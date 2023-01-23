Автомобилисты Удмуртии могут заменить масло в автомобиле, не выходя из магазина

Сеть автомагазинов «Братский авто» - это современные торговые точки, которые максимально приближены к потребностям и чаяниям автомобилистов. Купил, к примеру, моторное масло и следующая головная боль - найти автосервис для замены. В наших современных реалиях время стоит дорого.

А если все будет проще и комфортнее? Купил качественное и проверенное временем и экспертами масло в магазине «Братский авто» и тут же бесплатно заменил отработанное на новое! Так автовладельцы могут экономить не только время, но и деньги.

Сказка? Нет, вполне себе реальное соответствие европейским стандартам обслуживания клиентов. Уже в четырех магазинах торговой сети открыты станции технического обслуживания автомобилей, где можно совершенно бесплатно заменить масло в двигателе. За минимальную плату поставить новую лампочку, а если у вас специфическое посадочное место, то установить новый аккумулятор. Без лишних хлопот, записей и потери времени. Удобно, правда?

Отметим что компания «Братский авто» реализует продукцию, имеющую сертификаты качества и декларации соответствия.

Для покупателей это означает гарантированное отсутствие подделок и более низкую стоимость. Плюсы со всех сторон. Автомагазины «Братский авто» располагаются во всех районах столицы Удмуртии, что, безусловно, очень удобно автолюбителям. Клиент в них всегда прав. Это проявляется как в качестве предлагаемых товаров, так и в обслуживании покупателей.

«Регулярно покупаю масло и запчасти в магазине «Братский авто», там действительно не к чему придраться. Во-первых, грамотно консультируют – не навязывают товар, и подбирают оптимальный вариант. Во-вторых, меня устраивают цены. В-третьих, очень нравится подход с СТО при магазинах. Я уже воспользовался услугой бесплатной замены масла после покупки, и это действительно удобно», – рассказал автовладелец Роман Зинковский.

Бесплатно заменить масло можно*:

- при покупке канистры от 4 литров следующих марок: Eni (Ени), ROWE (Рофе), X-Oil (Х-Оил), CHAMPION (Чемпион), CWORKS (Своркс);

- при покупке канистры других брендов от 4 литров на сумму от 2500 руб.

Автомагазины «Братский авто» с СТО работают по адресам:

- улица Ворошилова, 8 – с 9.00 до 21.00 без выходных; тел. +7 (3412) 46-57-00

- улица Островского, 25 – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19 часов, в субботу и воскресенье выходной; тел. +7 (3412) 47-67-90

- улица Удмуртская, 255а – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19 часов, в субботу и воскресенье выходной; тел. +7 (3412) 57-32-85

- улица Автозаводская, 5а – с 8.00 до 20.00 без выходных; тел. +7 (3412) 65-56-83.

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*За снятие защиты картера, а также за замену воздушного и салонного фильтра взимается плата в размере от 200 руб.