ижевске на 24-29 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Февраль подходит к концу, и суровых морозов больше не обещает. По данным Удмуртского гидрометцентра, температурный фон будет сохраняться около климатических норм, то есть не слишком холодно, но и без явной оттепели.

В середине недели возможно потепление, а в выходные снова похолодает на несколько градусов. Гололедица будет сохраняться.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Во вторник, 24 января, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается снег и до -7°С днем, до -13°С ночью. По данным Яндекс.Погоды, днем будет чуть прохладнее – до -9°С. В течение суток сохранится юго-западный ветер со скоростью 3-4 м/с.

В среду, 25 января, в Ижевске пасмурно, но без осадков. Днем Росгидрометцентр обещает потепление до -6°С днем и до -9°С ночью. Согласно прогнозу Яндекса, днем до -9°С и небольшой снег, ночью до -8°С. Юго-западный ветер усилится до 4-5 м/с.

26 января, в четверг, столицу Удмуртии снова ждут снегопады. Днем до -3.. -6°С, ночью – до -6.. -9°С. Юго-западный ветер по-прежнему не изменит направления, но подует еще сильнее, со скоростью до 6 м/с.

В пятницу, 27 января, в Ижевске переменная облачность, без осадков. Днем будет от -5°С (по данным Росгидрометцентра) до -8°С (по данным Яндекс.Погоды). Ночью – до -10.. -11°С. Сила и направление ветра за сутки не изменятся.

В субботу, 28 января, снова пойдет снег. По данным Росгидрометцентра, похолодает до -7°С. По данным Яндекс.Погоды, будет до -11°С. Ночью все сервисы погоды обещают до -14°С. Ветер останется юго-западным, но ослабнет до 3-4 м/с.

В воскресенье, 29 января, снова выглянет солнце. Осадки маловероятны. Днем похолодает до -9.. -13°С. Ночью столбик термометра остановится на отметке около -12°С. Ветер изменится на южный, со скоростью около 3 м/с.

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