«Главное – вырастить хороших людей»: школе № 27 города Ижевска исполняется 90 лет

«Комсомолка» побывала в одной из старейших школ Ижевска. Фото: из архива школы № 27

Сегодня, 5 октября, во многих странах отмечается Всемирный день учителя. В честь этого праздника «Комсомолка» побывала в одной из старейших школ Ижевска, собрал воспоминания и архивные фото, а еще узнал о главных достижениях и секретах успешного воспитания.

Военный госпиталь, первая тимуровская команда и школа для девочек

Школу № 27 открыли 90 лет назад – в 1932 году. Впрочем, до 1935 года у нее был другой номер – девятый. Эта школа являлась неполной, то есть восьмилетней. Но через три года, в 1935-м, учреждение преобразовали в ижевскую среднюю школу № 27 со старшими классами. А в 1937 году произошел переезд – из двухэтажного деревянного здания на улице Горького в каменное четырехэтажное на улице Карла Маркса.

Потом началась Великая Отечественная война. С августа 1941-го по март 1944-го в школе № 27 базировался военный госпиталь, и ученики скрашивали досуг раненых, устраивали для них концерты.

Первое здание школы. Фото: из архива школы № 27

«Учителя и выпускники ушли на фронт. <…> Девушки после уроков проходили курсы медсестер, а потом тоже уходили на фронт», – вспоминала бывшая учительница английского языка Агриппина Медведева. Военную учебу тогда проходили все мальчишки 8–10-х классов; девочки 6–7-х классов готовились работать воспитателями в детских садах.

С августа 1941-го по октябрь 1944-го директором школы работала Елена Бессольцина – требовательный, сильный и самоотверженный человек, отличник народного просвещения и обладательница многих государственных наград. Помимо выполнения обязанностей руководителя, она лично возила помощь на фронт, участвовала в приеме эвакуированных и организации детского дома. Несмотря на тяжелые военные годы, школа № 27 при Елене Евдокимовне считалась одной из лучших. По данным доктора исторических наук Евгения Шумилова, именно в школе № 27 в июле 1941 года была организована первая в Ижевске тимуровская команда.

С 1944 года жизнь школы вновь круто изменилась: учреждение перешло на раздельное обучение и стало Ижевской женской средней школой № 27, лишь в 1954 году вернулись смешанные классы.

В школе базировался военный госпиталь. Фото: из архива школы № 27

В 1963 году появилась учебная мастерская, куда также приходили на производственную практику при машиностроительном заводе старшеклассники из окрестных школ. Забегая вперед, скажем, что мастерская существует и сейчас, но уже в новом, современном формате.

Иностранные волонтеры и школьники-изобретатели

Школа № 27 – из числа тех, что родители называют «сильными». Здесь готовят будущих лингвистов, переводчиков и технических специалистов. И это не просто профильное обучение – это многолетние традиции.

Татьяна Железнякова проработала в 27-й школе 46 лет. Начинала старшей пионервожатой, потом некоторое время была завучем, но чаще всего ее вспоминают как любимую учительницу английского языка.

«Работать учителем было невероятно интересно, тем более что в нашу школу более 20 лет приезжали иностранные волонтеры – носители языка. Они работали как ассистенты, занимались с детьми на уроках и после уроков, так что разговорная практика у детей всегда была на высоте. И я, и дети питались от них настоящим языком. Помню, как первое время они боялись ставить детям оценки – очень не хотели кого-то из учеников обидеть. Но потом поняли, что учеба – это учеба, а общение – это общение», – вспоминает Татьяна Железнякова.

Самодеятельность в военные годы. Фото: из архива школы № 27

Речь идет о проекте «Школа языковой культуры», в рамках которого в Ижевск приезжало множество гостей из США, Австралии, Великобритании, Германии, Канады и Японии. Татьяна Железнякова может вспомнить десятки удивительных историй – ведь общение с иностранцами выходило далеко за рамки уроков. Были совместные чаепития и даже поездки на дачу. А сами волонтеры признавались, что так по-доброму, как в России, в Ижевске, к ним еще нигде не относились.

Кстати, шесть учеников Татьяны Макаровны также побывали за границей по программе обмена. Они год учились в американских школах и получали стипендию.

Еще одна отличительная особенность школы № 27 – это мастерская, на базе которой сейчас создан Центр технологического предпринимательства. Его возглавляет Александр Широбоков, под руководством которого были созданы такие изобретения, как «Долболед», туалетный банкомат и одноразовый табурет. Об этих изобретениях знают не только в Ижевске, но и далеко за его пределами.

