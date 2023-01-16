Турнир памяти: любители бильярда в Ижевске почтили память Дмитрия Байдала

30 игроков собрались на турнир. Фото: Екатерина Мокрушина.

15 января, в воскресенье, в Ижевске прошел турнир по русскому бильярду памяти погибшего в конце 2022 года Дмитрия Викторовича Байдала.

Почтить память полковника внутренней службы, неоднократно награжденного государственными и ведомственными наградами, собрались более 30 участников не только из Ижевска, но и из соседних регионов. В зале бильярдного клуба «Кино» на матчевые встречи собрались игроки, зрители и болельщики.

«Папа играл в бильярд много лет, особенно его увлекала «Московская пирамида». Поэтому мы решили, что участники будут играть именно в эту разновидность. Турнир прошел очень динамично, удовольствие от процесса получили не только игроки, но и зрители. Основная цель турнира была достигнута», – сообщила дочь Дмитрия Байдала – Анна.

Участники турнира почтили память Дмитрия Байдала. Фото: Анна Байдала.

Коротко напомним, что цель игры – первым забить 8 шаров. Удары наносятся только битком, и вложить биток в лузу можно только в случае рикошета от игрового шара. Лучшим игроком турнира стал один из сильнейших спортсменов Ижевска Александр Кузнецов.

Практически все участники турнира лично знали Дмитрия Викторовича, поэтому во время мероприятия не только активно участвовали в матчевых встречах, но и вспоминали о том, каким достойным и увлеченным человеком был Дмитрий Байдала.

Полковник внутренней службы, Дмитрий Викторович Байдала

Двух своих дочерей – Анну и Дарью – он увлек игрой в бильярд, и старшая до сих пор участвует в различных турнирах и состязаниях за Нижегородскую область. В бильярдном сообществе Дмитрия называли «Настоящий Полковник».

В России немало турниров по бильярду, которые призваны почтить память любителей этого вида спорта. Вот и состязания, посвященные Дмитрию Байдала, семья и друзья погибшего полковника планируют проводить ежегодно.