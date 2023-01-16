Выход на международный уровень и развитие туризма: как соревнования по шахматам изменили село в Удмуртии

Каждую зиму в Дебесах проходят соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. Фото: архив редакции

Уже четвертый год подряд в Дебесах зимой проходят Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. В этом году в Удмуртию приедут более 300 человек, в том числе ребята из ДНР, ЯНАО, Краснодарского края, Астраханской, Тверской областей и др.

Имеют ли эти соревнования вес среди профессионалов, почему они с каждым годом становятся все масштабнее и масштабнее, почему дети и тренеры так любят приезжать в маленькое удмуртское село, как оно развивается за счет этого турнира – в интервью с исполнительным директором Федерации шахмат Удмуртии (ФШУ) Александром Ватлиным (далее АВ – прим. Ред.), директором по развитию ФШУ Вероникой Суворовой (далее ВС – прим. Ред.) и директором дебесской детско-юношеской спортивной школы, одним из организаторов соревнований Сергеем Васильевым (далее СВ – прим. Ред.).

Что это за соревнования?

- Расскажите, что это за соревнования и как они оцениваются в Федерации шахмат России?

АВ: Это всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди учащихся, проживающих в сельской местности. Они пройдут в Дебесах с 19 по 23 января.

ВС: Да, уже четвертый год будут проходить. И хочу отметить, что эти соревнования официально признаны Министерством спорта России, это официальные соревнования Федерации шахмат России.

- Четыре года – значит они популярны среди игроков. А как изменилась организация соревнований?

АВ: В прошлом году мы провели ряд изменений в проведении соревнований. Раньше было два турнира – среди юношей и среди девушек. И 8-летний мальчик мог играть с 18-летним. Согласитесь, это было неправильно. Сейчас мы сделали отдельные зачеты в четырех раздельных группах: юноши и девушки 2005-2010 гг.р., мальчики и девочки 2011 г.р. и младше.

Раньше команды были разновозрастными. Фото: архив редакции

ВС: Еще радует, что каждый год участников все больше – это во-первых, а во-вторых, география расширяется. В 2023 году на турнир в Дебесах заявились команды из 18 регионов России – это более 300 человек. И многие из них впервые – например, ребята из Астраханской, Тверской, Кировской, Пензенской областей, из ЯНАО, Краснодарского края. Приедет команда из Донецкой народной республики – говорят, дети и тренер восприняли приглашение на соревнования в Дебесах, как новогодний подарок.

- Кто будет судить соревнования?

АВ: Сейчас в республике 9 судей по шахматам всероссийской категории. Мы одни из лидеров по России. Например, в Кирове всего два судьи такой категории, в Пермском крае – один. С первой категорией у нас около 30 человек.

В прошлом году мы впервые провели всероссийский судейский семинар. В этом году он тоже пройдет. Друг с другом мы делимся опытом, разбираем спорные ситуации, рассказываем, как надо вести себя в тех или иных ситуациях во время проведения матчей. Повышается уровень судейства, а также судейские категории.

Очки в рейтинг и эмоции

- Что дают эти соревнования сельским ребятам?

ВС: Это шанс для ребят участвовать в соревнованиях разного уровня, нарабатывать очки в международном и национальном рейтингах. Это колоссальный опыт: в Дебесы приезжают сильнейшие сельские шахматисты со всей России. Кроме того, есть регионы, которые помимо команды на участие в личном первенстве привозят кого-то из крутых звезд. Дети могут играть с соперниками, чей уровень на порядок выше. И это сразу сказывается на их возможностях с точки зрения роста.

Одна из победительниц соревнований в прошлые годы. Фото: архив редакции

АВ: Согласен. Уровень игры у сельских ребят однозначно растет. Приведу в пример нашу республику. В прошлом году на открытом первенстве Ижевска три мальчика до 11 лет из Малой Пурги заняли три первых места! Даже городские тренеры начинают спрашивать, как так получается.

Мы видим, как растет интерес детей к шахматам. Опять же в прошлом году во всероссийских соревнованиях участвовало 14 сельских районов Удмуртии из 25. Это очень показательно! И на селе есть таланты, им просто надо помогать, вывозить на крупные соревнования.

СВ: Да, да. У нас в Дебесах 11 лет назад было 2 тренера и ходили от силы ребят 30, а сейчас занимают больше 250 детей! И если раньше мы брали на соревнования всех ребят, то теперь проходят отборочные туры, где дети должны выполнить соответствующий норматив, чтобы стать участником.

Душевные соревнования

- Вы можете сказать, что Дебесы – это шахматный центр России?

ВС: Я постоянно так говорю! Везде!

АВ: Я считаю, что это один из центров: ведь ресурсных центров, где готовят педагогов по шахматам, на селе в России больше нигде нет. Думаю, что дело все в том, что в Дебесах собралась команда единомышленников и энтузиастов, которые хотят развивать и продвигать игру шахматы в массы.

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. Фото: архив редакции

- Только ли за победой приезжают в Дебесы? Почему село стало центром притяжения для шахматистов?

АВ: К организации подключаются представители администрации, молодежного центра, центра народного творчества и жители села. Помимо самих шахматных состязаний они готовят шикарную программу, придумывают новые мастер-классы и развлечения для детей. Еще на первых играх 4 года назад я удивился, что все участники и тренеры были довольны. И те, кто выиграл, и даже те, кто ничего не завоевал. Они ждут этой поездки.

