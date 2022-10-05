Тишина и просторный участок: почему лучше жить за пределами Ижевска в своем доме?

Фото: nomos-stroy.ru

Все больше жители Удмуртии задумываются о том, чтобы жить в своем доме вместо многоэтажки. Но многих пугает перспектива строительства: ведь за все придется отвечать самому. Но и такой проблемы не возникнет, если передать задачу застройщику или даже купить уже готовый дом. зато какие перспективы открываются! Вместе с компанией «Номосстрой» «Комсомолка» разбиралась в плюсах жизни за городом на примере застройки в «Городе Оружейников».

Близость к Ижевску

«Город Оружейников» – район уникальный. Ижевском он уже не считается, но город начинается буквально через дорогу от него. Достаточно только перейти улицу Берша.

Многие наслышаны о строительстве многоэтажного жилья в районе, но и частным домам здесь тоже место найдется. Расположатся оно на расстоянии примерно в полкилометра от «высоток» – то есть никакого шума от жильцов больших кварталов долетать не будет.

«Почему "Город Оружейников"? Всегда была мечта о частном доме, но не хотелось уезжать из города. И вот он самый идеальный вариант: частный дом в городе, развитая инфраструктура, свежий воздух и природа», – рассказывает Марина, клиент компании «Номосстрой».

«Город Оружейников» – это район, где можно совместить все плюсы городской и сельской жизни. С одной стороны – свой участок, отсутствие шумных соседей и большое помещение для всей семьи. С другой – совсем недалеко находится развитая инфраструктура. На улице Берша построили новую огромную школу. Также там работают два детских сада (в планах – третий). Недалеко от улицы Берша находится торговый центр «Петровский», а чуть подальше – «Италмас» и «Столица». В ближайшие годы появится и место для прогулок. Уже в 2022 году началось благоустройство парка «Тишино».

Цены на частные дома в «Городе Оружейников» начинаются от 6 млн рублей

Представители компании отмечают, что в будущем район станет еще более развитым. До «Города Оружейников» напрямую построят дорогу. Но пока придется потерпеть сложности: жизнь рядом со стройкой многоэтажного жилья, чуть меньшие возможности в плане транспортной доступности. Зато и частный дом можно купить дешевле.

Прелести жизни вдали от города

При близости активной городской жизни в частных домах «Города Оружейников» можно насладиться всеми плюсами сельской жизни. Во-первых, здесь тихо: поблизости нет объездных, а многоквартирные дома при относительной близости все-таки находятся несколько в стороне. Да и в своем доме вас точно не разбудит в восемь утра сосед с дрелью.

«Для нас с мужем одним из ключевых факторов при выборе земельного участка являлся его территориальная близость относительно города. Коттеджный поселок "Город оружейников" находится в пяти минутах от города Ижевска. Второй важнейший фактор – возможность оформления сельской ипотеки. Город оружейников расположен на сельской территории – в Завьяловском районе Удмуртии», – говорит Елена, клиент компании «Номосстрой».

Еще один плюс – свой участок. Земли «Номосстрой» предлагает с площадью от восьми соток. Здесь можно разбить солидный огород, и даже построить что-нибудь дополнительно – беседку, баню или пристрой. Вся семья сможет проводить выходные на свежем воздухе на уютном участке, который вы полностью построите по своему вкусу.

Ну и самое главное в своем доме – простор. Вам не придется ютиться на небольшой жилплощади – каждый член семьи сможет иметь свой уголок для уединения. А еще в своем доме может быть большое пространство, чтобы собираться вместе и приглашать всех родственников.

Как выбрать дом

Компания застраивает участки не только в «Городе Оружейников». Земля есть также в Новом Игермане, Чекериле и Восточных Пазелах. Каждый из этих районов находится под Ижевском, и доехать до центра без пробок можно за 20–30 минут.

Если нет желания самому возиться со строительством, поможет «Номосстрой». Компания начинает стройку, даже если покупателя еще нет. Дом можно приобрести на любом этапе: просто участок, фундамент, «коробку» или готовое жилье. В любом случае все работы берут на себя профессионалы.

У покупки жилья на разных этапах есть свои плюсы и минусы. Например, если дом уже готов, можно будет сразу же там начать жить. С другой стороны, внести изменения в проект будет уже невозможно. Такого жилья сейчас много в Восточных Пазелах.

Стоимость готового дома начинается от 4 млн рублей. Она зависит от площади строения

Можно также купить дом на этапе, когда есть только стены или даже фундамент. В таком случае застройщик по желанию клиента вносит изменения в проект. Дом будет больше соответствовать вашим вкусам, но, с другой стороны, придется потерпеть до окончания стройки.

«Номосстрой» возводит более 40 частных домов в год

Компания «Номосстрой» возводит настоящие дома. Под настоящими компания подразумевает стиль, проверенный временем: жилье из газоблока с облицовкой из кирпича и классическую форму. Обитать в таком доме будет комфортно всей семье, а простоит он не один десяток лет.

Контакты:

Город Ижевск:

Улица Молодёжная, дом 103а

Телефон:

8-919-905-89-72

8-912-461-07-77

Город Пермь:

Телефон 8-922-517-40-09

Сайт: nomos-stroy.ru

Реклама ООО «НОМОССТРОЙ»