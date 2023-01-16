Книга про мистический Ижевск и борьба с ЛитРес: как живет современная писательница

Елизавета Порфирова. Фото Наталия Мельчикова

Елизавета начала писать еще в школе. Сначала это были стихи, потом фэнтези про волшебников и суперспособности. Сейчас в ее портфолио около 200 стихотворений и 20 рассказов в стиле мистики или городского фэнтези, а в 2022 году Лиза стала одним из лучших молодых писателей Удмуртии. Настоящее ли у нее имя, можно ли в Ижевске заработать писательством большие деньги и почему ее книгу не хотели выкладывать на ЛитРес – девушка рассказала в интервью «Комсомолке».

Досье

Елизавета Порфирова, 30 лет

Училась в лицее № 22, закончила УдГУ, институт иностранных языков и литературы, факультет немецкой филологии

Редактор немецкого языка в компьютерных играх

Замужем, детей нет

Про манию на книги

Миром книг Лиза загорелась еще в детстве. Читала все, что было дома интересного: детские сказки и книжки, детективы Донцовой, подростковые книги прошлого века вроде «Динки» и «Четвертой высоты».

«Я обожала читать книги и большую часть своего свободного времени посвящала им», – вспоминает Елизавета.

К 12 годам литература стала для нее едва ли не манией. Однажды она прочитала 200-страничную книгу за один вечер. Вместе с подругой, такой же любительницей написанных историй, они записывали цитаты, заучивали отрывки, составляли друг другу кроссворды.

«А как я любила учить стихи! Просто обожала! Один раз, вернувшись в школу после болезни, выучила стихотворение прямо на уроке, пока его рассказывали другие. Никогда не могла понять, почему другим это так сложно».

Елизавета начала писать еще в школе. Фото: Наталия Мельчикова

А с тех пор, как она познакомилась с «Гарри Поттером», ее главным интересом стали фэнтези-романы.

«В день открытия продаж последнего «Гарри» мы даже предпочли опоздать на урок к суровейшей учительнице географии ради того, чтобы как можно скорее купить книгу», – рассказывает Лиза.

Про влияние Гарри Поттера

Кстати, именно книги о юном волшебнике в очках подтолкнули Лизу к писательству. Ей захотелось создать свой литературный мир и своих героев.

«Я попробовала, и мне понравилось. Потом пришла в голову мысль, что писать можно не только для себя, что это увлечение может перерасти в дело всей жизни. Я стала осознанно фиксировать идеи, которые приходят в голову, и писать для аудитории».

Сначала это были стихи. Первое – о женщине, которая ехала в купе поезда и все время ела. Получилось весело. Ребята в классе посмеялись. Лиза решила продолжать. Сейчас в ее творческой копилке около 200 стихотворений. Позже она написала целую серию книг, каждая часть которой была изложена в отдельной тетради.

«Мне хочется продолжать работать над ней, что я и делаю понемногу. Сейчас существует электронный вариант первой части «Сказки при луне. Половина моей души». Когда-нибудь я планирую привести в порядок всю серию», – уверяет ижевчанка.

Лиза с детства читала все, что было дома интересного. Фото: предоставлено героиней материала

Про мистическую книгу об Ижевске

У Лизы есть большая тетрадь с твердой обложкой – «Книга учета», в которую она записывает свои идеи и сюжеты будущих историй.

«Я никогда не задумывалась о том, откуда я беру своих героев, но главных героинь нередко списываю по характеру и восприятию жизни с себя, вернее, с той части меня, которую мне хочется в себе видеть. Есть «собирательные» герои, где соединились черты, которые мне хочется увидеть: например, самобытный старик, который создает впечатление сумасшедшего, но на самом деле это мудрый старец, знающий ответы на все вопросы; или сорокалетний, страдающий от своего опасного дара мужчина, который на самом деле обладает добрым сердцем, увлечен боевыми искусствами и обожает творчество Высоцкого».

Еще одна книга Елизаветы. Фото: предоставлено героиней материала

Лиза написала более 20 рассказов. Большинство из них – это рассказы в стиле мистики, мистического реализма или городского фэнтези. Лиза говорит, что они больше похожи на рассуждение или представление какой-то ситуации в неожиданном свете: они о мечтах, об исполнении желаний, о маленьком волшебстве.

«Самые удачные из них опубликованы в сети, их можно свободно прочесть. Мне больше всего нравится «Принцесса Джунглей». Когда кто-то хочет познакомиться с моим творчеством, в качестве образца я предлагаю именно этот рассказ».

Среди изданных в бумажном варианте – сборник «Туман над прудом». Это 15 рассказов, в которых исторические и урбанистические факты об Ижевске сочетаются с мистическими историями, происходящими на улицах города.