ВС: Мне кажется, что ребят, тренеров, родителей привлекает доброжелательность и радушие дебесских жителей. Здесь действительно всегда готовятся к приему гостей. Здесь чистятся дороги, жители строят красивые ледовые скульптуры. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что наши соревнования очень душевные!

Многие участники уже хорошо знают друг друга. Они вместе ходят на мастер-классы, играют в снайпер снежками, они постоянно взаимодействуют. Это уже такая большая шахматная семья. Плюс эмоции – например, в прошлом году приехали ребята из Дагестана. Снег они видят не так часто, как мы. Так они просто не уходили с улицы!

Победительница соревнований и судьи. Фото: архив редакции

Развитие туризма и вклад в экономику Удмуртии

- А что дают селу эти соревнования?

СВ: Шахматные соревнования стали фундаментом развития села. У нас начали делать дороги, мы улучшаем условия, чтобы принимать гостей со всей России. Началось строительство гостевых домиков. Конечно, в идеале нам нужна хорошая гостиница, чтобы не зависеть от общежития политехникума, который сейчас предоставляет места для проживания участников соревнований, чтобы принимать зарубежных гостей.

ВС: Соревнования влияют не только на развитие села, но и на развитие республики в том числе. Это вклад в экономику. К нам приезжают более 300 человек со всей России и тратят здесь деньги, оплачивая проживание, питание, они покупают сувениры, они заказывают дополнительные экскурсии.

Это туризм. В Дебесах очень развиты народные промыслы, народная культура, здесь хороший районный музей. Они предлагают огромное количество мастер-классов. Все, кто сюда приезжает на соревнования, оценивают регион с точки зрения маленького села.

Мы проводим большую пиар-компанию. И если раньше никто и не знал про Дебесы, то теперь все сюда рвутся! И это реально интересно с точки зрения туристического направления.

В этом году мы проведем большой круглый стол, где вместе с представителями власти обсудим то, насколько возможно с помощью туризма повышать доходы бюджета конкретных районов.

СВ: Эти соревнования по шахматам научили нас проводить мероприятия такого уровня. Но мы не хотим стоять на месте. В Дебесах нужно развивать как спортивное направление, так и культурное. Мы вышли с инициативой к правительству Удмуртии и к главе Александру Бречалову строительства в селе физкультурно-оздоровительного комплекса. Чтобы проводить не только зимние соревнования по шахматам всероссийского уровня, но и целый год, раз в 2-3 недели устраивать турниры по шашкам, по легкой атлетике, по хоккею и по другим видам спорта.

Многие участники уже хорошо знают друг друга. Фото: архив редакции

Выход на международный уровень

- Какой следующий уровень соревнований – международный статус?

ВС: Именно! Сейчас мы готовим документы для заявки на проведение международных соревнований по быстрым шахматам и блицу в Дебесах среди сельских жителей и учащихся из малых городов. Хотим, чтобы в Удмуртию, в Дебесы приезжали ребята из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и даже из Индии и Китая. Да, это амбициозные планы. Но это вполне выполнимо, если будет интерес от тех людей, кто занимается развитием шахматов в России. А они есть. Есть меценаты, которым важно развитие шахматного воспитания и образования. Например, фонд Тимченко, который в том числе развивает проект «Шахматы в школах», они поддерживают сельские соревнования по шахматам. 500 школ из Удмуртии за несколько лет получили инвентарь, ноутбуки, методическую литературу.

Ресурсный центр в Дебесах. Фото: архив редакции

- Расскажите о планах развития Федерации шахмат Удмуртии.

ВС: Конечно, главное, чтобы как можно больше детей, жителей республики играли в шахматы. Но не будем забывать и о развитии ресурсных центров. В прошлом году мы впервые выпустили 27 студентов, которые теперь могут преподавать шахматы в школах. Сейчас нужно увеличивать количество программ, тренеров, обучающихся в центрах. Расширить полномочия наших сотрудников, чтобы они могли контролировать качество школьного преподавания и подготовки педагогов, обучать педагогов из любого региона России.

СВ: Со своей стороны, подчеркну, что ресурсный центр в Дебесах дал большой толчок в подготовке кадров, учителей. Сейчас нужны не просто тренеры, которые заинтересуют детей игрой в шахматы, но такие люди, которые будут помогать детям расти профессионально, мотивировать их для достижения лучших результатов, для того, чтобы они становились сильными игроками.

Ресурсный центр в Дебесах. Фото: архив редакции

ВС: Кроме этого, мы хотим масштабировать наш опыт на Россию с прицелом на сельские территории и малые города. Для этого разработан проект «Шахматный десант». Еще одна важная задача – это присвоение школе шахмат статуса Школы Олимпийского резерва, который позволит повысить уровень зарплат наших тренеров и учителей. В общем, задач и работы много. Работаем!

Организаторы: Министерство спорта Российской федерации, Федерация шахмат России, Федерация шахмат Удмуртской республики.

Партнеры: Министерство образования УР, Министерство спорта УР, Министерство экономики УР, Калашников спорт, Администрация Дебесского района, отдел культуры, молодежи и спорта администрации МО «Дебесский район», БПОУ УР Дебесский политехникум, ФосАгро, Спорт – норма жизни, Шахматы в школах.

Генеральный партнер: Корпорация «Центр»