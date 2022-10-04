Gem4me: от мессенджера к экосистеме

Фото: Gem4me

Gem4me – сервис, который предоставляет пользователям очень широкий спектр возможностей. Развитие его началось в 2016 году с функционала традиционного мессенджера: чаты, звонки, каналы. Но сейчас экосистема Gem4me включает многие другие опции, в том числе - блог-платформу и собственный маркетплейс.

Экосистема с расширенным функционалом

Сейчас в развитии Gem4me можно выделить несколько крупных направлений:

- мессенджер

- блог-платформа

- торговая платформа

- намеки на социальную сеть

Мессенджер. Кроме традиционной отправки сообщений, звонков и видеоконференций без ограничений по времени с количеством участников до 1000 человек, отметим бесплатную расшифровку аудиосообщений, реакции на сообщения и возможность исправлять отправленное сообщение (в самом популярном на планете мессенджере WhatsApp такой опции до сих пор нет).

Блог-платформа. Пользовательские блоги выделены в отдельный раздел мессенджера со своей главной страницей, на которой в тематических виджетах удобно представлены интересные и популярные паблики. Умная система рекомендаций каналов при первом посещении раздела обязательно уточнит у пользователя его интересы и в дальнейшем будет предлагать соответствующие блоги.

Торговая площадка. На торговой площадке мессенджера, сервисе MarketSpace, можно общаться с покупателями и продавцами со всего мира, в том числе используя встроенный онлайн-переводчик на 17 языков. Начать свой бизнес на этой платформе и зарегистрировать бизнес-аккаунт можно просто заполнив небольшую анкету. Площадка подойдет как небольшим частным продавцам, так и крупным интернет-магазинам.

Фото: Gem4me

Социальная сеть. В ближайшие дни разработчики планируют запустить в сервисе новостную ленту. Она будет собираться из сообщений блогов, на которые подписан пользователь. Кроме того, в разработке находится расширенный профиль, который позволит каждому пользователю структурировать свое личное пространство. Эти нововведения позволяют предположить, что в скором времени Gem4me будет частично выполнять функции социальной сети.

Сервисы для блогеров

Площадка для блогеров внутри мессенджера Gem4me развивается уже более года, и сейчас на ней представлены тысячи публичных каналов по самым разным темам и направлениям.

Фото: Gem4me

Разработчики уделяют большое внимание удобству этого сервиса для блогеров. Здесь есть собственный редактор, в котором можно создавать статьи, сохранять черновики, добавлять изображения и форматировать текст, то есть создавать полноценную публикацию, не покидая мессенджер.

В 2022 году также была добавлена возможность оставлять комментарии к публикациям. Теперь авторы могут получать обратную связь от читателей, а если эта обратная связь им не нужна - комментарии можно отключить. Также работает система донатов: если публикация оказалась полезной, можно вознаградить автора, отправив платеж по ссылке, указанной в профиле. Gem4me не берет комиссий за такие переводы.

Фото: Gem4me

Чтобы поддержать новичков, их каналы показывают аудитории мессенджера в специальном каталоге, где есть система рекомендаций, организованная по принципу магазинов мобильных приложений (AppStore, Google Play). Каталог также находится внутри мессенджера, так что найти интересные темы можно там же, не пользуясь сторонними сервисами.

Без лимитов и ограничений

В Gem4me нет лимитов, это еще одно его принципиальное отличие от других аналогичных приложений. Ограничения, между тем, есть почти во всех мессенджерах. Некоторые из них предлагают платное расширение возможностей, как в случае с Telegram Premium, где для премиальных пользователей увеличивают скорость передачи данных, размер передаваемых файлов с 2 до 4 Гб и количество каналов, на которые можно подписаться.

В Gem4me с самого начала разработки не было установлено никаких ограничений, при этом все услуги пользователи получают бесплатно. Размеры передаваемых файлов и скорость полностью безлимитны, количество каналов, на которые можно подписаться, ограничивается только интересами самого пользователя, и даже видеоконференции не лимитированы во времени, а ограничение по количеству участников до 1000 человек условное — редко кому нужно одновременно собрать столько людей онлайн.

Регулярно добавляя новые сервисы, Gem4me по-прежнему не планирует устанавливать плату за свои услуги. Также разработчики не берут комиссию за донаты блогерам, которые отправляются через мессенджер. Внутри экосистемы Gem4me пользователь может быть уверен, что ему не предложат заплатить за использование какого-либо функционала.

Планы на будущее

Фото: Gem4me

Gem4me сейчас в первую очередь двигается в сторону расширения функционала блог-платформы, так что уделяет основное внимание запросам блогеров. Основной из этих запросов - возможность монетизации. Уже до конца 2022 года будет запущена собственная биржа рекламы Gem4me Ads. Здесь можно будет рекламировать не только каналы внутри самого мессенджера, но и уводить пользователей на сторонние сервисы (например, рекламировать собственный сайт).

Также на финальной стадии разработки находится уже упомянутая нами новостная лента. С ее внедрения начнется процесс расширения функционала Gem4me как социальной сети.

Сейчас Gem4me - уже сформированная экосистема со своей активной аудиторией, которая в первую очередь влияет на развитие продукта. Воспользоваться всеми преимуществами сервиса, в котором можно общаться, торговать, вести блог и зарабатывать на этом, можно уже сейчас. И это абсолютно бесплатно.

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