Главные герои – обычные жители, которые по ходу сюжета становятся свидетелями или участниками истории. Например, непутевый студент УдГУ случайно попадает на лекцию по истории и очень скоро обнаруживает себя на улицах революционного Ижевска. В нескольких рассказах встречаются сквозные персонажи – призраки прошлого, возвращающиеся в город, чтобы узнать, как теперь идут дела.

Сборник «Туман над прудом». Фото: предоставлено героиней материала

«Идеи приходили ко мне сами собой, когда я гуляла по городу, читала исторические книги, разговаривала с родными. Что может скрываться в водах старого пруда? Есть ли вблизи Ижевска тот волшебный мост, который предвещает новобрачным счастливую судьбу? Я хотела поделиться с окружающими тем восхищением, которое сама испытывала, знакомясь с прошлым моего родного Ижевска. Его история глубока и богата, но, к сожалению, немногие готовы узнавать ее. Мне захотелось в литературной форме пробудить интерес жителей к городу», – говорит Елизавета.

В создании сборника участвовали специалисты из разных городов. Напечатать его предложило издательство из Новокузнецка, а при подготовке к печати она общалась с людьми из Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще Лиза участвовала в создании мини-книги с рассказами охотника Артема Богданова «Мой дед Петр Иваныч», почти опубликован сборник рассказов от благотворительного магазина «Булавка», в котором тоже есть Лизины произведения.

Про борьбу с ЛитРес

В электронном виде на сайте ЛитРес уже можно купить Лизину книгу «Жизнь после» – о мире за гранью жизни, расставании и любви. Еще есть небольшая повесть о спасении души, которая тоже продается в электронном виде и называется «В поисках пути».

«Вот как раз с ней и возникли проблемы. Обложку для нее я создавала с помощью нейросети. И у меня не было никаких подтверждений того, что изображение принадлежит мне и я имею право его использовать», – рассказывает Елизавета.

Ей трижды отказывали в публикации. Но потом в техподдержке подсказали указать в соавторах имя нейросети, которую использовала.

Вот такую картинку нарисовала «нейросеть». Фото: предоставлено героиней материала

Про псевдоним и награды

Кстати, Елизавета Порфирова – это творческий псевдоним. Имя ее, а вот фамилия не своя.

«Необязательно знать мое настоящее имя, чтобы познакомиться со мной как с автором, – шутит Лиза. – Я не скрываюсь: моя личная страничка открыта для новых знакомств. Выбор такой фамилии отсылает к моей родословной. Изначально наличие псевдонима должно было позволить мне разграничить личную и творческую жизнь. В целом это помогает, но иногда возникает путаница при оформлении документов и составлении портфолио».

Ее первое серьезное литературное достижение – статус лауреата программы «Новые имена современной литературы» и грант на печать книги в издательстве «Союз Писателей».

В 2022 году Елизавета стала одним из трех лауреатов республиканского конкурса «Молодые писатели Удмуртии» в номинации «Проза». Другими словами, ее признали одним из лучших молодых писателей республики.

«Лестно, приятно, но останавливаться на этом достижении не стану. Вдруг мне когда-нибудь дадут Нобелевскую премию по литературе? А вообще я представляю, как по моим историям снимают красочные фильмы… Вот было бы здорово!» – улыбается Елизавета.

Про прибыль от писательства

Елизавета Порфирова начала писать еще в школе. Фото: Макс Соболев

Сразу после получения диплома Лиза начала работать в школе. Но через полгода ушла. Сейчас она редактор немецкого языка в компании, которая занимается переводом компьютерных игр. Елизавета исправляет ошибки, несоответствия и упущения после переводчика-немца, который переводит текст игры на его родной язык.

Она замужем, детей пока нет.

«Моя семья – это моя поддержка. Именно благодаря мужу у меня появилась в свое время возможность серьезно заняться творчеством, а мама и другие близкие поддержали и стали моими первыми читателями и добрыми критиками. Я предполагаю, что писательство может быть прибыльным и позволять жить безбедно, если вас зовут Стивен, а фамилия ваша слишком известна, чтобы ее называть. На самом деле мне сложно судить – я в этом деле зеленый новичок, и мне бы ни за что не удалось жить на прибыль с книг».

Лиза с удовольствием ходит на интеллектуальные игры и квизы, любит бегать, занимается плаванием. Она хочет издать бумажный вариант романа «Жизнь после», а также переиздать в новом формате сборник «Туман над прудом».

«Я хочу попробовать себя в написании пьес, буду приводить в порядок ту самую серию фэнтези-книг, которую начала еще в школьные годы – я постоянно к ней возвращаюсь, потому что безумно люблю этот мир и его героев. Продолжу свой авторский блог, где подробно рассказываю о своем писательском пути. Ну и, конечно, буду продолжать записывать идеи в свою «Книгу учета», – подытожила Елизавета.