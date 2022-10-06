6 октября театр оперы и балета в Ижевске отмечает свое 38-летие

Что символизируют скульптуры на крыше и почему убрали фонари с входной группы театра Фото: Архив КП

38 лет назад, 6 октября 1984 года в Ижевске на Центральной площади города свои двери открыло новое здание театра. Облицованная светлым камнем помпезная постройка, спроектированная по московскому проекту, внушала восторг и восхищение. И вскоре все актеры музыкального театра с улицы Максима Горького переехали под его крышу.

Архитектору Сергею Клейменову, разработавшему проект строительства, присвоили звание «Заслуженного строителя УАССР», а группа строителей, которая воплотила этот проект в жизнь, была награждена Почетной грамотой Верховного Совета УАССР.

Статус государственного театра оперы и балета Удмуртии театр получил в 1993 году, став культурным центром нашей республики.

Интересные факты про строительство и само здание театра можно узнать из нашего видео.

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