На уроке физики. Фото: из архива школы № 27

«Александр Валентинович уезжал учиться в Москву, недавно он вернулся, и школа благодаря ему обрела новый импульс. Он, как никто другой, умеет зажечь детей очередной идеей и довести каждый проект до успешного завершения. Все его ученики становятся студентами топовых вузов. Сейчас они с ребятами работают над экопроектом «Чистотник» – это умная мусорка, которая может решить проблему засорения города, уже подана заявка на грант. А «Удмуртлес» недавно сделал заказ на новое приспособление для более качественной посадки леса», – поделился директор школы Андрей Покоев.

О сильных учителях и талантливых детях

Как рассказал Андрей Покоев, сам он пошел по стопам матери, которая проработала учителем начальных классов 40 лет, 19 из которых она также являлась директором сельской школы.

«Ее жизненное кредо «вырастить хороших людей» предопределило выбор моей будущей профессии! И наш коллектив это разделяет. Неофициально мы называем нашу школу «школой притяжения» и делаем все, чтобы это всегда было место, куда хотелось бы приходить и ученикам, и педагогам, и родителям. Где хотелось бы творить, учиться, познавать, развиваться, проводить досуг», – говорит директор.

По словам Андрея Покоева, секрет коллектива 27-й школы – в добром микроклимате, который был здесь всегда. Тут работают профессиональные педагоги, которые в первую очередь люди и лишь во вторую – работники. Каждый из них делает все, чтобы дети были успешными.

Работа юного волонтера-гида. Фото: из архива школы № 27

«Школа № 27 всегда славилась своими сильными учителями. Это всегда был очень дружный и слаженный коллектив с теплой, уютной атмосферой. Мне повезло работать с умнейшими, достойными людьми и воспитывать учеников, которые прославляли нашу школу. Иностранцы, кстати, всегда замечали, насколько наши дети отличаются дисциплинированностью и порядочностью. Они даже удивляюсь, как внимательно ребята слушают взрослых и работают на уроках, – на западе такого нет», – вспоминает Татьяна Железнякова.

О необыкновенном коллективе говорит и Марина Чикурова, возглавлявшая школу с начала 2000-х.

«27-я школа обычная, не лицей, но педагогический коллектив позволял добиваться результатов, сопоставимых со школами повышенного уровня. В один из выпусков у нас было сразу 12 медалистов! Еще до введения новых государственных стандартов образования мы начали со второго класса учить своих детей первому иностранному языку, а со второго – второму. Учили не выборочно, не только одаренных, а всех. И все у нас делали успехи, многие становились призерами олимпиад. В нашей школе никогда не было деления на способных и неспособных. Критерий был один – дети должны хотеть учиться», – рассказывает она.

Экскурсия на завод «Аксион». Фото: из архива школы № 27

Учителя 27-й школы всегда стараются идти в ногу со временем. Один простой пример: осознавая, что сеть Интернет – это так или иначе основное информационное пространство, которое используют современные школьники, педагоги освоили создание обучающих видеороликов. Учителя публикуют их в социальных сетях, собирая лайки и репосты от своих учеников, а заодно ненавязчиво обучают ребят чему-то новому.

Неустанно совершенствуются и профессиональные компетенции. Педагоги 27-й школы регулярно становятся победителями конкурсов профмастерства, например в 2021 году учитель информатики Андрей Тебеньков вошел в топ учителей региона и получил грантовую поддержку.

«Здесь сформировалась моя личность»

Выпускники школы № 27 работают в самых разных сферах: на производстве и в предпринимательстве, а также в образовательных учреждениях – многие учителя иностранного языка окончили именно 27-ю школу.

Иван Маринин, директор ООО «Спецавтохозяйство», также был одним из выпускников. Он рассказывает, что даже будучи студентом навещал родную школу, а с классным руководителем Еленой Губаевой до сих пор созванивается, переписывается и ходит к ней в гости вместе с бывшими одноклассниками.

Юнармейский класс на Параде Победы. Фото: из архива школы № 27

«Я никогда не стеснялся того, что учился в 27-й школе, а не в лицее. Эта школа была для меня самой лучшей. Здесь сформировалась моя личность, мои интересы. Школа всегда поддерживала инициативы своих учеников и помогала достичь успеха. Я благодарен учителям за высокий уровень знаний по математике и физике. Благодарен за стадион и мастерские – практически вся наша школьная жизнь протекала там. В мастерской мы делали лопаты, токарили на станках. А летом отрабатывали на пришкольном участке. У меня как-то были плохие отметки по биологии, и учительница сказала, что не исправит их, пока я не выращу левкои и не соберу семена. Я все лето выращивал эти левкои! Теперь, кстати, у меня свой садоогород. Наши учителя всегда были очень добрые, но справедливые, они умели разглядеть в ребятах самое ценное и прощали многие шалости», – с улыбкой вспоминает Иван Маринин.

