Автомобилисты Удмуртии могут заменить масло в автомобиле, не выходя из магазина

Сеть автомагазинов «Братский авто» - это современные торговые точки, которые максимально приближены к потребностям и чаяниям автомобилистов. Купил, к примеру, моторное масло и следующая головная боль - найти автосервис для замены. В наших современных реалиях время стоит дорого.
А если все будет проще и комфортнее? Купил качественное и проверенное временем и экспертами масло в магазине «Братский авто» и тут же бесплатно заменил отработанное на новое! Так автовладельцы могут экономить не только время, но и деньги.
Сказка? Нет, вполне себе реальное соответствие европейским стандартам обслуживания клиентов. Уже в четырех магазинах торговой сети открыты станции технического обслуживания автомобилей, где можно совершенно бесплатно заменить масло в двигателе. За минимальную плату поставить новую лампочку, а если у вас специфическое посадочное место, то установить новый аккумулятор. Без лишних хлопот, записей и потери времени. Удобно, правда?
Отметим что компания «Братский авто» реализует продукцию, имеющую сертификаты качества и декларации соответствия.
Для покупателей это означает гарантированное отсутствие подделок и более низкую стоимость. Плюсы со всех сторон. Автомагазины «Братский авто» располагаются во всех районах столицы Удмуртии, что, безусловно, очень удобно автолюбителям. Клиент в них всегда прав. Это проявляется как в качестве предлагаемых товаров, так и в обслуживании покупателей.
«Регулярно покупаю масло и запчасти в магазине «Братский авто», там действительно не к чему придраться. Во-первых, грамотно консультируют – не навязывают товар, и подбирают оптимальный вариант. Во-вторых, меня устраивают цены. В-третьих, очень нравится подход с СТО при магазинах. Я уже воспользовался услугой бесплатной замены масла после покупки, и это действительно удобно», – рассказал автовладелец Роман Зинковский.
Бесплатно заменить масло можно*:
- при покупке канистры от 4 литров следующих марок: Eni (Ени), ROWE (Рофе), X-Oil (Х-Оил), CHAMPION (Чемпион), CWORKS (Своркс);
- при покупке канистры других брендов от 4 литров на сумму от 2500 руб.
Автомагазины «Братский авто» с СТО работают по адресам:
- улица Ворошилова, 8 – с 9.00 до 21.00 без выходных; тел. +7 (3412) 46-57-00
- улица Островского, 25 – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19 часов, в субботу и воскресенье выходной; тел. +7 (3412) 47-67-90
- улица Удмуртская, 255а – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19 часов, в субботу и воскресенье выходной; тел. +7 (3412) 57-32-85
- улица Автозаводская, 5а – с 8.00 до 20.00 без выходных; тел. +7 (3412) 65-56-83.
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*За снятие защиты картера, а также за замену воздушного и салонного фильтра взимается плата в размере от 200 руб.