О шалостях – отдельно. Мальчишками что только не вытворяли, признается бывший выпускник. Забирались в подвал и на чердак старого здания – тот, кто мог просидеть в темноте больше получаса, считался чуть ли не героем. На пустыре рядом со школой играли «в пробки» – некий аналог гольфа, только с крышечками от одеколонов вместо мячей. А зимой сами делали коньки из алюминиевого профиля и катались на них вдоль улицы Карла Маркса. Но обязательно находилось место и для творчества.

Знаменитый туалетный банкомат. Фото: из архива школы № 27

«Старшие классы – это, конечно, дискотеки, я тогда даже был диджеем и на соло-гитаре играл. У нас было как в песне: «в каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль» – имелась точно такая каморка, там собиралась наша группа», – продолжает делиться воспоминаниями Иван Маринин.

Немного о достижениях

В 2013/14 учебном году ижевская средняя школа № 27 вошла в общероссийскую базу «1000 лучших школ России», а в 2018/19 учебном году попала в топ-5 по профильным направлениям. В тот же год она взяла федеральный грант на 1 млн рублей. На эти средства был реализован проект «Центр технологических практик».

«Мы купили – одни из первых, они тогда только стали появляться – сразу три интерактивных доски. Приобрели новые компьютеры, пополнили библиотеку, а также повысили квалификацию преподавателей», – рассказала Марина Чикурова, которая была в это время директором.

Мастерская школы № 27. Фото: из архива школы № 27

Как уверяет действующий директор Андрей Покоев, какого-то универсального рецепта успеха у школы нет, главное – откликаться на инициативы детей. А для того чтобы эти инициативы были, уже с 1-го класса ребятам в группе продленного дня дают возможность попробовать свои силы в самых разнообразных сферах деятельности: от графического дизайна и шитья до шахмат и моделирования. Есть и отдельный проект работы с одаренными детьми, который подразумевает не только подготовку, но и психолого-педагогическую поддержку.

Определившись с интересами и став постарше, ученики сами активно включаются в проектную деятельность. В этом году два проекта даже получили гранты в рамках молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Это «Коворкинг27» – рабочее пространство для молодых изобретателей на базе Центра технологического предпринимательства, а также приложение «Стади ап», которое будет призвано повышать мотивацию к учебе и внеучебной деятельности, позволяя активным ребятам зарабатывать баллы и получать подарки. Третий крупный проект под названием «Планета профессий» пока не получил финансирование, но все равно будет реализован. Он представляет собой цикл встреч и мастер-классов с работниками самых разных специальностей и сфер.

Презентация одноразового табурета. Фото: скриншот с телешоу

Огромная роль отводится и патриотическому воспитанию, так, в марте 2022 года было подписано трехстороннее соглашение между Юнармией, школой № 27 и заводом «Аксион» о создании на базе школы юнармейского отряда «Молодая гвардия «Аксион» – через месяц на базе школы открылся его штаб. Это отдельный класс, ребята из которого уже участвовали в Параде Победы 9 мая в составе колонны завода «Аксион», а также будут нести вахту на посту № 1. Руководство школы называет создание этого отряда своеобразным возвращением к истокам, так как в советские годы школа № 27 была под шефством завода.

А еще в 27-й школе проводится большая волонтерская работа. Уже давно существует направление волонтеров-гидов, которые проводят для горожан и гостей Ижевска экскурсии. Также в рамках соглашения со спортивной школой олимпийского резерва имени В.В. Лукина некоторое время назад появились волонтеры спорта, которые помогают в проведении республиканских, всероссийских и международных соревнований.

Единственное, пожалуй, чего школе не хватает, – это современное спортивное пространство. К сожалению, довоенная конструкция здания не предусматривала спортзала. Несмотря на это, ребята показывают значительные успехи в спортивной сфере, большой процент учеников сдали нормы ГТО.

«Мы не идем путем спорта высоких достижений, но стараемся поддерживать общую физкультурную занятость детей и прививать им здоровый образ жизни. В 2023 году школа должна войти в федеральный проект, благодаря которому нам выделят средства на строительство собственного физкультурно-оздоровительного комплекса, надеюсь, у нас все получится», – рассказывает директор школы.

Кстати!

Школа вот-вот отпразднует свое 90-летие. Сейчас педагоги и выпускники готовятся к юбилейным мероприятиям, которые запланированы на 18 ноября и пройдут в Государственном цирке Удмуртии. Программа для выпускников и работников разных лет начнется в 18:00.

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